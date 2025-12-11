Ansambl LADO nakon 75 godina nastupio je u Švicarskoj, gdje su započeli svoju božićnu turneju koja se nastavlja po hrvatskim gradovima

Božićni koncerti Ansambla LADO, koji već tradicionalno označavaju kraj izvedbene sezone ansambla, jedinstveni su događaji koji svake godine uveseljavaju na stotine Hrvata, vodeći ih na putovanje kroz nekoliko hrvatskih regija - od Dalmacije do sjeverne Hrvatske, pa sve do Slavonije, Baranje i Bačke.

Ovog prosinca, međutim, i švicarska je publika imala prilike čuti tradicionalne hrvatske pjesme i napjeve jer Ansambl LADO je od 5. do 9. prosinca održao čak tri koncerta u Švicarskoj, a valja reći i kako je ovo prva turneja Ansambla u ovoj zemlji još od davne 1950. godine.

Svečani vokalno-instrumentalni božićni koncert LADO je premijerno izveo 6. prosinca u Crkvi sv. Feliksa i Regule u Zürichu, a već sljedećeg dana nastupili su u Crkvi sv. Mihaela u Baselu. Ovom koncertu prisustvovala je i Veleposlanica Republike Hrvatske u Švicarskoj, dr. sc. Andrea Bekić, što je dodatno naglasilo važnost predstavljanja i pomicanja hrvatske tradicijske baštine u inozemstvu, a posljednji u nizu koncerta međunarodnog gostovanja u Švicarskoj, kojeg su obilježile dupkom pune crkve, održan je 8. prosinca u Crkvi sv. Karla u Luzernu. Ravnateljica Ansambla LADO, Ileana Jurin Bakotić, istaknula je kako Ansamblu iznimno drago što nakon 75 godina ponovno nastupaju u Švicarskoj. "Turneja božićnim koncertima za nas je velika čast, pogotovo kada ih izvodimo pred našim iseljenicima u inozemstvu", dodala je.

Foto: Bettine Diel

Ovogodišnji božićni koncert umjetnički je oblikovala umjetnička direktorica Ansambla LADO Zrinka Posavec, dirigentsku palicu držao je Ladov dirigent i glazbeni voditelj Jurica Petar Petrač, a svečne izvedbe dodatno je oplemenio plesni voditelj Ansmbla Alen Šušković, koji je, u suradnji s HKUD-om Basel, održao radionicu "Pogled u profesionalizam", što je potvrdilo važnost kontinuiranog razvoja i edukacije hrvatskih folklornih društava u dijaspori.

Međunarodno gostovanje Ansambla LADO u Švicarskoj označilo je, međutim, samo početak njihove božićne turneje jer hrvatsku publiku u posljednjem mjesecu 2025. godine očekuje čak šest svečanih božićnih koncerata, a prvi u nizu održat će se 13. prosinca u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Nekoliko dana kasnije, 17. prosinca, slijedi koncert u Crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Topuskom, 18. prosinca Ladovi umjetnici će, već tradicionalno, nastupiti u Varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, dok će se 19. prosinca Ladove božićne melodije zaoriti i Crkvom sv. Lovre u Petrinji, a posljednji božićni koncert Ansambla LADO održat će se 20. prosinca u Bazilici svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu.

Na spomenutim koncretima publika će imati prilike čuti neke od najljepših hrvatskih tradicionalnih božićnih pjesama koje su obilježile generacije i generacije, a koje potpisuju neki od vrhunskih hrvatskih skladatelja i aranžera poput Dražena Kurilovčana, Božidara Potočnika i Tomislava Uhlika. Valja reći i kako je ulaz na sve Ladove božićne koncerte slobodan, osim koncerta u Varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, za koji su ulaznice po cijeni od deset eura vrlo brzo planule.

Foto: Bettine Diel

Božićnim koncertima Ansambl LADO ponovno potvrđuje svoj značaj u hrvatskoj kulturi, predstavljajući tradicionalne pjesme i napjeve u izvedbenoj kvaliteti kakva se ne viđa svaki dan. Ove jedinstvene vokalno-instrumentalne izvedbe, koje krase melodije iz velike riznice Ladovog božićnog repertoara, povest će vas na putovanje različitim dijelovima naše zemlje, a veseli umjetnici Lada, koji još jednu godinu zaredom Hrvatima donose radost u božićno i blagdansko vrijeme, poručili su: "Vrijeme je da i se i ove godine publika na najljepši način pripremi za Božić - uz LADO i pjesmu. Vidimo se na jednom od koncerata!"