VEČERNJAKOV GODIŠNJAK 2026

U prodaji Večernjakov godišnjak: "Hrvatska i svijet 2026"

PROMO
VL
Autor
PROMO
19.12.2025.
u 12:21

Na pragu nove godine stiže novo, veliko izdanje Večernjakova godišnjaka „Hrvatska i svijet 2026.“, koje ovaj put nosi snažan naslov – „Čovjek budućnosti“. Riječ je o izdanju koje na 280 stranica ne donosi samo pregled godine iza nas, nego pokušava odgovoriti na ključno pitanje vremena u kojem živimo: kakav svijet gradimo i kakvo mjesto u njemu ima čovjek.

Kroz tri tematska poglavlja – Hrvatska, Globalni trendovi i Svijet oko nas – Večernjakovi novinari, ugledni analitičari i sugovornici iz politike, gospodarstva, sigurnosnog sustava, znanosti i kulture nude dubinske analize procesa koji oblikuju 2026. godinu. Od unutarnjih hrvatskih izazova, preko velikih geopolitičkih lomova, do tehnoloških, medijskih i društvenih promjena koje redefiniraju svakodnevni život.

U fokusu domaćeg poglavlja su pitanja identiteta, sigurnosti i budućeg razvoja Hrvatske, od integracije stranih radnika i demografskih izazova, preko odnosa u regiji i uloge vojske, do promjena u medijskom prostoru i generacijskih perspektiva mladih. Globalni dio donosi široku sliku svijeta u kojem slabe tradicionalni lideri, jačaju nove sile, a ratovi, ideološki sukobi i pomicanje političkih osi postaju nova konstanta. Posebna pažnja posvećena je odnosima velikih sila, Bliskom istoku, Ukrajini, Kini, Indiji i budućnosti Europe.

Završno poglavlje, Svijet oko nas, usmjereno je na čovjeka u vremenu ubrzanih promjena, odnosno na umjetnu inteligenciju, nove medije, transformaciju televizije, tehnološke inovacije, svemirsku utrku, ali i kulturne fenomene koji se vraćaju ili dobivaju novo značenje. Upravo tu godišnjak „Čovjek budućnosti“ najjasnije postavlja pitanje granica između tehnologije, moći i ljudskosti.

Večernjakov godišnjak „Hrvatska i svijet 2026.“ namijenjen je svima koji žele razumjeti gdje se danas nalazimo, ali i što nas čeka sutra. Magazin je u prodaji od 20. prosinca.

