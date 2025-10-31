Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
Kliker festival

Razigrani jazz za djecu i odrasle u HNK Varaždin

Manuel Angelini
Autor
Milena Zajović
31.10.2025.
u 11:27

Koncept koncerta, kostime i scenografiju potpisuje Matija Ferlin, dok je glazbu aranžirao Carlos Andrés Fagin, koji ujedno svira klavir.

Interaktivni koncert “Jazzino – jazz za dicu” održat će se sanas u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, kao dio završnog programa 10. Kliker festivala – međunarodnog festivala plesa, pokreta i igre za djecu i mlade.

Festival, koji je u listopadu započeo u Puli, a potom se održao i u Zagrebu i Splitu, u Varaždinu zaključuje svoje jubilarno izdanje produkcijom Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula.

“Jazzino – jazz za dicu” osmišljen je kao glazbena poslastica za djecu, ali i odrasle koji još nose u sebi dječju znatiželju. Riječ je o obiteljskom koncertu koji na zabavan i neformalan način uvodi publiku u svijet jazza – kroz poznate dječje pjesme u novim aranžmanima, improvizacije i interakciju s izvođačima, kažu organizatori.

Koncept koncerta, kostime i scenografiju potpisuje Matija Ferlin, dok je glazbu aranžirao Carlos Andrés Fagin, koji ujedno svira klavir. Uz njega nastupaju Srđan Kuzmanović na kontrabasu, Marco Quarantotto na bubnjevima, Sonja Domitrović na saksofonu, Branko Sterpin na trubi i Gabrijela Galant Jelenić kao vokal. Dizajn svjetla potpisuje Dario Družeta, a za zvuk su zaduženi Bruno Legović i Vedran Đukić.

Ključne riječi
HNK Varaždin INK matija ferlin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
'100 vječnih ex-yu pop-rock pjesama'

Svaka je pjesma popraćena pričom o njezinu nastanku, a na knjizi se radilo 20 godina

Autor knjige Josip Dujmović u odabiru ‘vječnih’ pjesama nije bio sam, već je uključio preko 150 glazbenih imena i profesionalaca, među kojima su Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Amira Medunjanin, Neno Belan, Zdravko Čolić, Bajaga, Zdenka Kovačićek. Službena promocija knjige, uz razgovor s autorom, održat će se 11. studenog na Interliberu, s početkom u 19 sati, u Paviljonu 6

Koketiranje s nacističkom ikonografijom

Premijer prozvan zbog majice s natpisom benda koji se 'referira' na bordele u logorima

Oporbena australska čelnica Sussan Ley osudila je australskog premijera Anthonyja Albanesea jer je odjenuo majicu s natpisom Joy Division iako zna da naziv tog britanskoga post-punk benda ima antisemitske konotacije. Naime, naziv "Joy Division" preuzet je iz romana "Kuća lutaka" koji je pod pseudonimom Ka-Tzetnik 135633 napisao Yehiel De-Nur, preživjeli logoraš iz Auschwitza. U knjizi se tim terminom, "Odjeli radosti" opisuju bordeli unutar nacističkih koncentracijskih logora. Za bend, to nije bila glorifikacija nacizma, već sirovi komentar na najdublje ponore ljudske patnje i zla

Učitaj još

Kupnja