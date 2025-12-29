Alfi Kabiljo, Karlo Metikoš i Josipa Lisac proglašeni počasnim članovima KD Lisinski

Alfi Kabiljo, Karlo Metikoš i Josipa Lisac proglašeni su počasnim članovima KD Vatroslav Lisinski na Svečanoj akademiji u sklopu Dana Dvorane i obilježavanja pola stoljeća suradnje Lisinskog i Kazališta Komedija, a tom prilikom istaknut je veliki obol tih umjetnika.

Ravnateljica KD Vatroslav Lisinski Nina Čalopek naglasila je da veza Kabilja, Metikoša i Lisac traje gotovo koliko i postojanje same dvorane, a istaknula je i činjenicu kako su ovo prva počasna članstva koja nisu dodijeljena osobama čije je profesionalno djelovanje usko vezano uz klasičnu glazbu.

Dodala je kako je Dvoranu, koja je otvorena 1973. obilježavalo i nastavlja obilježavati otvorenost prema svim glazbenim žanrovima, od klasične do zabavne glazbe, kao i otvorenost prema raznim programima i formatima.

Navela je i da je u ovoj godini održano više od 600 programa u Dvorani - od Zvonka Bogdana do Petra Graše, od TBF-a i Ede Maajke do gostovanja stranih simfonijskih orkestara.

"Svi su oni, kao i mnogi drugi, činili ovu godinu, a jedan od tih programskih uglova jest i suradnja s Kazalištom Komedijom", naglasila je Čalopek, istaknuvši hitove kao što su "Gubec-beg", "Kosa", "Jesus Christ Superstar" i "Ljepotica i zvijer".

Muzikologinja Irena Paulus u svom govoru posvećenom Alfiju Kabilju opisala je preminulog skladatelja kao raznovrsnog umjetnika koji se istaknuo i po klasičnoj, zabavnoj i filmskoj glazbi. Istaknuo se i kao skladatelj, producent, autor mjuzikala, filmski skladatelj, autor šansona te kao čovjek koji je, naglašava, uspio povezati zabavnu i klasičnu glazbu.

U ime obitelji počasno članstvo primila je Andrea Grgić, kći Milana Grgića koji je s Kabiljom surađivao i na njegovom magnum opusu, operi "Jalta, Jalta".

Novinar Milan Majerović-Stilinović opisao je Karla Metikoša, odnosno Matta Collinsa, što mu je bilo umjetničko ime, kao velikog kreativca i umjetnika te kao jednog od prvih izvođača u Jugoslaviji koji je izvodio rock 'n' roll i pop. Posebno je istaknuo ulogu njegove muze Josipe Lisac.

Prijateljica pjevačice Lisac, Klaudija Čular rekla je za nju da je vrhunska pjevačica, autorica, perfomerica te da posjeduje vanserijski glas. Dodala je da Lisac s ponosom ističe svoju ljubav prema Metikošu, skladatelju koji ju je otkrio.

"Svojoj vjernoj publici uvijek se zahvali i kaže da ima samo njih, a mi možemo reći da smo sretni što imamo nju", zaključila je Čular.

Pola stoljeća suradnje Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Kazališta Komedija proslavit će se i koncertom “50 godina prijateljstva – Praznik mjuzikla”, uz najveće hitove Komedijinih mjuzikala.

Na koncertu će se predstaviti izbor ponajboljih songova iz proslavljenih mjuzikla i rock opera, od "Gubec-bega", "Ljepotice i Zvijeri" i "Jadnika" do "Jalte, Jalte", "Dunda Maroja '72", "Jesus Christ Superstara", "Čovjeka iz Manche" i "Kose", a koje će izvesti i Renata Sabljak, Đani Stipaničev, Vanda Winter, Filip Hozjak, Dražen Bratulić, Fabijan Pavao Medvešek, Ervin Baučić, Ronald Žlabur, Danijela Pintarić i Vlatka Burić Dujmović te zbor Kazališta Komedija.

Svečarska večer u Lisinskom donosi i jubilarnu 50. izvedbu predstave „Zagrepčanke i statičar” redatelja Ivana Lea Leme, u koreografiji Lea Mujića.

Također, bit će predstavljena monografija Komedije i otvorena izložba.