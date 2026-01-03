Sin čovjeka o kojem su snimili film napao Kate Hudson i Hugha Jackmana: 'Oni su čudovišta'

Kate Hudson i Hugh Jackman uživaju u velikom uspjehu tijekom sezone dodjele nagrada zahvaljujući svojim ulogama u filmu "Song Sung Blue", no dvoje ljudi s osobnom vezom s pričom nimalo ne hvale ovaj glazbeni biografski film. U filmu, koji je napisao i režirao Craig Brewer, Jackman i Hudson glume Mikea "Lightninga" i Claire "Thunder" Sardinu, stvarni par iz Wisconsina koji se uspinje iznad osobnih neuspjeha nastupajući kao Lightning and Thunder, hvaljeni tribute bend Neila Diamonda sredinom devedesetih godina. Film je temeljen na istoimenom dokumentarcu iz 2008. godine i odmah po izlasku prošlog mjeseca naišao je na gotovo jednoglasne pohvale kritičara, a Hudson je za svoju izvedbu zaradila i nominaciju za Zlatni globus.

Međutim, u novom intervjuu Michael Sardina Jr., 41-godišnji sin Mikea Sardine, tvrdi da bi se njegov pokojni otac "prevrtao u grobu" zbog filma te navodno razmatra pokretanje tužbe. Mike Sardina preminuo je 2006. u 55. godini, dvije godine prije izlaska dokumentarca "Song Sung Blue", a njegova smrt je također prikazana u filmu. "Svi misle da je to tako divan film, tako dirljiv", rekao je Michael Jr. za spomenuti medij, "ali sve su to laži." On nije sudjelovao u originalnom dokumentarcu i ne pojavljuje se kao lik u filmu, za razliku od njegove sestre Angeline Sardine, koju u filmu tumači glumica i glazbenica King Princess.

Michael Sardina Jr. dalje je u intervjuu naveo da su i on i njegova sestra bili plaćeni kao konzultanti, ali da je on "namjerno izbačen" iz konačne verzije filma, iako su oboje prisustvovali premijeri u New Yorku 11. prosinca. Posebno je bio kritičan prema glavnim glumcima. "Nisu me ni pokušali kontaktirati... Nisu pokušali dobiti više informacija. U svakom intervjuu koji su ta čudovišta imala na nacionalnoj televiziji uopće ne spominju moje postojanje, iako sam bio najprisutnija sila u životu svoga oca, čak i kad nisam bio u Wisconsinu, jer sam njegov jedini sin", dodao je ogorčeno.

Iako su oboje, i brat i sestra, javno rekli da film netočno prikazuje određene događaje i obiteljsku dinamiku, Angelina Sardina ponudila je nešto blaži pogled na "Song Sung Blue". Ona je za Daily Mail izjavila: "Jedina istina je ljubav između mog tate i Claire. To je prelijepa priča, ali nije se tako odigrala. I pretpostavljam da je to ono što uzrujava, jer je laž." Unatoč njihovim kritikama, film ima punu podršku njihove maćehe, Claire Sardine, koja je čak i nastupila s Hudson i Jackmanom na zabavi nakon premijere. Na pitanje "Inside Editiona" kako bi njezin pokojni suprug doživio film, odgovorila je: "Njegov prvotni san je bio: 'Jednog dana idemo u Vegas, dušo.' To se nije dogodilo. Ali ovo je jednako dobro." Predstavnici Kate Hudson, Hugha Jackmana i distributera filma, Focus Features, nisu odgovorili na upite za komentar.

