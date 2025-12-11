'Rondo', debitantsko i najuspjelije filmsko ostvarenje Zvonimira Berkovića, uskoro ćemo gledati na kazališnim daskama Gavelle

Predstava "Rondo", po filmu Zvonimira Berkovića i u režiji Janka Rakoša, nova je premijera Gradskog dramskog kazališta Gavelle, a premijerno će biti izvedena u četvrtak, 18. prosinca na pozornici Mala Gavella. "Rondo" je, ističu iz Gavelle, impresivna "komorna urbana romantična psihološka drama", debitantsko i najuspjelije ostvarenje Zvonimira Berkovića.

Film govori o dizajneru Feđi, sredovječnom Zagrepčaninu koji živi s mladom suprugom Nedom. Feđa, promatrajući partiju šaha u parku, upozna šahista i kibicera Mladena koji ga počne posjećivati nedjeljom popodne i s njim igrati šah. Tijekom tih druženja između Mladena i Nede razvija se obostrana naklonost. "Jedan od najcjenjenijih filmova autorske kinematografije u Hrvatskoj 1960-ih, karakterna je studija ljubavnog trokuta, gdje 'ritual monotonog druženja ne pogoduje dinamičnom razvoju dramskih sukoba, no zato motivira nagle, hirovite promjene, opravdane temeljnim nezadovoljstvima'", dodaju.

U Berkovićevu filmu, naglašavaju, nema dramaturških proizvoljnosti, naglih obrata, naizgled nemotiviranih postupaka likova koji vode zaplet u neočekivanom smjeru i ostavljaju dojam kao da lik egzistencijalistički pasivno klizi kroz zaplet. Kao zanimljiv podatak u priopćenju se navodi da je Berković radio kao dramaturg u tadašnjem Zagrebačkom dramskom kazalištu, danas kazalištu "Gavella", odmah po njegovom osnutku, odakle je prešao u Jadran film i posvetio se filmskom stvaralaštvu.

Foto: Gavella

Režirao je dokumentarne i igrane filmove, među kojima su, uz "Rondo", i "Putovanje na mjesto nesreće", "Ljubavna pisma s predumišljajem", "Kontesa Dora", a Berković je i koscenarist filma "H-8".

U predstavi Feđu glumi Filip Šovagović, Nedu Tena Nemet Brankov, a Mladena Franjo Dijak. Redatelj Janko Rakoš je i scenograf predstave, uz Maritu Ćopo, koja je i autorica kostima, a oblikovatelj svjetla je Zdravko Stolnik.