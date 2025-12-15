Naši Portali
album "Fionna" Plazmaticka

Svi znamo za Prodigy i Mobyja, ali mnogi ne znaju da i na domaćem terenu imamo ljude sposobne napraviti jednako uzbudljivu elektroničku glazbu

Plazmatic album
PDV Records
Autor
Hrvoje Horvat
15.12.2025.
u 17:01

Za album "Fionna" Marko Mihalinec, poznatiji kao Plazmatick, rekao je da je njegov najvedriji do sada, pa je primjereno da je album objavljen 21. ožujku, na prvi dan proljeća

Objavljeno početkom 2025., LP izdanje albuma "Fionna" Plazmaticka u crnoj i crvenoj verziji vinila – koje naravno možete pronaći i na streaming servisima – jedan je od zanimljivijih projekata domaće elektroničke glazbe.

Svi znamo za Chemical Brothers, Skrillexa, Prodigy i Mobyja, ali mnogi ne znaju da i na domaćem terenu imamo ljude sposobne napraviti jednako uzbudljivu elektroničku glazbu. Marko Mihalinec, pod izvođačkim imenom Plazmatick, dugogodišnji je producent sa sjedištem u Zagrebu, preciznije Zaprešiću. Album "Fionna" još je 2024. najavljen singlom "Južina" koji je osvojio i nagradu Elector, usmjerenu elektroničkoj glazbi, što pokazuje da se Plazmatickov ples čuo daleko i da je cijenjen od struke, zajedno s videospotom koji povezuje prošlost i budućnost u meditativnoj noćnoj atmosferi. Kasnije je objavljen još jedan singl s pratećim videom, "Sara i Daro", u režiji filmskog kolektiva Plan9.

Ukupno 14 tema u trajanju od 48 minuta donosi ubrzanu vožnju elektroničkim ambijentima u kojima se Plazmatick snalazi jednako dobro poput inozemnih kolega. Dapače, ovom prigodom pojednostavio je izraz, shvaćajući da brza reakcije publike često ovisi o efektnosti nečijih nabrijanih elektroničkih tema u samo prvih nekoliko sekundi.

"Fionna" je stoga brza vožnja od početka do kraja, s nekoliko blažih smanjenja brzine u "Južini" ili "Mazili smo se posteru Fight Cluba", dok "Mekana" zvuči kao da je sišla s repertoara Depeche Mode. Glazbu Plazmaticka iz PDV Recordsa opisuju kao "šarmantnu i bezvremensku kombinaciju jazza, basa i bubnjeva, breakbeata, trip-hopa, dubstepa, organskih i elektroničkih zvukova, ambijentalne i filmske glazbe". Za album "Fionna" Mihalinec je rekao da je njegov najvedriji do sada, vođen idejom "manje priče, više plesanja", pa je primjereno da je album objavljen 21. ožujku, na prvi dan proljeća. O "Fionni" sam je dodao; "Prvi put istražujem sreću, pozitivu i radost kroz album. 'Fionna' donosi kratke, direktne pjesme bez dugih uvoda ili završetaka."

Ključne riječi
kultura PDV Records album elektronička glazba glazba Plazmatick Marko Mihalinec

