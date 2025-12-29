Naši Portali
Novogodišnji podvig

Hoće li uspjeti? Hrvatski radio želi srušiti Guinnessov rekord, evo što su sve pripremili

VL
Autor
Večernji list
29.12.2025.
u 19:33

Na Staru godinu, 31. prosinca 2025. u 6 ujutro, Hrvatski radio na Drugom programu pokreće maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina" — projekt kojim počinje obilježavanje stote obljetnice Hrvatske radiotelevizije

Više od sto radijskih voditelja izmjenjivat će se bez prekida u eteru Drugog programa Hrvatskog radija svakih 15 minuta – s ciljem rušenja Guinnessovog rekorda za najveći broj voditelja u jednom radijskom programu.

U maratonskom programu sudjeluju svi radijski voditelji s 12 radijskih postaja Hrvatskog radija te Međunarodnog radija Glas Hrvatske.

Program će se emitirati iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije u Hrvatskoj – Drugog programa. Osim na linearnim frekvencijama Drugog programa, program će se moći pratiti i putem videoprijenosa na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a. Slušatelje očekuje pojačana komunikacija na svim društvenim mrežama Drugog programa.

Svaki radijski voditelj iznenadit će slušatelje svojom jedinstvenom novogodišnjom pričom. Očekuje se da će Guinnessov rekord biti srušen u popodnevnim satima na Novu godinu, nakon čega se maratonski program nastavlja sve do 4. siječnja.

- Ulazak u godinu u kojoj slavimo 100 godina našeg radija obilježit ćemo tako da u svaku minutu ovih sto sati utkamo emocije, povezanost s našim slušateljima i ponos na naših sto godina u hrvatskom eteru. Vrhunski radijski profesionalci spremni su pokazati čime sve Hrvatski radio može iznenaditi svoje vjerne slušatelje, izjavila je glavna urednica Programa Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.

Kao uvod u maratonski radijski program 16. prosinca 2025. počela je nagradna igra "Sto na kvadrat" na društvenim mrežama Drugog programa HR.a. Slušatelji emisija "Doručak na Drugom" i "Drugi dio dana" u eteru pogađaju odgovore na postavljene izazove na društvenim mrežama HR2.

Dana 3. siječnja 2026. od 9 sati u Zagrebu, Bogovićeva 12, (kod Kožarićeva Prizemljenog sunca) održat će se veliko finale. Dvadeset najsretnijih slušatelja finalista suočit će se s posebnim izazovom, a pobjednik osvaja 10.000 eura.

- Nagradna igra je način da uključimo naše slušatelje u proslavu i da zajedno stvorimo dodatnu uzbuđenost. Finalna igra uživo bit će spektakl za pamćenje, izjavio je urednik Drugog programa HR-a i urednik projekta Zlatko Turkalj Turki.

Hrvatski radio poziva sve slušatelje da budu dio toga povijesnog dočeka te uvedu HRT i Hrvatski radio u sljedećih 100 godina.

Ključne riječi
Božićni koncert u Turskoj
Matej Meštrović

Na koncertu u Turskoj desetogodišnji mi je dječak donio rukom ispisane note, rekao je da je to njegova skladba za klavir posvećena meni

Matej Meštrović, naš meštar na klaviru, na sami Božić je, zajedno s bubnjarom i udaraljkašem Bornom Šercarom, violinistom Yuryjem Revichem i turskim nacionalnim orkestrom, nastupio u turskom gradu Bursa. Tim povodom razgovarali smo s velikim glazbenikom, koji nam je ispričao kako je izgledao koncert u Turskoj, kako je publika reagirala te što nam, nakon vrlo uspješne 2025. godine, sprema za 2026.

