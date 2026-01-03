Poznatom redatelju prijeti zatvor: Određen datum saslušanja zbog 'propagande protiv režima'

Iranskom redatelju Jafaru Panahiju, dobitniku Zlatne palme, određen je datum saslušanja nakon što je uložio žalbu na presudu Revolucionarnog suda u Teheranu kojom je osuđen za "propagandne aktivnosti protiv režima". Disidentu i proslavljenom filmašu prvog prosinca izrečena je u odsutnosti jednogodišnja zatvorska kazna, dvogodišnja zabrana putovanja te zabrana članstva u političkim i društvenim skupinama. Njegov odvjetnik, Mostafa Nili, na društvenim mrežama objavio je novosti o slučaju. "Nakon žalbe na jednogodišnju zatvorsku kaznu za propagandne aktivnosti protiv režima gospodina Jafara Panahija, Ogranak 26 Revolucionarnog suda u Teheranu odredio je datum saslušanja za četvrti siječnja 2026. godine", napisao je Nili, ne navodeći hoće li redatelj osobno prisustvovati ročištu.

Najnoviji pravni i politički sukob Panahija s iranskim vlastima uslijedio je nakon što je prošle godine osvojio glavnu nagradu na festivalu u Cannesu za film "Bila je to samo nesreća", kojeg je ljetos predstavio i na festivalu Cinehill u Fužinama. Riječ je o trileru koji prati bivšeg političkog zatvorenika koji otima čovjeka za kojeg vjeruje da je bio njegov mučitelj te s drugim disidentima raspravlja treba li ga ubiti ili mu oprostiti. Film se u njegovoj zemlji smatra izravnim napadom na autoritarni iranski režim, što je dodatno pojačalo pritisak vlasti na cijenjenog umjetnika.

Podsjetimo, Panahi je bio zatvoren 2022. godine, a kaznu je služio u zloglasnom iranskom zatvoru Evin. Uhićen je nakon što je otišao u ured tužitelja kako bi se raspitao o sudbini kolege redatelja, Mohammada Rasoulofa, koji je te godine uhićen zbog sudjelovanja u prosvjedima. Panahi je pušten na slobodu tek 2023. godine, nakon što je započeo štrajk glađu u znak prosvjeda protiv nezakonitog pritvaranja. Njegovi problemi sa zakonom sežu i u 2010. godinu, kada je osuđen za protuvladine aktivnosti, no ta presuda tada nije izvršena. Upravo je ta stara presuda iskorištena kao pravna osnova za njegovo uhićenje 2022. godine, no sudovi su kasnije presudili kako se presuda iz 2010. ne može provesti jer je država predugo čekala na njezino izvršenje.

Unatoč stalnim pritiscima, Panahi je posljednjih nekoliko mjeseci putovao po filmskim festivalima diljem svijeta, promovirajući svoj nagrađivani film "Bila je to samo nesreća". Film je ostvario izvanredan međunarodni uspjeh, a Francuska ga je odabrala kao svog kandidata za najbolji međunarodni igrani film na dodjeli Oscara 2026. godine. Uz to, film je bio nominiran za četiri Zlatna globusa i osvojio je tri nagrade Gotham, uključujući one za najbolji međunarodni film i najboljeg redatelja