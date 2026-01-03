Sve što znamo o drugoj sezoni omiljene serije: Kaos na Dan neovisnosti i povratak posrnulog doktora

Malo koja serija je u posljednje vrijeme izazvala toliko pažnje i pohvala kao HBO-ova medicinska drama "The Pitt", u Hrvatskoj poznatija kao "Pitsburška bolnica". Njen uspjeh leži u kombinaciji nekoliko ključnih elemenata, od kojih je najvažniji beskompromisni realizam. Serija, iza koje stoji tim zaslužan za kultnu "Hitnu službu" (John Wells, R. Scott Gemmill i Noah Wyle), nudi potresan uvid u američki zdravstveni sustav opterećen nedostatkom osoblja, birokracijom i sve većim pritiskom na liječnike i medicinske sestre.

Inovativan format, u kojem svaka od petnaest epizoda prati jedan sat iscrpljujuće petnaestosatne smjene, stvara osjećaj neprestane napetost, a ostalgični povratak Noaha Wylea u liječničku kutu mnoge je podsjetio na zlatno doba televizijskih drama. Međutim, "The Pitt" je prije svega serija za sadašnje vrijeme, relevantna, oštra i duboko humana.

U središtu priče nalazi se dr. Michael "Robby" Robinavitch (Wyle), iskusni liječnik hitne službe koji se bori s PTSP-om nakon traumatičnih iskustava s prve crte pandemije bolesti COVID-19 i smrti svog mentora. Za razliku od serija koje se fokusiraju na pacijente, "The Pitt" stavlja naglasak na emocionalne i psihološke posljedice koje posao ostavlja na zdravstvene djelatnike. Upravo ta usredotočenost na njihove unutarnje svjetove ono je što je seriju izdvojilo iz mase i osiguralo joj legiju vjernih obožavatelja, uključujući i brojne medicinske stručnjake koji su pohvalili njezinu zapanjujuću točnost.

To se vidjelo već u prvoj sezoni, koja je pokupila nevjerojatnih trinaest nominacija za nagradu Emmy, a dobilapet kipića, uključujući onaj za najbolju dramsku seriju, najboljeg glavnog glumca za Noaha Wylea i najbolju sporednu glumicu za Katherine LaNasu u ulozi odlučne glavne sestre Dane Evans. S prosječno deset milijuna gledatelja po epizodi, "The Pitt" se prometnula u globalni fenomen i jednu od najuspješnijih serija 2025. godine.

Druga sezona na HBO Max stiže 8. siječnja 2026. godine. Produkcija je potvrdila da će se zadržati prepoznatljivi format praćenja jedne smjene u stvarnom vremenu, a radnja će doživjeti vremenski skok od deset mjeseci i bit će smještena tijekom vikenda za Dan neovisnosti, 4. srpnja, koji je za hitne službe tradicionalno jedan od najprometnijih i najkaotičnijih dana u godini.

Jedan od središnjih zapleta druge sezone bit će povratak dr. Franka Langdona (Patrick Ball), koji se na posao vraća nakon deset mjeseci provedenih na liječenju od ovisnosti. Njegov prvi radni dan ujedno je i prvi dan nove sezone, što će scenaristima omogućiti da kroz njegovu perspektivu istraže kako su se likovi i njihovi odnosi promijenili u međuvremenu. Sestra Dana Evans (Katherine LaNasa), koja je nakon fizičkog napada na kraju prve sezone razmišljala o otkazu, ipak se vraća na svoje radno mjesto, no navodno s "novim stavom" i još manjom tolerancijom na gluposti. Dr. Robby nastavit će svoju borbu s demonima iz prošlosti, a njegovu stabilnost dodatno će uzdrmati dolazak nove liječnice, najavio je HBO.

Glumačkoj postavi u drugoj sezoni pridružuje se Sepideh Moafi kao dr. Baran Al-Hashimi, nova liječnica koja dolazi u bolnicu kako bi zamijenila dr. Robbyja tijekom njegovog planiranog odmora. S druge strane, potvrđeno je da se Tracy Ifeachor, koja je glumila dr. Heather Collins, neće vratiti u novim epizodama. Producenti su objasnili kako je riječ o kreativnoj odluci jer je priča njezinog lika zaokružena u prvoj sezoni. Uz Moafi, seriji će se pridružiti i niz novih glumaca u sporednim ulogama, koji će tumačiti nove stažiste, pacijente i članove osoblja.

Kao i prva sezona, i druga će se baviti aktualnim društvenim i političkim temama. Kreativni tim serije potvrdio je da će se nove epizode doticati posljedica smanjenja proračuna za zdravstveno osiguranje Medicaid, što je potez administracije predsjednika Donalda Trumpa. Kroz potresne priče pacijenata, serija će istražiti kako takve političke odluke izravno utječu na najranjivije skupine i dodatno opterećuju već prenapregnuti zdravstveni sustav. Uz to, najavljena je i intrigantna priča koja će se protezati kroz cijelu sezonu, a uključivat će bebu i sve izazove koje njezina skrb donosi tijekom jedne duge i kaotične smjene.