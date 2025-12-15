Naši Portali
250. obljetnica autoričina rođenja

Na Gornjem gradu igra predstava po romanu Jane Austen, a publici je time omogućen 'voajerski pristup situacijama', poručuju iz Komedije

"Ponos i predrasude - uvertira"
Doris Fatur/Kazalište Komedija
Autori: Hina, Tea Radović
15.12.2025.
u 12:54

Predstava "Ponos i predrasude - uvertira" u režiji Marine Pejnović sadržava i videozapise snimane u Palači Gvozdanović koji će prikazivati imanja Rosings i Pemberly

Premijera predstave "Ponos i predrasude - uvertira" Kazališta Komedija, nastale prema romanu Jane Austen, bit će prikazana u ponedjeljak, 15. prosinca, u Palači Dverce na Gornjem gradu, a u povodu 250. obljetnice autoričina rođenja.

Dok je Kazalište Komedija u obnovi, ambijentalna predstava prikazivat će se u palači iz 18. stoljeća, koja odgovara radnji i atmosferi predstave te neće biti nikakvih scenografskih intervencija. Publika će glumce promatrati izbliza, čime se omogućuje "voajerski pristup situacijama", poručuje se u priopćenju Kazališta. 

"Sve ono što toliko volimo u romanu 'Ponos i predrasude' bit će ovom prilikom nadohvat ruke – uzbuđenja, emotivni lomovi junaka, njihove slabosti i snaga bit će sada i ovdje, u zajedničkom prostoru i vremenu", kaže se u priopćenju, a predstava će sadržavati i videozapise snimane u Palači Gvozdanović koji će prikazivati imanja Rosings i Pemberly.

"Ponos i predrasude - uvertira"
Foto: Doris Fatur/Kazalište Komedija

Redateljica je Marina Pejnović, prevoditeljica Mirna Čubranić, a tekst je adaptirala Ivana Vuković. Scenograf je Stefano Katunar, kostimografkinja Petra Pavičić, autor glazbe Ivan Josip Skender, koreografkinja Silvia Marchig, a dizajner svjetla Toni Modrušan. Lektor je Damir Lončar, korepetitor Tomislav Parmać, a asistentica scenografa Paula Jakšić. Režiju i montažu filmskih dijelova potpisuje Lovro Mrđen.

Uloge tumače Vanda Winter, Filip Juričić, Damir Lončar, Vanja Ćirić, Nera Stipičević, Nika Ivančić, Ivona Kundert, Ružica Maurus, Ana Magud, Ivan Glowatzky, Nina Kaić Madić, Tara Thaller, Roko Sikavica, Ognjen Milovanović, Dubravka Ostojić, Marija Jerneić, Igor Mešin, Jasna Bilušić, Ivan Magud, Marija Jerneić te članovi baletnog ansambla Kazališta Komedija Roman Vrančić, Emil Kuzminski, Roko Šašić i Karlo Topolovec, a u predstavi sudjeluju i članovi Komedijina orkestra.

Predstava "Ponos i predrasude - uvertira" u Palači Dverce odigrat će se i 17., 18. i 19. prosinca. 

Ključne riječi
kultura Palača Dverce roman Jane Austen kazalište Komedija kazalište predstava

