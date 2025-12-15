Najposjećeniji muzej na svijetu zatvoren zbog štrajka: 'Osoblje se danas osjeća kao posljednji bastion prije kolapsa'

"Muzej je danas zatvoren zbog štrajka. Ispričavamo se zbog eventualnih neugodnosti", objavili su prije nekoliko sati na službenoj stranici Louvrea, najposjećenijeg muzeja na svijetu koji trenutno proživljava vrlo teško razdoblje.

Naime, nakon filmske krađe u listopadu, Louvre je krajem studenog pogodila poplava, točnije curenje vode koje je oštetilo 300 i 400 djela egipatskog dijela muzeja, a u ponedjeljak, 15. prosinca, započeo je, kako su najavila tri sindikata u Louvreu - CGT, Sud i CFDT - kontinuirani štrajk radnika. Razlog štrajka, navode, jesu sve lošiji uvjeti rada te nedovoljan broj osoblja, a također kažu kako zaposlenici trpe "sve veće opterećenje poslom" i "kontradiktorne upute" koje ih sprječavaju da pravilno obavljaju svoje dužnosti. "Osoblje se danas osjeća kao posljednji bastion prije kolapsa", kazali su iz sindikata.

Podsjetimo, pariški muzej Louvre od siječnja 2026. također će povećati cijene ulaznica za 45% za posjetitelje izvan europskog gospodarskog prostora, što znači da će ljudi iz zemalja poput SAD-a i Kine morati platiti čak 32 eura za ulazak u muzej, a cilj ovog povećanja cijena jest financiranje strukturnih poboljšanja u kulturnoj instituciji. Christian Galani, sindikalni dužnosnik CGT-a koji zastupa radnike Louvrea, kaže kako je to "neprihvatljiva diskriminacija". "Što je još gore, ti bi posjetitelji morali platiti više da vide oronuli muzej, u kojem ne mogu pristupiti cijeloj zbirci jer nam kronično nedostaje osoblja, a sobe su redovito zatvorene. Na primjer, ovo će utjecati na britanske turiste, ali ako ja odem u British Museum, to je besplatno", rekao je te dodao kako je "apsolutni skandal" natjerati posjetitelje određenih nacionalnosti da "plaćaju za godine akumuliranih propusta" u muzeju čija se kolekcija sastoji od djela iz cijelog svijeta. "To je protivno univerzalnosti kulture i ideji jednakog pristupa", kaže Galani.

Razlog štrajka, navode iz tri sindikata u Louvreu, jesu sve lošiji uvjeti rada te nedovoljan broj osoblja

Sindikati su zabrinuti i zbog osoblja i uvjeta rada jer je od 2015. godine ukinuto dvjestotinjak radnih mjesta, od kojih se mnogi - zanimljivo - nalaze u sektoru sigurnosti. Galani, koji noću radi u sigurnosnoj kontrolnoj sobi muzeja, rekao je: "Jako smo ogorčeni. Problemi su se gomilali godinama i pljačka je sve iznijela na vidjelo. Zanemareni su i obnova zgrade i sigurnosne mjere za zaštitu zbirke."

Prošlog mjeseca francuski državni revizor rekao je da su sigurnosne nadogradnje u Louvreu provedene "žalosno neadekvatnom brzinom", dok je Guy Tubiana, viši policijski časnik i savjetnik za sigurnost koji je sudjelovao u istrazi nakon pljačke dragulja, rekao kako je zapanjen onim što je otkrio u muzeju. "Do katastrofe je doveo niz kvarova, ali nikad ne bih pomislio da bi Louvre mogao imati toliko kvarova", kazao je.

S druge strane, čak i prije provale, ravnatelj Louvrea Laurence des Cars i sindikati više su puta upozoravali na uvjete u muzeju i troškove održavanja goleme bivše kraljevske palače, no čini se kako je voda, u posljednjih nekoliko mjeseci, zaista došla do grla. Upravo zbog toga za sljedeći mjesec najavljena je studija o dubokoj reorganizaciji Louvrea, koju će provesti Philippe Jost, čovjek koji je vodio obnovu pariške katedrale Notre-Dame oštećene požarom, a francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je veliki projekt izgradnje novog ulaza u muzej. Dodaje kako će u ovom pothvatu biti napravljena i posebna soba za Mona Lisu, najpoznatiji portret na svijetu.

Naposljetku, važno je napomenuti kako muzej Louvre dnevno posjeti oko 30 tisuća ljudi, dok na godišnjoj bazi govorimo o čak 8,7 milijuna posjetitelja, što ga čini najposjećenijim muzejem na svijetu.