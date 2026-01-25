Publiku oduševio fantastičan trilerski tekst libanonsko-kanadskog autora, kojeg je na scenu postavio Ivan Plazibat

Fantastičan trilerski tekst libanonsko-kanadskog autora Wajdija Mouwada, po kojem je Ivan Plazibat režirao predstavu "Požari", izvedenu u HNK Split, oduševila je premijernu publiku.

Više od tri sata (mogla je trajati kraće op.a.), priča živućeg autora "držala" je gledatelje. Intrigantna, teška i poučna, bolna i moćna priča traži da do posljednje minute čekate završno otkriće, rasplet. Koji razdire.

Intimne živote pojedinaca emocionalno obilježenih traumama rata koji nikad nikome, bez obzira na prostor i vrijeme, nije donio ništa dobro, što bi trebala biti glavna poruka splitske inscenacije, na scenu je donijelo 16 glumaca. Držeći svoju standardnu razinu dramskog prvaka, Trpimir Jurkić utjelovio je javnog bilježnika, Elvis Bošnjak odlično je odigrao liječnika i domara, a Goran Marković uvjerljivim likom Nihada razgalio je publiku. Nenad Srdelić i Filip Radoš tradicionalno solidni i profesionalni. Stipe Jelaska, nedvojbeno vrlo talentiran glumac, tumači lik mladića s aktualnim splitskim izgovorom i beštimama koje čujemo na svakom kantunu. Diskutabilno je može li se u ovakvom dramskom komadu, koji zahtijeva standardni hrvatski književni jezik, govoriti tako?! Odlična Petra Kovačić Botić, Katarina Romac, Monika Vuco Carev i studentica Ira Osibov vrlo zahtjevnim ulogama ostavile su snažan dojam, a u predstavi koju svakako treba pogledati, igraju i Zdeslav Čotić, Donat Zeko, Marija Šegvić, Tajana Jovanović Nikša Arčanin i Deni Mašić.

Nužan ritam drami nosi izvrsna glazba Hrvoja Nikšića. U funkciji likova je jednostavna scenografija Zdravke Ivandija Kirigin, kostimi Petre Pavičić, dizajn svjetla Srđana Barbarića i oblikovanje zvuka Petra Ivaniševića.