Ovo je deset najboljih filmova iz 2025. prema izboru Roberta Bubala
Dugo sam se lomio između ovog nenametljivog crno-bijelog dragulja i otkačenog Andersonova spektakla, ali kad sam vidio da je magazin Time "Novi val" proglasio filmom godine, i sam sam se okuražio i stavio ga na tron. Hrvatska ga je publika imala priliku pogledati ga na Festivalu nevidljivog filma u studenom, gdje je, nažalost, prošao prilično nezapaženo. Šteta, jer je Linklater donio predivan izlet u prošlost i vjerno prizvao atmosferu ranog francuskog novog vala, prateći snimanje "Do posljednjeg daha" i ilustrirajući kako je nekonvencionalni Jean-Luc Godard izluđivao producente, glavnu glumicu i samog scenarista dok je stvarao film koji je zauvijek promijenio povijest kina. Iako je snimljen u crno-bijeloj estetici, "Novi val" oživljava kolorit karaktera tog vremena, među kojima se, naravno, osobito ističe Godardova energija i revolucionarni duh. "Umjetnost je ili kopija ili revolucija", njegova je rečenica kojom implicitno objašnjava svoj koncept rada.
Paul Thomas Anderson do sada je snimio barem pet velikih filmova, a sada je zakucao takvu filmčinu da se kladim u cipele da će osvojiti Oscare za najbolji film i režiju. Svojevrsna moderna bajka o skupini antisistemskih, antikapitalističkih i promigrantskih likova jasno pokazuje Andersonovu sposobnost da spoji zabavni spektakl s oštrim društvenim komentarom, a dodatnu zabavu pruža traženje sličnosti sa stvarnim događajima i ličnostima. Leonardo DiCaprio je briljantan, a njegova potraga za kćeri, prepuna dramskih preokreta i komičnih vratolomija, kulminira nezaboravnom jurnjavom kakvu nismo vidjeli godinama. "Jedna bitka za drugom" vraća vjeru u Hollywood kao mjesto gdje ambiciozna kinematografija i inteligentna satira još uvijek mogu postati mainstream klasik.
Na početku filma najprije vas nasmije scena prolaska kroz tematski park dinosaura, čime se Radu Jude ruga rumunjskim gradskim vlastima koje, u nedostatku boljih ideja, postavljaju golema gumena čudovišta po zelenim površinama. U sljedećoj vas sekvenci šokira prizorom vješanja beskućnika za radijator, ilustrirajući Judeovu oštrinu i spremnost da se suoči s brutalnom stvarnošću bez uljepšavanja. "Kontinental '25", koji je kod nas prikazan na Subversive Film Festivalu, britka je i satirična priča o sudskoj ovršiteljici iz Cluja čija se moralna kriza zbog deložacije i tragičnog samoubojstva beskućnika pretvara u intimnu i društveno relevantnu refleksiju.
Uvijek sam volio drame s daškom fantazije, pa kao što u kultnom "Divnom životu" anđeo spašava Jamesa Stewarta, ovdje Franz Rogowski kao mistični Bird pomaže glavnoj junakinji da se izvuče iz emocionalnog potonuća. To ovoj inače teškoj socijalnoj drami daje šarm i pojačava vjeru da postoji neka nevidljiva sila koja čuva naše snove i vodi nas kroz prijelazne trenutke života. "Bird" pruža nadu da su granice između stvarnog i nestvarnog često tanje nego što mislimo, a prava snaga filma leži u njegovoj sposobnosti da vjeruje u čuda.
Ova napeta i suptilna bolnička drama uvodi nas u svijet medicinske sestre predane pomaganju bolesnicima čak i kada je maltretiraju do krajnjih granica. Leonie Benesch kao medicinska sestra Floria drži gledatelja prikovanim uz ekran dok se borba s beskrajnim krizama pretvara u emotivnu utrku s vremenom. Premijerno prikazana u Berlinu, a kod nas u kinu Tuškanac, ova drama ostavlja gledatelja da razmišlja o cijeni njege i odgovornosti koje premalo cijenimo.
Yorgos Lanthimos ponovno pokazuje svoje prepoznatljivo oko za bizarnosti suvremenog društva. Film prati dvojicu mladića opsjednutih teorijama zavjere koji otimaju moćnu direktoricu uvjereni da je izvanzemaljka spremna uništiti planet, što stvara mješavinu satirične napetosti i grotesknog humora. Emma Stone i Jesse Plemons su na vrhuncu svojih moći, a Lanthimos ovo svoje malo remek-djelo, koje smo mogli pogledati u Kinoteci, koristi kao meta-komentar o paranoji, nepovezanosti i strahu u digitalnoj eri gdje se granice između stvarnosti i fantazije zamagljuju.
Ova emotivna drama slavi male trenutke koji grade velike životne priče, s Barbie Ferreirom i Johnom Leguizamom u izvedbama koje će vas ostaviti istodobno s osmijehom i tugom. Priča prati djevojku koja ima loš odnos s ocem pa ga potraži na Facebooku, a kad joj on prihvati prijateljstvo, shvati da je to neki drugi lik s istim imenom i prezimenom. U njemu ne pronađe oca, nego prijatelja, a redateljica Tracie Laymon nježno progovara o samozatajnoj potrebi za povezanošću i izgradnji obitelji izvan krvnih veza. To je film koji podsjeća da je život ponekad u sitnicama, u smijehu, suzama i neizbrisivim trenucima koje dijelimo s drugima.
Dok sam gledao ovaj film, stalno su mi pred očima bila dvojica velikih redatelja: Wong Kar-Wai i Sean Baker. Wongov utjecaj osjeća se kroz filmski kolorit, ulični ambijent Dalekog istoka i ritam radnje, dok je Baker, kao scenarist i montažer, unio puno svog filmskog mentaliteta, apostrofirajući ponovno priču o identitetu kroz seksualnost. "Ljevakinja" je suptilna i promišljena obiteljska drama koja istražuje identitet i unutarnje previranje svojih likova kroz prizmu suvremenog tajvanskog društva, i potvrđuje kako je drama minimalističkih sredstava često najjači medij za snažno filmsko iskustvo.
U posljednjim danima 2025. u kina je kapnuo ovaj filmski dragulj koji je nepravedno gledati kao sportsku dramu: više je to životna drama stolnoteniskog prvaka Amerike koji se suočava s činjenicom da sport kojem je posvetio život u njegovoj zemlji nikoga pretjerano ne zanima, niti ga itko financira. Dodatni uteg karijeri je i buntovni karakter, sklon samosabotaži, koji ga uvlači u niz sitnih kriminalnih epizoda i moralno sumnjivih odluka, postupno zaplićući njegov život u klupko iz kojeg nema lakog izlaza. Timothée Chalamet igra ulogu karijere, precizno i bez imalo taštine portretirajući sportaša rastrganog između talenta, ega i očaja, a njegova energija i luđački ritam režije ne dopuštaju predah 150 minuta.
Iako je ljubimica Joachima Triera Renate Reinsve u ovom filmu na trenutke iritantna, u završnoj će vas sceni nagraditi neočekivano sjajnom izvedbom, u kojoj objedinjuje glumački talent i precizan emocionalni rasplet jedne intimne obiteljsko-umjetničke drame. Ipak, ona nije pogonski motor ove priče, već sjajni Stellan Skarsgård u ulozi oca, filmskog redatelja, koji je zbog karijere zanemario svoje dvije kćeri. Sada, u poodmaklim godinama, želi okruniti život pomirenjem s djecom i filmom u kojem bi glumili članovi obitelji, no ne nailazi na razumijevanje. Suzdržana drama o propuštenoj ljubavi odmjerena je, ali bolno iskrena u svom sjevernjačkom minimalizmu.