Prijavi grešku
za tekst o Goranu Trbuljaku

Ivana Bago dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara

Ivana Bago
Igor Zabel Association for Culture and Theory/Facebook
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 17:24

U posljednjih petnaestak godina Ivana Bago kontinuirano piše i objavljuje tekstove o pojavama, pojedincima i kustoskim praksama umjetnosti 1960-ih i 1970-ih godina. Njezini tekstovi, koji prema najvišim stručnim kriterijima interpretiraju i afirmiraju ključne fenomene hrvatske suvremene umjetnosti, predstavljaju izniman doprinos domaćoj kritičkoj i historiografskoj produkciji

Povjesničarka umjetnosti, kustosica i nezavisna istraživačica Ivana Bago dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA). Nagradu je dobila zbog iznimnog i kontinuiranog doprinosa istraživanju, interpretaciji i internacionalizaciji hrvatske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća.

Nominirala ju je Radmila Iva Janković, a neposredan povod bio je njezin tekst o Goranu Trbuljaku „Mono. Gledanje. Staklo. Vrata. Rupa: Naivni konceptualni umjetnik kao čuvar vrata umjetnosti“, prvi put objavljen na hrvatskom jeziku 2024. godine u katalogu koji je pratio izložbu „Da sam umjetnik, bio bih genij* (*preuzeta i posvojena izjava)“.

Riječ je o studiji cjelokupnog Trbuljakova opusa, koja artikulira njegovu sasvim posebnu poziciju u polju konceptualne umjetnosti i institucionalne kritike – poziciju koju Ivana Bago duhovito opisuje kroz figuru „naivnog konceptualnog umjetnika“, odnosno „Umjetnika i Neumjetnika u jednom licu“. U tom, ali i u drugim tekstovima - od kojih su mnogi napisani i objavljeni na engleskom jeziku u međunarodnim stručnim publikacijama - rad Ivane Bago odlikuje rijetka kombinacija teorijske upućenosti, arhivske osjetljivosti i stilističke jasnoće. Njezin se pristup uvijek temelji na dugogodišnjem istraživačkom radu, ali i na sposobnosti da složene teorijske i historiografske probleme artikulira jasno i pristupačno.

U posljednjih petnaestak godina Bago kontinuirano piše i objavljuje tekstove o pojavama, pojedincima i kustoskim praksama umjetnosti 1960-ih i 1970-ih godina. Njezini tekstovi, koji prema najvišim stručnim kriterijima interpretiraju i afirmiraju ključne fenomene hrvatske suvremene umjetnosti, predstavljaju izniman doprinos domaćoj kritičkoj i historiografskoj produkciji.

Bago je nezavisna istraživačica, povjesničarka umjetnosti i kustosica. Doktorirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti i vizualnu kulturu na Sveučilištu Duke u SAD-u. Suosnivačica je organizacije Delve | Institut za trajanje, mjesto i varijable. Znanstvene i stručne članke redovito objavljuje u znanstvenim časopisima, zbornicima, umjetničkim monografijama i časopisima. Članica je uredničkog vijeća časopisa ARTMargins.

Ključne riječi
kultura istraživanje. nagrada Goran Trbuljak povjesničarka umjetnosti Ivana Bago

