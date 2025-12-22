Skandalozna knjiga o ukrajinskom seksu, koju u devdesetima nitko nije htio objaviti, danas je kultni klasik

U izdanju Frakture objavljen je kultni klasik ukrajinske književnosti "Terenska istraživanja ukrajinskog seksa" autorice Oksane Zabužko. Kada se pojavio 1996., taj je roman izazvao neviđenu buru, skandal i kontroverze, no unatoč svemu, postao je kultni klasik i jedna od najutjecajnijih knjiga ukrajinske književnosti uopće.

Roman je to, u kratkim crtama, o ludoj ljubavnoj avanturi pjesnikinje Oksane i slikara Mikole. Međutim, njihova strastvena i toksična veza "metafora je suvremene Ukrajine, muško-ženskih odnosa, ženske emancipacije, tranzicije, sovjetske prošlosti, razočaranja u Zapad, pitanja jezika, pisanja i identiteta, ironičan, duhovit obračun samosvjesne žene sa svim frustracijama nacionalne povijesti, ljubavnih razočaranja i slavenskog mačizma". Iako su ga mnogi prozvali autobiografijom, a i junakinja nosi autoričino ime i s njom dijeli mnoge karakteristike, Zabužko je uvijek odbijala te navode govoreći da je, iako su u knjigu upisana neka njena osobna iskustva, sva sličnost sa stvarnim osobama slučajna.

Odvažna i provokativna, knjiga "Terenska istraživanja ukrajinskog seksa" tih je 90-ih godina, nimalo iznenađujuće, jedva je dobila priliku za objavu. Kako je poslije otkrila Zabužko, nijedan joj ukrajinski izdavač nije htio ni primirisati. No, publika je rekla svoje, jer kopije njena rukopisa, koje je podijelila prijateljima, započele su kružiti zemljom.

Terenska istraživanja ukrajinskog seksa Foto: Fraktura

– Samo u Kijevu, od ruke do ruke, dijelilo se oko 700 primjeraka. Bilo je to nešto poput samizdata – kazala je. Knjigu je naposljetku objavila izdavačka kuća Zgoda, a 29. veljače 1996. autorica zove "rođendanom suvremene ukrajinske književnosti". U domovini je doživjela više od 17 izdanja. Danas, gotovo tri desetljeća nakon objave, roman "Terenska istraživanja ukrajinskog seksa" preveden je na više od 15 jezika i smatra se modernim klasikom istočnoeuropske, ali i feminističke književnosti.