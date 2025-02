Ovogodišnji Muzički biennale Zagreb donosi čak 28 praizvedbi novih skladbi

Festival suvremene glazbe Muzički biennale Zagreb (MBZ), koji će se s podnaslovom "Prekinute veze" održati od 5. do 12. travnja na brojnim zagrebačkim lokacijama, dovodi neka od najrelevantnijih glazbenih strujanja današnjice, kao i niz popratnih događanja. Program ovogodišnjeg, 33. izdanja istražuje teme povezivanja i inovacije; od suvremenih i eksperimentalnih formi do interdisciplinarnih suradnji s područja vizualne umjetnosti, elektronike i teatra.

U osam dana na 20-ak lokacija nastupit će više od 230 izvođača i izvođačica iz preko 30 zemalja - od Hrvatske, Australije, Hong Konga, SAD-a, Kanade, Argentine i Kostarike do Finske, Belgije, Španjolske, Francuske, Luksemburga, Njemačke, Rumunjske, Turske, Tunisa. Izvest će se više od 20 programa s čak 28 praizvedbi novih skladbi među kojima je 12 MBZ-ovih narudžbi hrvatskih skladatelja i osam međunarodnih, najavljeno je.

Uz međunarodnu suradnju, i već tradicionalnu s Hrvatskim narodnim kazalištem, HRT-om, Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu te Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, Festival će surađivati s lokalnim organizacijama, kolektivima, umjetnicima i izvedbenim prostorima nezavisne kulturne scene. Samo neki od njih jesu ZEZ, Kontejner, MaM, Močvara i Peti kupe, gdje se smjestio kasnovečernji program s underground i klupskim nastupima.

- Crpeći inspiraciju iz koncepta međunarodno prepoznatog zagrebačkog simbola, MBZ svoju tematsku viziju temelji na ideji prekinutih veza i posvećuje cijelu manifestaciju istraživanju razmjera i nijansi različitih umjetničkih interpretacija tog pojma -napominje se u najavi.

MBZ organizira Hrvatsko društvo skladatelja, a program su osmislili novi umjetnički direktori manifestacije, skladatelji Tomislav Oliver, Ivan Skender i Davor Vincze, koji kažu kako ovogodišnja tema odražava globalne procese izolacije i protekcionizma koji su sve više prisutni te istovremeno podsjeća na važnost povezivanja.

Festival donosi dva do četiri događanja dnevno, a osim izvedbi simfonijskih orkestara, komornih ansambala, suvremenog baleta, opere, improvizirane, elektroničke i alternativne glazbe te zvučnih i audiovizualnih eksperimenata bit će tu performansi, izložbe, razgovori, majstorske radionice, filmske projekcije i multimedijalne instalacije.

Festival otvara praizvedba triju baleta: "Prekinute veze" 5. travnja u HNK, gdje će sedmero umjetnika istražiti emocije rastanka, a iste večeri u klubu Peti kupe započinje Late Night, kasnovečernji program rađen u suradnji s festivalom ZEZ, na kojem će se nastupiti Aïsha Devi, N/OBE, Meka Drina i Anavi.

U Laubi se 6. travnja predstavlja skladba "Systema Naturae" Maura Lanze i Andree Valle, u izvedbi Schallfeld Ensemblea i niza elektromehaničkih naprava inspiriranih fantazmagoričnim srednjovjekovnim katalozima životinja, biljaka i minerala te istoimenim djelom botaničara i zoologa Carla Linnaeusa.

Portretni koncert australske skladateljice i istraživačice Lize Lim u izvedbi ansambla ELISON, ,"supergrupe" međunarodnih glazbenika, kroz četiri će skladbe istraživati šamanizam, magiju, rituale i životne tranzicije, a održati će se 7. travnja u Dvorani Gorgona.

Komorna opera "Alan T." skladatelja i multimedijskog umjetnika Pierra Jodlowskog, kroz lik i djelo Alana Turinga, matematičara i kriptologa koji je revolucionirao područje računarstva i umjetne inteligencije, bavi se odnosom čovjeka, stroja i društva, a izvedba je u ZKM-u 8. travnja.

Dvorana Lisinski će 9. i 10. travnja ugostiti Cantus Ansambl s praizvedbama domaćih mladih suvremenih glazbenika i klasika hrvatske avangarde 20. stoljeća, a potom i Simfonijski orkestar HRT-a u suradnji s ansamblom Neue Vocalsolisten Stuttgart.

Završni vikend donosi glazbeni teatar Françoisa Sarhana i djelo "Les Murs meurent aussi" (MSU Zagreb), u izvedbi luksemburškog ansambla United Instrument of Lucilin koje spaja dokumentarizam i fantastiku, a inspirirano je suvremenim ratnim sukobima.

Multimedijalni projekt s pet glazbenika na tri lokacije, "Infused 3’600’000ms", argentinskog umjetnika Francisca Uberta i sisačkog videoumjetnika Gorana Nježića, donosi njihovo istraživanje napuštenih zagrebačkih prostora, posebno Sveučilišne bolnice u Blatu.

Biennale 12. travnja gostuje u Tvornici Kulture s vodećim ansamblom suvremene glazbe u Aziji, Hong Kong New Music Ensemble, španjolsko-portugalskim komornim ansamblom Vertixe Sonora, te violončelistom Vidom Veljakom, dok se u Kontejneru očekuje ambijentalni nastup glazbenice, skladateljice i improvizatorice Manje Ristić koji spaja zvuk violine s elektronikom.

Od 20. ožujka do 3. travnja će se održati predbiennalski program, počevši od izložbe "Priče koje odjekuju" u Muzeju prekinutih veza, preko projekcije filma "Deep Listening: The Story of Pauline Oliveros" u Dokukinu KIC, audiovizualnim nastupima kolektiva NAE Collective i SNOP u KC Ribnjak, Montažostrojevim putovanjem kroz vrijeme i prostor Sveučilišne bolnice u Blatu i drugim događanjima.