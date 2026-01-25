Dončić, je'l to onaj koji je lupao o koridoru kroz Neum i prodaji autocesta

Samoproglašeni šef oporbe, lider SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, poslao je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem ga požuruje da se o Trumpovu Odboru za mir treba raspraviti u Hrvatskom saboru. To je pismo Plenkovića presrelo vjerojatno još negdje iznad Alpa, dok se vraćao iz Davosa, kao i Hajdašev unaprijed stvoreni stav kako to "nije diplomacija, nego opasan izostanak političke odvažnosti u vođenju vanjske politike". Dan poslije, premda je Plenković i njemu, a i predsjedniku Zoranu Milanoviću, javno poručio kako se slaže da su o tom pitanju potrebne političke konzultacije, Hajdaš je nastavio požurivati. Takav nastup Dončića govori kako on doista ne shvaća ni intenciju ni potrebu zašto hrvatska Vlada o Trumpovu pozivu očito kupuje vrijeme i ne želi odmah dati ni potvrdni ni niječni odgovor.