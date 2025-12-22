Bivši američki predsjednik otkrio što je čitao, gledao i slušao u 2025. godini

Kraj godine za mnoge ljubitelje popularne kulture postao je nezamisliv bez jedne tradicije, one koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Barack Obama. Još od vremena provedenog u Bijeloj kući, Obama krajem prosinca objavljuje popise svojih najdražih knjiga, filmova i pjesama, a njegove preporuke često postaju svojevrsni kulturni fenomen koji lansira autore i glazbenike u središte pozornosti.

U svojoj objavi za 2025. godinu, Obama je napisao kako se nada da će svatko pronaći nešto novo za sebe te je, kao i uvijek, pozvao pratitelje da mu pošalju vlastite preporuke.

Na popisu knjiga ove se godine očekivano našlo i djelo njegove supruge, "The Look" Michelle Obame, uz šaljivu opasku: "I očito sam pristran". Knjiga donosi kroniku njezine stilske evolucije još od dana kada je bila prva dama, a uz nju, Obama je istaknuo i hvaljene naslove poput romana "Paper Girl" autorice Beth Macy, "Flashlight" Susan Choi koji se našao u užem izboru za nagradu Booker, ali i djela književnih velikana kao što su Zadie Smith s romanom "Dead and Alive" i Ian McEwan s "What We Can Know". Popis je podijeljen na favorite s kraja godine i one koje je preporučio još tijekom ljeta, nudeći bogat izbor za sve književne sladokusce.

Filmska selekcija bivšeg predsjednika ponovno naginje ozbiljnijim dramama i ostvarenjima koja potiču na razmišljanje, a mnogi od odabranih naslova već se spominju kao ozbiljni kandidati u nadolazećoj sezoni nagrada. Među jedanaest odabranih filmova nalaze se potencijalni oskarovci poput "Sinners", nadnaravnog horora Ryana Cooglera smještenog u Mississippi tridesetih godina prošlog stoljeća, zatim "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona te "Hamnet" koji potpisuje Chloé Zhao.

Glazbena lista je, kao i obično, izazvala najviše komentara, a Obama je i ovoga puta pokazao diplomatsku vještinu. Odbivši stati na stranu u dugogodišnjem rivalstvu između Kendricka Lamara i Drakea, na popis je uvrstio i Lamarov duet sa SZA-om "Luther" i Drakeovu pjesmu "Nokia". Među njegovim favoritima našli su se globalni hitovi poput "Abracadabra" Lady Gage i "JUMP" korejske senzacije BLACKPINK, ali i rock legende kao što je Bruce Springsteen s pjesmom "Faithless". Lista je zaokružena impresivnim brojem međunarodnih izvođača, uključujući španjolsku zvijezdu Rosalíju i nigerijskog umjetnika Obongjayara, čime je Obama još jednom potvrdio svoj široki i kozmopolitski glazbeni ukus.

U nastavku donosimo sve Obamine favorite 2025. godine.



Među Obaminim književnim preporukama za ovu godinu nalaze se:



Paper Girl — Beth Macy

Flashlight — Susan Choi

We the People — Jill Lepore

The Wilderness — Angela Flournoy

There is No Place for Us — Brian Goldstone

North Sun — Ethan Rutherford

1929 — Andrew Ross Sorkin

The Loneliness of Sonia and Sunny — Kiran Desai

Dead and Alive — Zadie Smith

What We Can Know — Ian McEwan

And obviously I’m biased, The Look by Michelle Obama

Barack Obama je kao najbolje filmove u 2025. godini izdvojio sljedeće naslove:



"One Battle After Another"

"Sinners"

"It Was Just an Accident"

"Hamnet"

"Sentimental Value"

"No Other Choice"

"The Secret Agent"

"Train Dreams"

"Jay Kelly"

"Good Fortune"

"Orwell: 2+2=5"

Na Obaminoj playlisti za 2025. godinu našle su se pjesme:



"Nice to Each Other" (Olivia Dean)

"Luther" (Kendrick Lamar & SZA)

"TaTaTa" (Burna Boy ft. Travis Scott)

"JUMP" (BLACKPINK)_

"Faithless" (Bruce Springsteen)

"Pasayadan" (Ganavya)

"99" (Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn)

"Pending" (Lil Naay & Myke Towers)

"Sexo, Violencia y Llantas" (Rosalía), "Metal" (The Beths)

"Abracadabra" (Lady Gaga), "just say dat" (Gunna)

"The Giver" (Chappell Roan)

"Aurora" (Mora & De La Rose)

"Silver Lining" (Laufey)

"No More Old Men" (Chance the Rapper & Jamila Woods)

"Bury Me" (Jason Isbell)

"I Wish I Could Go Travelling Again" (Stacey Kent)

"Never Felt Better" (Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch)

"Please Don’t Cry" (Kacy Hill), "Stay" (ROE)

"In the Name of Love" (Victoria Noelle)

"Ancient Light" (I’m With Her)

"Vitamina" (Jombriel, DFZM & Jøtta)

"Float" (Jay Som ft. Jim Adkins)

"Ordinary" (Alex Warren)

"Sycamore Tree" (Khamari), "NOKIA" (Drake)

"En Privado" (Xavi & Manuel Turizo)

"Not In Surrender" (Obongjayar)