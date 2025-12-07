Naši Portali
NA NJEMU RADILI VIŠE OD DVA DESETLJEĆA

Prvi smo u rukama držali novi prijevod Biblije: Izbačeni su arhaizmi, pa više nije jagnje, nego janje Božje

Autor
Darko Pavičić
07.12.2025.
u 11:04

Posljednjih godina najavljivani prijevod Biblije na hrvatski jezik imali smo priliku držati u rukama dan neposredno nakon njezina pojavljivanja u knjižarama diljem Hrvatske u petak 5. prosinca

Dok u ruci držite novo izdanje Biblije na hrvatskom jeziku, vrijedno je zastati i razmisliti o neprocjenjivoj vrijednosti čitanja Božje riječi na vlastitom jeziku. Piše to na prvim stranicama najnovije Biblije na hrvatskom jeziku zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, dodajući kako nas "Biblija uvodi u povijest spasenja, otkriva neizmjernu ljubav Božju prema čovjeku i poziva nas na dublji susret s Gospodinom". "Stihovi psalma: 'Riječ je tvoja nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi' (Ps 119,105) podsjećaju nas na trajnu potrebu oslanjanja na Božju riječ. Ona je poput svjetla koje obasjava naš životni put i daje snagu za svaki novi dan pozivajući nas da hodimo u vjeri, vođeni svjetlom Kristove prisutnosti", veli mons. Kutleša.

Ključne riječi
damir lipovšek Dražen Kutleša prevoditelji prijevod Biblija

