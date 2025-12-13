FOTO Pogledajte kako izgleda obnovljeni atelijer u kojem je živio i stvarao Ivan Meštrović

Atelijer Meštrović ponovno je otvoren nakon godina obnove, koju je pokrenula potreba da se prostor osnaži i obnovi nakon potresa, a tijekom koje je svaki kutak pažljivo prilagođen kako bi prostor ponovno zaživio i omogućio posjetiteljima intiman susret s umjetnikovim životom i opusom. Sada, s novim stalnim postavom, posjetitelji mogu uroniti u ambijent atelijera u kojem je Ivan Meštrović živio i stvarao, doživjeti njegovu umjetnost izbliza i otkriti priče koje se kriju iza svake skulpture.

Projekt obnove vodila je ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir, dok je stalni postav osmislila muzejska savjetnica dr. sc. Barbara Vujanović. Arhitektonsko i likovno oblikovanje potpisuju Damir Gamulin, Antun Sevšek i Jasmin Ćemanović iz studija Organizirano oblikovanje.

„Iza nas je teško i složeno razdoblje obilježeno potresima, pandemijom i cjelovitom obnovom tijekom koje su inventar, skulpture i djelatnici morali biti preseljeni, a gotovo cijela kuća ponovno presložena. Usprkos svim izazovima, danas s ponosom svjedočimo obnovljenom Atelijeru Meštrović i novom stalnom postavu kojim Ivana Meštrovića iznova aktualiziramo s dubokim poštovanjem prema njegovoj ostavštini. Zahvaljujem svima koji su svojim radom, znanjem i predanošću omogućili ovu realizaciju. Posebnu zahvalnost upućujem svim djelatnicima Muzeja Ivana Meštrovića koji su iznijeli ovu priču. Neka ovaj dan označi početak nove, vedrije dionice Atelijera, u duhu Meštrovićeve umjetnosti koja, kako je napisao Rittig, nosi nadu u budućnost.“ — istaknula je ravnateljica Sandra Grčić Budimir.

Muzejska savjetnica dr. sc. Barbara Vujanović dodala je: „Novi stalni postav Atelijera Meštrović donosi svjež, suvremen pogled na život i stvaralaštvo Ivana Meštrovića. Kuća s atrijem, vrtom i atelijerom promatra se kao jedinstveni muzejski prostor u kojem ambijent sam postaje dio priče o umjetniku. Skulpture su organizirane u tematske cjeline koje otkrivaju proces nastanka djela, posebnosti materijala i iskustva koja su oblikovala Meštrovićev opus. Postav ostaje živ i dinamičan zahvaljujući povremenim izmjenama eksponata, dok se posjetiteljima želi pružiti toplo, neposredno i senzorno iskustvo, dostupno i onima koji dolaze bez prethodnog stručnog znanja. Nova stalna izložba uspostavlja ravnotežu između tradicije i suvremenosti, potvrđujući Meštrovićev dom kao prostor otvorenog dijaloga između umjetnosti, arhitekture i publike.“

FOTO Pogledajte kako izgleda obnovljeni atelijer u kojem je živio i stvarao Ivan Meštrović

Prostor Atelijera sada doista mami na šetnju: kroz atrij, vrt i odvojeni atelijer, svaki kutak priča svoju priču. Posjetitelji mogu uživati u intimnoj atmosferi doma u kojem je Meštrović živio sa suprugom Olgom i četvero djece, promatrati radove u različitim materijalima i osjetiti energiju njegova kreativnog procesa. Skulpture su raspoređene u pregledne cjeline, što olakšava otkrivanje veza među djelima i omogućuje da svaka posjeta bude nova avantura.

Kuća u Mletačkoj 8 i 10, koju je Meštrović oblikovao 1920-ih, još uvijek nosi duh njegovog stvaralaštva i intelektualnog života. Tu su antologijska djela kao Miloš Obilić, Povijest Hrvata, ženski aktovi iz međuratnog razdoblja, ali i raritetni portret kralja Faisala – djelo koje svjedoči međunarodnom ugledu koji je Meštrović uživao.

Tekstovi Barbare Vujanović i Mate Marića vode posjetitelje kroz život i rad umjetnika, jednostavno i zanimljivo, dok fleksibilni postamenti i mogućnost rotiranja skulptura omogućuju da se svaki put otkrije neka nova perspektiva Atelijera. Posjetitelji mogu kombinirati edukaciju i doživljaj, šetnju i fotografiranje, stvarajući vlastitu priču o ovom kultnom prostoru.

Svečanom otvorenju prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković sa suradnicima, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije mr. sc. Marija Vučković, uzvanici, predstavnici ustanova u kulturi i drugi gosti.

Ulaz je do kraja godine besplatan, omogućujući svakome da posjeti umjetnikov dom i osjeti njegovu inspirativnu prisutnost.