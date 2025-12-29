Hoće li uspjeti? Hrvatski radio želi srušiti Guinnessov rekord, evo što su sve pripremili

Više od sto radijskih voditelja izmjenjivat će se bez prekida u eteru Drugog programa Hrvatskog radija svakih 15 minuta – s ciljem rušenja Guinnessovog rekorda za najveći broj voditelja u jednom radijskom programu.

U maratonskom programu sudjeluju svi radijski voditelji s 12 radijskih postaja Hrvatskog radija te Međunarodnog radija Glas Hrvatske.

Program će se emitirati iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije u Hrvatskoj – Drugog programa. Osim na linearnim frekvencijama Drugog programa, program će se moći pratiti i putem videoprijenosa na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a. Slušatelje očekuje pojačana komunikacija na svim društvenim mrežama Drugog programa.

Svaki radijski voditelj iznenadit će slušatelje svojom jedinstvenom novogodišnjom pričom. Očekuje se da će Guinnessov rekord biti srušen u popodnevnim satima na Novu godinu, nakon čega se maratonski program nastavlja sve do 4. siječnja.

- Ulazak u godinu u kojoj slavimo 100 godina našeg radija obilježit ćemo tako da u svaku minutu ovih sto sati utkamo emocije, povezanost s našim slušateljima i ponos na naših sto godina u hrvatskom eteru. Vrhunski radijski profesionalci spremni su pokazati čime sve Hrvatski radio može iznenaditi svoje vjerne slušatelje, izjavila je glavna urednica Programa Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.

Kao uvod u maratonski radijski program 16. prosinca 2025. počela je nagradna igra "Sto na kvadrat" na društvenim mrežama Drugog programa HR.a. Slušatelji emisija "Doručak na Drugom" i "Drugi dio dana" u eteru pogađaju odgovore na postavljene izazove na društvenim mrežama HR2.

Dana 3. siječnja 2026. od 9 sati u Zagrebu, Bogovićeva 12, (kod Kožarićeva Prizemljenog sunca) održat će se veliko finale. Dvadeset najsretnijih slušatelja finalista suočit će se s posebnim izazovom, a pobjednik osvaja 10.000 eura.

- Nagradna igra je način da uključimo naše slušatelje u proslavu i da zajedno stvorimo dodatnu uzbuđenost. Finalna igra uživo bit će spektakl za pamćenje, izjavio je urednik Drugog programa HR-a i urednik projekta Zlatko Turkalj Turki.

Hrvatski radio poziva sve slušatelje da budu dio toga povijesnog dočeka te uvedu HRT i Hrvatski radio u sljedećih 100 godina.