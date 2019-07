Ivana Kovač otkriva kakav je Mišo djed i zašto ne želi da joj se kći bavi glazbom

Dvije godine nakon rođenja kćerkice Elene Ivana Kovač vratila se na glazbenu scenu i odmah došla na vrhove top-lista. Prvo je u svibnju predstavila pjesmu “Za mene”, koja se i dalje rado vrti na radijskim postajama širom zemlje, a nedavno je snimila i pjesmu “Ti”, s kojom će ovog vikenda nastupiti na Splitskom festivalu. Riječ je o pravoj baladi koja će nesumnjivo naći put do srca mnogih. Autori ovog, kao i prošlog singla, su Fedor Boić i Nenad Ninčević, a Ivana kaže da joj je ova pjesma odmah postala jedna od najdražih.

– Oduševljena sam njome. Zaljubila sam se u tu pjesmu čim mi ju je Fedor pustio u demo verziji, samo s klavirom. Divna melodija, Neno je napravio predivan tekst. Sve u toj pjesmi jednostavno te “kupi”. Podsjeća na neka ljepša vremena. Ja sam inače “stara duša” kad je riječ o pjesmama. Ne mogu pobjeći od zlatnog doba naše glazbe 80-ih i početkom 90-ih. Puno pjesama mi je ostalo u sjećanju i to sve jedna ljepša od druge. Više-manje to su sve megahitovi i dandanas – kazala nam je Ivana koja je prezadovoljna suradnjom s Fedorom Boićem i Nenom Ninčevićem.

– Ta suradnja je krenula tako spontano i slučajno. Doduše, i prije sam surađivala s njima, ali odvojeno. Za sada su nastale tri pjesme: ”Srećo i tugo”, ”Za mene” i najnovija “Ti”. U svakom slučaju, počeli smo odlično, a nadam se da ćemo tako i nastaviti. Šteta bi bilo da ne bude tako jer obojica imaju prirodnu i jednostavnu genijalnost. Volim ljude s kojima mogu biti ono što jesam, bez susprezanja, jednostavno možeš biti svoj. Lijepe stvari se tada stvaraju. Nema presinga, samo pustiš da se dogodi – iskreno će Ivana koja ovom pjesmom završava svoj drugi album nakon prvog samostalnog albuma “Crno vino, crne oči”, koji je neko vrijeme bio najprodavaniji u Hrvatskoj, a objavila ga je još prije šest godina 2013.

Naravno, Ivana ne zaboravlja ni vrijeme kada je bila pjevačica grupe Magazin. Stalo napominje da joj je to bila velika škola i najbolja praksa za solo karijeru. Velika škola joj je i majčinstvo. Sve joj se u životu promijenilo otkako je s partnerom Elvirom postala mama male Elene.

Foto: Tomilsav Miletić/Pixsell, Hrvoje Jelavić/Pixsell

– Nema više mile-lale! Sad smo već izašli iz tog razdoblja, ali da mi je netko rekao da neću moći sjesti ni dvije minute kada to želim rekla bih mu da drami bezveze. Kad ono, drama postala realnost. Prošlo je i kronično nespavanje, bebica je narasla, više-manje. A majčinske obaveze su majkama nešto urođeno. Ona diktira sve – iskreno će Ivana i dodaje da joj u svemu pomaže i Elvir, kojem u brizi o Eleni ništa nije problem.

– Ona je iznimno živo dijete. Svakome je njegovo dijete najljepše, najpametnije i to tako treba biti. Lavica je prava. Znat će se ona izboriti za sebe u životu, sve mi se čini. Pitaju me često i bih li voljela da se bavi glazbom kao mama i dida. Iskreno, ne bih. Težak je ovo posao – kaže Ivana, a na pitanje bi li željela imati još djece odgovora: “Ako i ne budem, moje zlato je tu”.

Neizbježno pitanje je i ono o Ivaninom tati, legendi hrvatske glazbe Miši Kovaču koji je proteklih mjeseci imao problema sa zdravljem, a 26. listopada čeka ga veliki koncert u zagrebačkoj Areni, uz prijatelje s hrvatske estrade.

– Uvijek kažem: Mišo je onako kako on želi biti. Dobar je. Na Splitskom festivalu održana je večer “Split pjeva Mišu” i brojni pjevači, uključujući i mene, pjevali smo njegove pjesme, a Mišo nas je slušao u publici. Veselilo ga je to jako. Onda će opet na odmor, pa kreće s pripremama za Arenu. Izlaze mu i dva albuma, na jednom od njih sam je birao pjesme za svoju publiku. Nedavno je dobio i nagradu za najboljeg pjevača svih vremena, po meni odavno zasluženu. Koliko god mi je drago što sam ja preuzela tu nagradu, bilo mi je žao što on nije bio tamo. Stvarno fenomenalan koncert – kaže Ivana, a na pitanje kakav je Mišo djed opet diplomatski odgovara:

– Neovisno o Miši, ljubav djedova i baka prema unucima je meni nešto nedokučivo. Moja mama, recimo, više voli Elenu nego mene! Pa gdje to ima na ovom svijetu? Oba djeda su divna, kao i bake – veli Ivana. Pjevačica će, kaže, ovo ljeto provesti dijelom radno, ali i “guštajući u moru”.

– Bit ću u Vodicama. Skitat ćemo navečer po Šibeniku. Skočit ćemo do Splita, Zadra... Svake godine isto, jer tako mi je najljepše. Mogu i najaviti koncerte: 22. srpnja sam u Sloveniji, pa na Braču, pa opet Slovenija i onda Tkon. Vidimo se!