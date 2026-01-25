Naš glumac o velikoj životnoj promjeni! Zbog ljubavi je odselio iz Hrvatske, a evo gdje sada živi

Naš glumac Marko Braić otkrio je novosti u svom životu. Naime, Marko je odlučio zbog ljubavi odseliti iz Hrvatske. Svoju sreću tako je pronašao u Španjolskoj, točnije u Barceloni gdje živi od kolovoza s djevojkom, za koju kaže da je slikarica. "Ljubav me odvela na jedno predivno putovanje i trenutačno živim na relaciji Hrvatska – Španjolska. U današnje vrijeme udaljenosti više nisu prepreka za kontinuirani rad u više država. Moja je obitelj navikla na to da me nema doma jer od 18. godine doslovno skitam po svijetu. Kako god bilo, uvijek je teško otići od doma koji je samo jedan, ali kuća – ima više", kazao je Marko za Gloriju.

Inače, ovog glumca mnogi pamte iz showa "Survivor" u kojem je nedavno sudjelovao, a tamo je komentirao i temu higijene u divljini. "Ti rituali su stvarno izgledali zanimljivo... Svako jutro bih se umivao u moru, pijeskom bih zatim oprao pazuhe i intimne dijelove, onda malo i tijelo bih si ogulio... To je zapravo to. Nosiš iste gaće sve vrijeme, čarape...", rekao je Marko. "Imali smo pet pari gaća i pet pari čarapa, vrlo brzo su mi ostale samo jedne. To je bilo to, ali ne možete uopće vjerovati kako je nama to tamo sve postalo normalno. I ne žudiš ni za čime, barem ja nisam", otkrio je. Odgovorio je i na pitanje što mu je bilo najteže tijekom boravka u Survivoru. "Tamo sam skužio da sam tip osobe koji bježi od problema, od ljudi koji smaraju... Tamo to nisam mogao, ovisiš o tim ljudima, to mi je bilo najteže. Nisam više imao ni trunku tolerancije za kompromisom. Najteže mi je bilo naučiti se suočiti s problemima", otkrio je.

Marko je poznat po tome što redovito trenira pa nije ni čudno da se prijavio u ovaj show, a što se glumačke karijere tiče šira javnost pamti ga po ulogama u serijama "Dar Mar", "Na granici" i "San snova".