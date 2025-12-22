Naši Portali
barack obama

Bivši američki predsjednik otkrio što je čitao, gledao i slušao u 2025. godini

Former U.S. President Barack Obama and rock star Bruce Springsteen campaign for Kamala Harris and Tim Walz in Philadelphia
ELOISA LOPEZ/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
22.12.2025.
u 17:07

U svojoj objavi za 2025. godinu, Obama je napisao kako se nada da će svatko pronaći nešto novo za sebe te je, kao i uvijek, pozvao pratitelje da mu pošalju vlastite preporuke

Kraj godine za mnoge ljubitelje popularne kulture postao je nezamisliv bez jedne tradicije, one koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Barack Obama. Još od vremena provedenog u Bijeloj kući, Obama krajem prosinca objavljuje popise svojih najdražih knjiga, filmova i pjesama, a njegove preporuke često postaju svojevrsni kulturni fenomen koji lansira autore i glazbenike u središte pozornosti.

U svojoj objavi za 2025. godinu, Obama je napisao kako se nada da će svatko pronaći nešto novo za sebe te je, kao i uvijek, pozvao pratitelje da mu pošalju vlastite preporuke.

Na popisu knjiga ove se godine očekivano našlo i djelo njegove supruge, "The Look" Michelle Obame, uz šaljivu opasku: "I očito sam pristran". Knjiga donosi kroniku njezine stilske evolucije još od dana kada je bila prva dama, a uz nju, Obama je istaknuo i hvaljene naslove poput romana "Paper Girl" autorice Beth Macy, "Flashlight" Susan Choi koji se našao u užem izboru za nagradu Booker, ali i djela književnih velikana kao što su Zadie Smith s romanom "Dead and Alive" i Ian McEwan s "What We Can Know". Popis je podijeljen na favorite s kraja godine i one koje je preporučio još tijekom ljeta, nudeći bogat izbor za sve književne sladokusce.

Filmska selekcija bivšeg predsjednika ponovno naginje ozbiljnijim dramama i ostvarenjima koja potiču na razmišljanje, a mnogi od odabranih naslova već se spominju kao ozbiljni kandidati u nadolazećoj sezoni nagrada. Među jedanaest odabranih filmova nalaze se potencijalni oskarovci poput "Sinners", nadnaravnog horora Ryana Cooglera smještenog u Mississippi tridesetih godina prošlog stoljeća, zatim "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona te "Hamnet" koji potpisuje Chloé Zhao.

Glazbena lista je, kao i obično, izazvala najviše komentara, a Obama je i ovoga puta pokazao diplomatsku vještinu. Odbivši stati na stranu u dugogodišnjem rivalstvu između Kendricka Lamara i Drakea, na popis je uvrstio i Lamarov duet sa SZA-om "Luther" i Drakeovu pjesmu "Nokia". Među njegovim favoritima našli su se globalni hitovi poput "Abracadabra" Lady Gage i "JUMP" korejske senzacije BLACKPINK, ali i rock legende kao što je Bruce Springsteen s pjesmom "Faithless". Lista je zaokružena impresivnim brojem međunarodnih izvođača, uključujući španjolsku zvijezdu Rosalíju i nigerijskog umjetnika Obongjayara, čime je Obama još jednom potvrdio svoj široki i kozmopolitski glazbeni ukus.

U nastavku donosimo sve Obamine favorite 2025. godine.

Među Obaminim književnim preporukama za ovu godinu nalaze se:

Paper Girl — Beth Macy
Flashlight — Susan Choi
We the People — Jill Lepore
The Wilderness — Angela Flournoy
There is No Place for Us — Brian Goldstone
North Sun — Ethan Rutherford
1929 — Andrew Ross Sorkin
The Loneliness of Sonia and Sunny — Kiran Desai
Dead and Alive — Zadie Smith
What We Can Know — Ian McEwan
And obviously I’m biased, The Look by Michelle Obama

Barack Obama je kao najbolje filmove u 2025. godini izdvojio sljedeće naslove:

"One Battle After Another" 
"Sinners"
"It Was Just an Accident"
"Hamnet"
"Sentimental Value"
"No Other Choice"
"The Secret Agent"
"Train Dreams"
"Jay Kelly"
"Good Fortune"
"Orwell: 2+2=5"

Na Obaminoj playlisti za 2025. godinu našle su se pjesme:

"Nice to Each Other" (Olivia Dean)
"Luther" (Kendrick Lamar & SZA)
"TaTaTa" (Burna Boy ft. Travis Scott)
"JUMP" (BLACKPINK)_
"Faithless" (Bruce Springsteen)
"Pasayadan" (Ganavya)
"99" (Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn)
"Pending" (Lil Naay & Myke Towers)
"Sexo, Violencia y Llantas" (Rosalía), "Metal" (The Beths)
"Abracadabra" (Lady Gaga), "just say dat" (Gunna)
"The Giver" (Chappell Roan)
"Aurora" (Mora & De La Rose)
"Silver Lining" (Laufey)
"No More Old Men" (Chance the Rapper & Jamila Woods)
"Bury Me" (Jason Isbell)
"I Wish I Could Go Travelling Again" (Stacey Kent)
"Never Felt Better" (Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch)
"Please Don’t Cry" (Kacy Hill), "Stay" (ROE)
"In the Name of Love" (Victoria Noelle)
"Ancient Light" (I’m With Her)
"Vitamina" (Jombriel, DFZM & Jøtta)
"Float" (Jay Som ft. Jim Adkins)
"Ordinary" (Alex Warren)
"Sycamore Tree" (Khamari), "NOKIA" (Drake)
"En Privado" (Xavi & Manuel Turizo)
"Not In Surrender" (Obongjayar)

Ključne riječi
kultura favoriti glazba film knjiga Barack Obama

