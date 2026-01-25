Samoproglašeni šef oporbe, lider SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, poslao je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem ga požuruje da se o Trumpovu Odboru za mir treba raspraviti u Hrvatskom saboru. To je pismo Plenkovića presrelo vjerojatno još negdje iznad Alpa, dok se vraćao iz Davosa, kao i Hajdašev unaprijed stvoreni stav kako to "nije diplomacija, nego opasan izostanak političke odvažnosti u vođenju vanjske politike". Dan poslije, premda je Plenković i njemu, a i predsjedniku Zoranu Milanoviću, javno poručio kako se slaže da su o tom pitanju potrebne političke konzultacije, Hajdaš je nastavio požurivati. Takav nastup Dončića govori kako on doista ne shvaća ni intenciju ni potrebu zašto hrvatska Vlada o Trumpovu pozivu očito kupuje vrijeme i ne želi odmah dati ni potvrdni ni niječni odgovor.
Dončić, je'l to onaj koji je lupao o koridoru kroz Neum i prodaji autocesta
'Šef' oporbe ne shvaća da Hrvatska kupuje vrijeme za odgovor Trumpu, nezreo je kao kad je kao Zokijev ministar htio pr(o)edati naše autoceste na 50 godina
Obično laprdalo bez imalo karizme i najveći adut HDZ-a. Da su sami hadezeovci birali predsjednika SDP-a za sebe ne bi mogli bolje.
On je ostao u tom koridoru ne umova.
Da ti dođu na vlast Hrvatskase nebi oporavila pedeset godina. Imali smo takve destruktore u vrijeme Milanovićeve vlade.