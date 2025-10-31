Razigrani jazz za djecu i odrasle u HNK Varaždin

Interaktivni koncert “Jazzino – jazz za dicu” održat će se sanas u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, kao dio završnog programa 10. Kliker festivala – međunarodnog festivala plesa, pokreta i igre za djecu i mlade.

Festival, koji je u listopadu započeo u Puli, a potom se održao i u Zagrebu i Splitu, u Varaždinu zaključuje svoje jubilarno izdanje produkcijom Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula.

“Jazzino – jazz za dicu” osmišljen je kao glazbena poslastica za djecu, ali i odrasle koji još nose u sebi dječju znatiželju. Riječ je o obiteljskom koncertu koji na zabavan i neformalan način uvodi publiku u svijet jazza – kroz poznate dječje pjesme u novim aranžmanima, improvizacije i interakciju s izvođačima, kažu organizatori.

Koncept koncerta, kostime i scenografiju potpisuje Matija Ferlin, dok je glazbu aranžirao Carlos Andrés Fagin, koji ujedno svira klavir. Uz njega nastupaju Srđan Kuzmanović na kontrabasu, Marco Quarantotto na bubnjevima, Sonja Domitrović na saksofonu, Branko Sterpin na trubi i Gabrijela Galant Jelenić kao vokal. Dizajn svjetla potpisuje Dario Družeta, a za zvuk su zaduženi Bruno Legović i Vedran Đukić.