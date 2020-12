Preminuo legendarni hrvatski glumac Pero Kvrgić

U Zagrebu, u 94. godini preminuo je čuveni hrvatski glumac Pero Kvrgić. U svojoj dugačkoj i plodnoj karijeri glumio je na daskama svih većih hrvatskih kazališta, a bio je omiljen i na velikom platnu kao i na malim ekranima.

Kvrgić je rođen u Moravicama u Gorskom kotaru, 4. ožujka 1927. godine. Prva kazališna iskustva stječe u partizanskim kazališnim skupinama "Ivan Goran Kovačić" i "August Cesarec". Od 1950. do 1954. član je ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no godinu dana nakon pridružuje se ansamblu zagrebačkog Dramskog kazališta, današnje Gavelle, gdje je djelovao kao glumački prvak. Nakon povratka u Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, u tom ansamblu ostaje do mirovine.

Njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga. Glumio je u gotovo svim hrvatskim kazalištima, skupinama i na festivalima, uključujući ZDK Gavella, Teatar &TD, ZKM, HNK Zagreb, HNK Split, dubrovačko Kazalište Marin Držić, Komedija, Kerempuh, Teatar u gostima, brijunski Teatar Ulysses, Žar ptica, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto...

Najpoznatiji je po jednoj od najdugovječnijih predstava s istim ansamblom na svijetu, "Stilskim vježbama" Raymonda Queneaua u režiji Tomislava Radića, skupa s Lelom Margitić. Predstava je premijerno prikazana 19. siječnja 1968. godine i od tada je oborila sve hrvatske kazališne rekorde.