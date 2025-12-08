Miljenko Jergović dobitnik je Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje, koja će mu biti uručena u ožujku 2026.

Miljenko Jergović dobitnik je Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje 2026. za zbirku pripovijedaka "Trojica za Kartal: Sarajevski Marlboro remastered", izvijestila je nakladnička kuća Fraktura.

"Leipziška nagrada za europsko razumijevanje 2026. dodjeljuje se hrvatsko-bosanskom piscu Miljenku Jergoviću, koji u svom pripovjedačkom djelu s velikom nepokolebljivošću preispituje linije loma povijesti zapadnog Balkana. Bilo da je riječ o obiteljskim panoramama koje zahvaćaju šire razdoblje, pomaknutim filmovima ceste ili refleksivnom portretu oca, ratna iskustva uvijek čine srž ovih priča", istaknuo je žiri u obrazloženju.

Opsada Sarajeva središnja je tema zbirke "Trojica za Kartal", koja je ujedno i autorov komentar na ranu zbirku "Sarajevski Marlboro", napomenuo je žiri. Jergović, stoji u obrazloženju, "ponekad drastično, nekad nemilosrdno, ponekad poetično", promatra trajne rane pojedinaca i razaranje društva. "Okretanjem neupadljivim detaljima i fragmentima pruža estetski otpor velikim simplifikacijama i opasnostima nacionalizma", naglašava žiri.

Zbirka je objavljena 2022. u izdanju nakladničke kuće Bodoni, a za nju je Jergović dobio nagradu Fric te je do sada prevedena na desetak europskih jezika. U Njemačkoj je knjigu po naslovom "Das verrückte Herz" objavila nakladnička kuća Suhrkamp najesen 2024. godine. Knjigu je s hrvatskog jezika na njemački prevela Brigitte Döbert.

U žiriju Leipziške nagrade za 2026. godinu su Maike Albath (književna kritičarka i autorica), Katja Gasser (voditeljica odjela za književnost ORF-a i književna kritičarka), dr. Skadi Jennicke (pročelnica ureda za kulturu grada Leipziga, predsjednica žirija), Michael Lemling (direktor knjižare Lehmkuhl) te Lothar Müller (književni kritičar i novinar). Nagrada će Miljenku Jergoviću biti uručena 18. ožujka 2026. na otvorenju Leipziškog sajma knjiga u Gewandhausu u Leipzigu. Laudaciju će održati srpsko-austrijska književnica Barbi Marković.

Leipziška književna nagrada za europsko razumijevanje, koja se dodjeljuje svake godine od 1994., iznosi 20 tisuća eura i jedna je od najvažnijih književnih nagrada u Njemačkoj. U upravnom odboru su Slobodna Država Saska, grad Leipzig, Udruženje njemačkih izdavača i knjižara e.V. i Leipziški sajam. Kooperacijski partner je Savezni ured za političko obrazovanje.