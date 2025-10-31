Naši Portali
Simbolička akcija

Umjesto Tihe mise, paljenje svijeća za žene koje su ubili partneri

Domino
Autor
Milena Zajović
31.10.2025.
u 11:18

Blagdan Svih svetih dan je zajedništva, sjećanja i poštovanja prema svim dušama – živima i onima koje više nisu s nama. Ove subote želimo tišinom i svjetlom svijeća odati pijetet ženama čiji su glasovi zauvijek ušutkani, poručuju iz udruge Domino

Udruga Domino i umjetnica Arijana Lekić-Fridrih ove subote, na blagdan Svih svetih, neće održati Tihu misu, performativnu akciju kojom su proteklih godina komentirali društvene i rodne nejednakosti. Umjesto javnog okupljanja, organizatori pozivaju građanke i građane da zapale svijeću za jedanaest žena koje su ove godine ubijene u Hrvatskoj – većinom u vlastitim domovima i od strane partnera.

„Blagdan Svih svetih dan je zajedništva, sjećanja i poštovanja prema svim dušama – živima i onima koje više nisu s nama. Ove subote želimo tišinom i svjetlom svijeća odati pijetet ženama čiji su glasovi zauvijek ušutkani“, poručuju iz udruge Domino.

Odluka o održavanju Tihe mise donesena je, kako navode, i u svjetlu molitvenih okupljanja skupine muškaraca „Muževni budite“ po trgovima diljem Hrvatske. Organizatori Tihe mise smatraju da ta okupljanja, koja se financijski i sigurnosno pokrivaju javnim sredstvima, promoviraju ideje koje podrivaju ravnopravnost žena i njihova već stečena prava.

„Dok se na trgovima moli i kleči, žene i dalje ginu – ubijaju ih partneri, muževi, sinovi i drugi muški članovi obitelji. Umjesto da društvo prepozna i zaustavi nasilje, svjedočimo pokušajima da se ženama ponovno oduzme glas, pravo na izbor i dostojanstvo“, stoji u priopćenju.

Organizatori pozivaju građane da se u subotu pridruže simboličkoj gesti – zapaliti svijeću bilo gdje, kod kuće, na groblju ili na trgu – kao znak sjećanja, solidarnosti i odgovornosti prema ženama koje su izgubile život zbog nasilja.

Sljedeća Tiha misa bit će održana u prosincu, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, kada će se obilježiti tri godine od početka ove performativne akcije.

Arijana Lekić-Fridrih Domino

