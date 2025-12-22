Bivši američki predsjednik otkrio što je čitao, gledao i slušao u 2025. godini

Kraj godine za mnoge ljubitelje popularne kulture postao je nezamisliv bez jedne tradicije, one koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Barack Obama. Još od vremena provedenog u Bijeloj kući, Obama krajem prosinca objavljuje popise svojih najdražih knjiga, filmova i pjesama, a njegove preporuke često postaju svojevrsni kulturni fenomen koji lansira autore i glazbenike u središte pozornosti.
U svojoj objavi za 2025. godinu, Obama je napisao kako se nada da će svatko pronaći nešto novo za sebe te je, kao i uvijek, pozvao pratitelje da mu pošalju vlastite preporuke.
Na popisu knjiga ove se godine očekivano našlo i djelo njegove supruge, "The Look" Michelle Obame, uz šaljivu opasku: "I očito sam pristran". Knjiga donosi kroniku njezine stilske evolucije još od dana kada je bila prva dama, a uz nju, Obama je istaknuo i hvaljene naslove poput romana "Paper Girl" autorice Beth Macy, "Flashlight" Susan Choi koji se našao u užem izboru za nagradu Booker, ali i djela književnih velikana kao što su Zadie Smith s romanom "Dead and Alive" i Ian McEwan s "What We Can Know". Popis je podijeljen na favorite s kraja godine i one koje je preporučio još tijekom ljeta, nudeći bogat izbor za sve književne sladokusce.
Filmska selekcija bivšeg predsjednika ponovno naginje ozbiljnijim dramama i ostvarenjima koja potiču na razmišljanje, a mnogi od odabranih naslova već se spominju kao ozbiljni kandidati u nadolazećoj sezoni nagrada. Među jedanaest odabranih filmova nalaze se potencijalni oskarovci poput "Sinners", nadnaravnog horora Ryana Cooglera smještenog u Mississippi tridesetih godina prošlog stoljeća, zatim "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona te "Hamnet" koji potpisuje Chloé Zhao.
Glazbena lista je, kao i obično, izazvala najviše komentara, a Obama je i ovoga puta pokazao diplomatsku vještinu. Odbivši stati na stranu u dugogodišnjem rivalstvu između Kendricka Lamara i Drakea, na popis je uvrstio i Lamarov duet sa SZA-om "Luther" i Drakeovu pjesmu "Nokia". Među njegovim favoritima našli su se globalni hitovi poput "Abracadabra" Lady Gage i "JUMP" korejske senzacije BLACKPINK, ali i rock legende kao što je Bruce Springsteen s pjesmom "Faithless". Lista je zaokružena impresivnim brojem međunarodnih izvođača, uključujući španjolsku zvijezdu Rosalíju i nigerijskog umjetnika Obongjayara, čime je Obama još jednom potvrdio svoj široki i kozmopolitski glazbeni ukus.
U nastavku donosimo sve Obamine favorite 2025. godine.
Među Obaminim književnim preporukama za ovu godinu nalaze se:
Paper Girl — Beth Macy
Flashlight — Susan Choi
We the People — Jill Lepore
The Wilderness — Angela Flournoy
There is No Place for Us — Brian Goldstone
North Sun — Ethan Rutherford
1929 — Andrew Ross Sorkin
The Loneliness of Sonia and Sunny — Kiran Desai
Dead and Alive — Zadie Smith
What We Can Know — Ian McEwan
And obviously I’m biased, The Look by Michelle Obama
Barack Obama je kao najbolje filmove u 2025. godini izdvojio sljedeće naslove:
"One Battle After Another"
"Sinners"
"It Was Just an Accident"
"Hamnet"
"Sentimental Value"
"No Other Choice"
"The Secret Agent"
"Train Dreams"
"Jay Kelly"
"Good Fortune"
"Orwell: 2+2=5"
Na Obaminoj playlisti za 2025. godinu našle su se pjesme:
"Nice to Each Other" (Olivia Dean)
"Luther" (Kendrick Lamar & SZA)
"TaTaTa" (Burna Boy ft. Travis Scott)
"JUMP" (BLACKPINK)_
"Faithless" (Bruce Springsteen)
"Pasayadan" (Ganavya)
"99" (Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake, & Young Jonn)
"Pending" (Lil Naay & Myke Towers)
"Sexo, Violencia y Llantas" (Rosalía), "Metal" (The Beths)
"Abracadabra" (Lady Gaga), "just say dat" (Gunna)
"The Giver" (Chappell Roan)
"Aurora" (Mora & De La Rose)
"Silver Lining" (Laufey)
"No More Old Men" (Chance the Rapper & Jamila Woods)
"Bury Me" (Jason Isbell)
"I Wish I Could Go Travelling Again" (Stacey Kent)
"Never Felt Better" (Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch)
"Please Don’t Cry" (Kacy Hill), "Stay" (ROE)
"In the Name of Love" (Victoria Noelle)
"Ancient Light" (I’m With Her)
"Vitamina" (Jombriel, DFZM & Jøtta)
"Float" (Jay Som ft. Jim Adkins)
"Ordinary" (Alex Warren)
"Sycamore Tree" (Khamari), "NOKIA" (Drake)
"En Privado" (Xavi & Manuel Turizo)
"Not In Surrender" (Obongjayar)