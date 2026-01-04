Naši Portali
Kinogroznica

Šok na blagajnama: "Marty Supreme" potukao "Anacondu", "Avatar 3" prešao milijardu dolara

Autor
Milena Zajović
04.01.2026.
u 14:03

Nakon turbulentne 2025. godine, nova je započela snažno na svjetskim kino blagajnama zahvaljujući raznolikoj ponudi blagdanskih naslova. Gledatelji i dalje hrle u kina, a čini se da je novogodišnji vikend zabilježio najbolje rezultate od početka pandemije.

Na čelu ljestvice je, naravno, "Avatar: Vatra i pepeo" Jamesa Camerona, koji je u subotu na globalnoj razini prešao zaradu od jedne milijarde dolara. Disney i 20th Century objavit će sve detalje krajem vikenda, no već sada je jasno da je ovo jjoš jedan ogroman uspjeh za Camerona, koji je već režirao tri od četiri najuspješnija filma svih vremena, predvođena originalnim "Avatarom" te nastavcima "Avatar: Put vode" i "Titanicom". Globalna zarada trećeg nastavka sage do Nove godine iznosila je moćnih 935 milijuna dolara, od čega 266 milijuna na domaćem, američkom tržištu i 699 milijuna na inozemnim. U petak je u Sjevernoj Americi zaradio dodatnih 14 milijuna dolara, čime je domaća zarada porasla na 280 milijuna. Na temelju tih rezultata, očekuje se da će osvojiti vikend s prvim mjestom na ljestvici i zaradom između 36 i 38 milijuna dolara, čime će u Sjevernoj Americi prijeći prag od 300 milijuna dolara uz već ostvarenu globalnu zaradu od milijardu dolara.

Od subote, "Avatar 3" je jedan od samo tri holivudska filma izdana u 2025. godini koji su prešli zaradu od milijardu dolara, pridruživši se Disneyjevim naslovima "Lilo & Stitch" (1.038 milijardi dolara) i rekorderu "Zootopia 2", koji je od svog izlaska za Dan zahvalnosti do danas zaradio nevjerojatnih 1.51 milijardu dolara. Štoviše, "Zootopia 2" i dalje ne posustaje te se očekuje da će u svom šestom vikendu prikazivanja zabilježiti pad od svega sedam posto i zauzeti drugo mjesto s prihodom od 18 ili više milijuna dolara. Ranije ovog tjedna, nastavak je prestigao "Snježno kraljevstvo 2" (1.453 milijarde dolara) i postao najuspješniji naslov u povijesti Walt Disney Animation studija, bez prilagodbe za inflaciju. Također je postao i najuspješniji holivudski animirani film svih vremena u Kini, s ukupnom zaradom većom od 560 milijuna dolara, te je drugi najuspješniji film svih vremena u toj zemlji, odmah iza "Osvetnika: Završnica" iz 2019. godine. Disney je iza sebe imao sjajnu godinu, prikupivši 6.5 milijardi dolara od prodaje ulaznica, što je prvi put da su to postigli od pandemije.

Nekoliko drugih naslova također bilježi iznimno dobre rezultate tijekom novogodišnjeg vikenda. Odlično ocijenjen triler "The Housemaid" studija Lionsgate i redatelja Paula Feiga mogao bi zabilježiti pad od samo šest posto i zaraditi 14 milijuna dolara, čime bi se samo njegova američka zarada približila brojci od 75 milijuna dolara. Ovaj triler, usmjeren prvenstveno na žensku publiku, predstavlja veliku pobjedu za sve uključene, a posebno za glumicu Sydney Sweeney. Glumica se našla na udaru žestokih kritika zbog kampanje za traperice American Eagle, o čemu je nedavno počela i javno govoriti, a nakon toga je uslijedio i katastrofalan komercijalni neuspjeh filma "Christy", koji je trebao biti njezino vozilo za osvajanje nagrada.

Povijesna drama "Marty Supreme" studija A24, koju je režirao Josh Safdie s Timothéejem Chalametom u ulozi prvaka u stolnom tenisu iz 1950-ih, još je jedan blagdanski hit i najveće iznenađenje božićnog vikenda kada je zauzeo drugo mjesto s 27.1 milijun dolara zarade. Njegova zarada od petka do nedjelje od 17.5 milijuna dolara bila je druga najbolja u povijesti studija A24. "Marty Supreme" se ovog vikenda kreće prema četvrtom mjestu s očekivanom zaradom između 11 i 12 milijuna dolara, a i dalje nadmašuje Sonyjevu "Anacondu" i kritički hvaljeni film "Song Sung Blue" studija Focus Features, u kojem glume Hugh Jackman i Kate Hudson. Upravo "Song Sung Blue", uz film "David" studija Angel, može se pohvaliti najvišom ocjenom publike na Rotten Tomatoesu (98 posto) od svih božićnih naslova koji se prikazuju diljem svijeta. Očekuje se da će "Anaconda", koju su mnogi kritičari odbacili, zaokružiti prvih pet ovog vikenda, a slijede je Paramountov "Spužva Bob Skockani Film: Potraga za Kvadratnim hlačama", spomenuti "David" te "Song Sung Blue", koji je temeljen na istoimenom dokumentarcu iz 2008. godine o Mikeu i Claire Sardina, članovima popularnog tribute benda Neila Diamonda "Lightning & Thunder".

Sydney Sweeney James Cameron Titanic Avatar: Put vode Avatar: Vatra i pepeo Marty Supreme anakonda spužva bob Song Sung Blue box office Kina kino avatar

