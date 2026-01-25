Naši Portali
POTEZI BEZ PLANIRANJA

Dončić, je'l to onaj koji je lupao o koridoru kroz Neum i prodaji autocesta

Autor
Davor Ivanković
25.01.2026.
u 10:03

'Šef' oporbe ne shvaća da Hrvatska kupuje vrijeme za odgovor Trumpu, nezreo je kao kad je kao Zokijev ministar htio pr(o)edati naše autoceste na 50 godina

Samoproglašeni šef oporbe, lider SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, poslao je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem ga požuruje da se o Trumpovu Odboru za mir treba raspraviti u Hrvatskom saboru. To je pismo Plenkovića presrelo vjerojatno još negdje iznad Alpa, dok se vraćao iz Davosa, kao i Hajdašev unaprijed stvoreni stav kako to "nije diplomacija, nego opasan izostanak političke odvažnosti u vođenju vanjske politike". Dan poslije, premda je Plenković i njemu, a i predsjedniku Zoranu Milanoviću, javno poručio kako se slaže da su o tom pitanju potrebne političke konzultacije, Hajdaš je nastavio požurivati. Takav nastup Dončića govori kako on doista ne shvaća ni intenciju ni potrebu zašto hrvatska Vlada o Trumpovu pozivu očito kupuje vrijeme i ne želi odmah dati ni potvrdni ni niječni odgovor.

Ključne riječi
Pelješki most Hrvatska EU Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 19

Pogledaj Sve
DA
Davor200
10:12 25.01.2026.

Da ti dođu na vlast Hrvatskase nebi oporavila pedeset godina. Imali smo takve destruktore u vrijeme Milanovićeve vlade.

AL
AP_laPaPa
10:35 25.01.2026.

Obično laprdalo bez imalo karizme i najveći adut HDZ-a. Da su sami hadezeovci birali predsjednika SDP-a za sebe ne bi mogli bolje.

Avatar SevenDevils
SevenDevils
10:14 25.01.2026.

On je ostao u tom koridoru ne umova.

