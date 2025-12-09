Naši Portali
"Letters to Our Sons"

Stephen Graham poziva očeve da pišu sinovima: 'Nadam se da će knjiga nastaviti moćnu poruku serije 'Adolescencija''

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere" Headline Gala
KGC-138/starmaxinc.com
VL
Autor
Hina
09.12.2025.
u 12:29

Knjiga Stephena Grahama zamišljena je kao zbirka iskrenih i poticajnih pisama koja muškarci u različitim životnim situacijama pišu sinovima - o tome što znači biti muškarac, kako odrastati, voljeti, biti odgovoran, pogriješiti i nastaviti pokušavati, a u hrvatskom izdanju objavit će je Znanje

Producent i glavni glumac Netflixove serije "Adolescencija" Stephen Graham pokreće izdavački projekt "Letters to Our Sons", knjigu zamišljenu kao zbirku pisama sinovima, a nakladnička kuća Znanje, koja će objaviti hrvatsko izdanje, poziva i hrvatske očeve da sudjeluju u projektu.

Kako ističu iz Znanja, projekt nastaje u suradnji sa psihologinjom Orly Klein, specijaliziranom za mentalno zdravlje mladih. Svjetska premijera knjige planirana je za listopad 2026., a objavljivanjem hrvatskoga izdanja nakladnička kuća Znanje, navode u priopćenju, aktivno će se uključiti "u važnu inicijativu poticanja otvorenog dijaloga očeva i sinova"

Knjiga je zamišljena kao zbirka iskrenih i poticajnih pisama koja muškarci u različitim životnim situacijama pišu sinovima - o tome što znači biti muškarac, kako odrastati, voljeti, biti odgovoran, pogriješiti i nastaviti pokušavati. "Nadam se da će knjiga nastaviti moćnu poruku serije 'Adolescencija' i biti poticaj očevima da više razgovaraju sa svojim sinovima, a majkama da ih u tome podrže", kazao je Graham. 

Serija "Adolescencija" snažno je odjeknula među publikom i kritikom otvorivši teme krize muškog identiteta, toksičnog koncepta muškosti, mentalnog zdravlja i obiteljskih odnosa. Graham poziva očeve diljem svijeta da pridonesu razgovoru o očinstvu i odrastanju, podijele svoju priču te pošalju pisma do 12. siječnja 2026. "Naš je cilj čuti muškarce iz različitih sredina, bez obzira na status, financijsku situaciju, percipirani uspjeh ili neuspjeh - želimo čuti očeve koji se brinu o životu i budućnosti naših mladih muškaraca", poručuju Graham i Klein. 

Pisma se mogu poslati putem stranice letterstooursons.co.uk, a odabrana pisma bit će uvrštena u knjigu. "Projekt je osmišljen kako bi potaknuo iskrene razgovore o očinstvu, emocijama, ranjivosti i odgovornosti te pomogao izgradnji percepcije zdravije muškosti. Svako pismo može promijeniti nečiji život", ističu iz Znanja, pozivajući i hrvatske očeve da se uključe.

Ključne riječi
kultura znanje knjiga producent glumac serija Adolescence Stephen Graham

Kupnja