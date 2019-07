Pankrti, Vlado Kreslin i Saša 21 nova imena u glazbenoj ponudi Motovun Film Festivala

Uobičajeno bogat glazbeni program Motovun Film Festivala, koji se ove godine održava od 23. do 27. srpnja, dobiva novim imenima pankerski štih. Svjetsku premijeru filma Tusta o nikad prežaljenoj punk ikoni i frontmenu benda KUD Idijota Branku Črncu Tusti čiju režiju potpisuje Andrej Korovljev, pratit će koncert benda Saša 21 bivšeg člana Idijota, Sale Verude, a na motovunske pozornice popet će se i slovenske legende Pankrti te Vlado Kreslin.

Pankrti – 42 godine provokacije. Tako bi se nekako moglo opisati ove punkere koji od 1977. i svog prvog koncerta u ljubljanskoj gimnaziji u Mostama nose epitet „skandalozni“, a sve to im je priuštilo titulu „prvog punk benda iza Željezne zavjese“. Duo Peter Lovšin i Gregor Tomc stoji iza provokativnih tekstova koji su bili pod snažnim utjecajem nom Sex Pistolsa, Clasha, Dead Boysa i New York Dollsa, a i život u Jugoslaviji bio je više nego inspirativan kako bi ovi momci izrazili svoj bunt. Koncertu Pankrta u četvrtak, 25. srpnja, prethodit će i projekcija filma o ovom kultnom benduPero Lovšin – Ti to možeš.

Foto: Motovun film festival

Vlado Kreslin spada među najveća imena slovenske pop/rock scene već nekoliko desetljeća, a dovoljno je spomenuti samo neke od umjetničkih partnera u njegovoj više nego bogatoj karijeri: Rade Šerbedžija, Chris Eckman, The Cannons, Vlada Divljan, R.E.M. i brojni drugi. Nastupao je u kultnim slovenskim bendovima kao što su Martin Krpan, Beltinška Banda i Mali bogovi te postao više nego respektabilno ime world music scene u globalnim razmjerima. Uz Kreslinov koncert u srijedu, 24. srpnja bit će prikazan i filmu o njemu Pjevaj mi pjesmu (Poj mi pesem).

Saša 21 je, kako sami kažu, prvi boogie punk rock bend na svijetu. Ovaj intrigantni bend je u Puli 2003. pokrenuo Sale Veruda, inače jedan od osnivača KUD Idijota, a glavna deviza benda može se svesti na „jednostavnost, jednostavnost, jednostavnost“. Uz malo boogieja, naravno. Osim spomenutog Saleta Verude, bend čine Boris Kvaternik i Igor Sigi Perković, a dosad su izdali jedan album VD-i1. U njihovom nastupu publika će uživati u petak, 26. srpnja.

Cijeli petak postaje Dan i noć Idijota. Uz film o Tusti promovirat će se knjiga Život s IdijotimaNenada Marjanovića - Frica, basista KUD Idijota, a nakon koncerta Saše 21 na scenu stupa nenadmašni DJ Mario Kovač koji će prirediti pravu pank štalu do kasno u noć. U pet dana festivala uz već navedene na glavnom motovunskom trgu, koji se pretvara u Checkpoint Karlovačko, nastupit će i Vojko V, Svemirko i Jeboton Ansambl.

Foto: Motovun film festival

Svi su koncerti besplatni. Samo još do nedjelje, 7. srpnja traje, međutim, pretprodaja ulaznica za filmski program. Paket ulaznica Sve po 15 kuna uključuje 10 ulaznica po cijeni od 150 kuna za 10 različitih projekcija koje posjetitelji biraju sami, kao i besplatan smještaj u kampu. Paket Sve po 15 kuna moguće je kupiti online putem sustava KupiUlaznice.hr. U ponudi su također putemKupiUlaznice.hr paketi ulaznica s osiguranim prijevozom autobusom iz Zagreba ili samo autobusne karte za prijevoz do Motovuna i povratno do Zagreba.