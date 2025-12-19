Objavljen uži izbor za Oscara: Dva filma dominiraju, hrvatski kandidat ispao iz igre

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je uži popis kandidata za 98. dodjelu Oscara u dvanaest kategorija i dajući prvi uvid u to koji bi filmovi mogli dominirati ovogodišnjom sezonom nagrada. Očekivano, na vrhu liste izdvojila su se dva velika naslova, film "Sinners" redatelja Ryana Cooglera i drugi dio filmske adaptacije kultnog mjuzikla "Wicked: For Good".

Oba filma osigurala su impresivnih osam spominjanja na listama, uključujući po dvije pjesme u kategoriji najbolje originalne pjesme. Odmah iza njih, uvršten na listu u šest kategorija, smjestio se Netflixov "Frankenstein" redatelja Guillerma del Tora.

Ova je godina posebna jer su po prvi put u povijesti objavljene i uže liste za dvije važne kategorije najbolji casting i najbolju fotografiju. Uvođenje kategorije za casting dugo je priželjkivani potez kojim Akademija odaje priznanje često zanemarenoj, ali apsolutno presudnoj ulozi casting direktora u stvaranju filma. Vrijedi primijetiti i da od deset filmova koji su ušli u uži izbor, čak devet ima žensku casting direktoricu, što je zanimljiv pokazatelj pomaka u ravnopravnosti unutar te industriji.

Među ostalim filmovima koji su ostvarili zapažen uspjeh našli su se "Marty Supreme", "One Battle After Another" te španjolski kandidat za najbolji međunarodni film, "Sirât", koji se na listama pojavio čak pet puta, izvan svoje primarne kategorije. Bila je ovo odlična godina i za redateljice čijih je sedam filmova ušlo u uži izbor za najbolji međunarodni film, dok u kategoriji dugometražnog dokumentarca potpisuju čak deset od petnaest odabranih naslova. Nominacije će biti objavljene 22. siječnja, nakon što članovi Akademije od 12. do 16. siječnja daju svoje konačne glasove.

Nažalost, hrvatski kandidat za kategoriju najboljeg međunarodnog dugometražnog filma, "Fiume o Morte" redatelja Igora Bezinovića, nije se našao u užem izboru od petnaest filmova. U širem izboru za najbolji dugometražni animirani film bio je i "Svi operateri su trenutno zauzeti" Dalibora Barića, no Akademija još nije objavila uži popis za tu kategoriju.

Ceremoniju dodjele, koja će se održati 15. ožujka 2026., drugu godinu zaredom vodit će popularni komičar Conan O’Brien.

Donosimo popis svih filmova koji su ušli u uži izbor.

Kratki animirani film:



“Autokar”

“Butterfly”

“Cardboard”

“Éiru”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Hurikán”

“I Died in Irpin”

“The Night Boots”

“Playing God”

“The Quinta's Ghost”

“Retirement Plan”

“The Shyness of Trees”

“Snow Bear”

“The Three Sisters”

Casting:



“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle after Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Sirât”

“Weapons”

“Wicked: For Good”

Fotografija:



“Ballad of a Small Player”

“Bugonia”

“Die My Love”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Nouvelle Vague”

“One Battle after Another”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Sirât”

“Song Sung Blue”

“Sound of Falling”

“Train Dreams”

“Wicked: For Good”

Dugometražni dokumentarac:



“The Alabama Solution”

“Apocalypse in the Tropics”

“Coexistence, My Ass!”

“Come See Me in the Good Light”

“Cover-Up”

“Cutting through Rocks”

“Folktales”

“Holding Liat”

“Mr. Nobody against Putin”

“Mistress Dispeller”

“My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”

“The Perfect Neighbor”

“Seeds”

“2000 Meters to Andriivka”

“Yanuni”

Kratki dokumentarac:



“All the Empty Rooms”

“All the Walls Came Down”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Bad Hostage”

“Cashing Out”

“Chasing Time”

“Children No More: “Were and Are Gone””

“Classroom 4”

“The Devil Is Busy”

“Heartbeat”

“Last Days on Lake Trinity”

“On Healing Land, Birds Perch”

“Perfectly a Strangeness”

“Rovina’s Choice”

“We Were the Scenery”

Najbolji međunarodni film:



Argentina, “Belén”

Brazil, “The Secret Agent”

France, “It Was Just an Accident”

Germany, “Sound of Falling”

India, “Homebound”

Iraq, “The President’s Cake”

Japan, “Kokuho”

Jordan, “All That’s Left of You”

Norway, “Sentimental Value”

Palestine, “Palestine 36”

South Korea, “No Other Choice”

Spain, “Sirât”

Switzerland, “Late Shift”

Taiwan, “Left-Handed Girl”

Tunisia, “The Voice of Hind Rajab”

Kratki igrani film:



“Ado”

“Amarela”

“Beyond Silence”

“The Boy with White Skin”

“Butcher’s Stain”

“Butterfly on a Wheel”

“Dad’s Not Home”

“Extremist”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“Pantyhose”

“The Pearl Comb”

“Rock, Paper, Scissors”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Frizura i šminka:



“The Alto Knights”

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“One Battle after Another”

“Sinners”

“The Smashing Machine”

“The Ugly Stepsister”

“Wicked: For Good”

Originalni soundtrack:



“Avatar: Fire and Ash”

“Bugonia”

“Captain America: Brave New World”

“Diane Warren: Relentless”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Hedda”

“A House of Dynamite”

“Jay Kelly”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“One Battle after Another”

“Sinners”

“Sirât”

“Train Dreams”

“Tron: Ares”

“Truth and Treason”

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

“Wicked: For Good”

Originalna pjesma:



“As Alive As You Need Me To Be” from “Tron: Ares”

“Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”

“Dream As One” from “Avatar: Fire and Ash”

“Drive” from “F1”

“Dying To Live” from “Billy Idol Should Be Dead”

“The Girl In The Bubble” from “Wicked: For Good”

“Golden” from “KPop Demon Hunters”

“Highest 2 Lowest” from “Highest 2 Lowest”

“I Lied To You” from “Sinners”

“Last Time (I Seen The Sun)” from “Sinners”

“No Place Like Home” from “Wicked: For Good”

“Our Love” from “The Ballad of Wallis Island”

“Salt Then Sour Then Sweet” from “Come See Me in the Good Light”

“Sweet Dreams Of Joy” from “Viva Verdi!”

“Train Dreams” from “Train Dreams”

Zvuk:



“Avatar: Fire and Ash”

“F1”

“Frankenstein”

“Mission: Impossible – The Final Reckoning”

“One Battle after Another”

“Sinners”

“Sirât”

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

“Superman”

“Wicked: For Good”

Vizualni efekti:



“Avatar: Fire and Ash”

“The Electric State”

“F1”

“Frankenstein”

“Jurassic World Rebirth”

“The Lost Bus”

“Sinners”

“Superman”

“Tron: Ares”

“Wicked: For Good”