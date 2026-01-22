Međunarodni dječji festival Šibenik dobio je svoj dokumentarni film koji, između ostalog, govori o neizlječivom virusu - 'festivalitisu'

Međunarodni dječji festival (MDF) Šibenik dobio je svoj dokumentarni film koji svjedoči o značaju jednog od najstarijih festivala takve vrste u svijetu, a premijera je najavljena je za četvrtak, 29. siječnja, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku.

Nakon dvije godine, svjetlo dana ugledat će dokumentarni film "Budi dijete" o Međunarodnom dječjem festivalu koji se od 1960. godine održava u Šibeniku, čak i tijekom agresije na Republiku Hrvatsku i bombardiranja Šibenika. "O festivalu govore svjedoci vremena koji su, živeći njegov duh, stvarali manifestaciju što je diljem svijeta proširila 'neizlječivi virus - festivalitis', virus koji budi dijete u svakome - najmlađima otvara vrata mašte, a odrasle ponovno pretvara u djecu te ih iz godine u godinu dovodi u Šibenik", poručuju iz Šibenskog kazališta, krovne kuće MDF-a.

Film je sniman u produkciji Unimedije. Autor i producent filma je Nikola Mihaljević, redatelj Dario Bajurin, snimatelj Ivan Mihaljević, a produciran je vrhunskom filmskom tehnologijom. Premijera filma održat će se 29. siječnja 2026. u 20 sati u Hrvatskome narodnom kazalištu u Šibeniku. Nakon šibenske premijere film će biti prikazan u Zagrebu te na festivalima i televizijama u zemlji i svijetu.

Dokumentarni film "Budi dijete“ izlazi uoči 66. MDF-a koji će početi i završiti nikad ranije u svojoj povijesti. Festival počinje odmah po završetku školske godine, u subotu 13. lipnja, a završava u subotu 17. lipnja.

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku najavilo je za subotu, 31. siječnja izvedbu kazališne predstave za djecu "Ptica čudesnih krila“ kojom je na ljetnoj pozornici otvoren prošlogodišnji 65. Međunarodni dječji festival. U predstavi, u produkciji šibenskog HNK, glume djeca dramske radionice Ivana Jelić pri HNK u Šibeniku uz dječji zbor Zdravo maleni.