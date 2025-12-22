Film Igora Bezinovića i dalje briljira! Cineuropa uvrstila ga je na popis 25 najboljih filmova protekle godine

Cineuropa, jedna od najistaknutijih internetskih adresa posvećena promociji europske kinematografije, uvrstila je hrvatski dokumentarno-igrani film Igora Bezinovića, „Fiume o morte!” na svoj popis 25 najboljih filmova u protekloj godini.

„Unatoč svemu što se događa u svijetu, a posebno u Europi, s ideologijama i politikama koje uništavaju slobodu i guše kulturu, a sve su jače na političkom frontu, primjeri kreativnosti, prisutnosti, prihvaćanja i ispravnosti u području kulture i umjetnosti vjerojatno su snažnije nego ikad”, stoji u uvodnom tekstu ovogodišnjeg izbora na stranicama Cineurope.

Kako se dodaje, u godini obilježenoj općim previranjima, genocidom u Gazi, prijetnjom stalnog povratka fašizma, razaranjima kolonijalizma i borbom za ženska prava koje se ističu kao neke od naših glavnih briga, nekoliko filmova uspjelo je prikazati ih u svim njihovim aspektima, istovremeno dublje istražujući našu vječnu potrebu za zacjeljivanjem traume i popravljanjem narušenih obiteljskih veza, vječnu potragu za ljubavlju, ali i za smislom u svemu tome. „Sa sve većom prisutnošću diljem svijeta, jer sezona američkih nagrada više nije samo 'američka', europska kinematografija je čvrsto prisutna, ostaje snažna i izražava stav o onome što je važno svima nama”, ističe se.

Bezinovićev film zauzeo je šesto mjesto po izboru filmskih kritičara i novinara tog online portala, dok je ispred njega pet zapaženih filmova koji su osvajali nagrade na filmskim festivalima u Veneciji i u Cannesu. Na prvom mjestu je film „Sirat” španjolskog redatelja Ólivera Laxea, na drugom je "Bila je to samo nesreća" iranskog redatelja Jafara Panahija, na trećem „Sentimentalna vrijednost” norveškog redatelja Joachima Triera, na četvrtom „Tajni agent” brazilskog redatelja Klebera Mendonçe Filhoa, a na petom „Glas Hind Rajab” tuniske redateljice Kaouther Ben Hania.

Film „Fiume o morte!”, realiziran u produkciji kuće Restart, bio je hrvatski kandidat za nominaciju za nagradu Oscar, kao i za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti, a nominiran je i u dvije kategorije za Europske filmsku nagradu, podsjeća Hrvatski audiovizualni centar. Svjetsku premijeru imao je u veljači ove godine na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, a u međuvremenu je sudjelovao na festivalima od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika. Prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten na oko 60 festivala i dosad je osvojio 30 priznanja i nagrada, među kojima je i šest Zlatnih arena ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala.

U hrvatskim kinima film "Fiume o morte" pogledalo je oko 40 tisuća redatelja, dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, od 21. studenog, prikazuje pod distributerom ICA Cinema.