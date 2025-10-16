Ovacije Bečana Moniki Leskovar i Martini Filjak za virtuoznu večer u Konzerthausu

Odlično složen program 21. Festivala hrvatske glazbe u Beču, održanog od 10. do 14. listopada, okupio je nekoliko probranih hrvatskih umjetnika svjetskog ugleda. Među njima su bile i pijanistička zvijezda Martina Filjak i naša ugledna violončelistica Monika Leskovar, čijim je briljantnim nastupom u Schubert dvorani prestižnog bečkog Konzerthausa, u utorak navečer, završilo ovogodišnje 21. festivalsko izdanje. Bio je to treći festivalski koncert i virtuozna večer za pamćenje. "Kruna" ovogodišnjeg festivalskog muziciranja i eksplozivnih interpretacija izuzetno zahtjevnog, ali znalački složenog programa. Na programu su bila djela najznačajnijih predstavnika hrvatske glazbene moderne Blagoja Berse i Dore Pejačević, te jednog od najpoznatijih ruskih skladatelja Sergeja Rahmanjinova i Argentinca Astora Piazzolle, koji je plesni ritam tanga prenio u koncertnu formu.

Bio je to prekrasan, ali izuzetno tehnički zahtjevan program, kojeg su Monika i Martina u maestralno glazbeno usklađenom duetu, virtuozno izvele. A to nije baš lako, jer zahtijeva bravurozne interprete. Međutim, bečki glazbeni znalci odmah su prepoznali s kime imaju posla. I dvije su hrvatske glazbene zvijezde međunarodnog sjaja odmah svrstali tamo gdje i spadaju, u solističku glazbenu elitu na globalnoj razini, kada je riječ o instrumentima. To je bilo vidljivo i po burnom i dugotrajnom pljesku, povicima "bravo" i ovacijama bečke publike. koju su Monika Leskovar i Martina Filjak svojim veličanstvenim muziciranjem visokog glazbenog dometa, podigle na noge.

Nakon nekoliko izlazaka na "bis", hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić čestitao je Moniki i Martini na "glazbenoj čaroliji" koju su upriličili u Beču, sjajno promoviravši Hrvatsku i njene glazbenike i skladatelje i predao im cvijeće. "Naše dvije virtuozne glazbenice ispunile su pozitivnim vibracijama punu Schubert dvoranu. Veličanstveni događaj i sjajna promocija Hrvatske u Austriji", rekao je za Večernji list nakon koncerta veleposlanik Glunčić. "Posebno smo zahvalni organizatoru da smo imali priliku nastupiti i u Beču. Bečka, mješovita austrijsko-hrvatska publika, sjajno nas je primila. Došla je doista probrana publika i glazbeni znalci.

Ovaj Festival u Beču poprima sve snažniji oblik, jer promovira hrvatske glazbenike u prestižnim bečkim prostorima", rekla nam je nakon koncerta pijanistica Martina Filjak, poručivši kako je upravo izašao i nosač zvuka "Dora", odabrana djela hrvatske glazbenice Dore Pejačević i njenog Trija, snimljen uživo. "Prekrasna publika i pravo uživanje u sviranju s mojom kolegicom i dobrom prijateljicom Martinom Filjak. Bila sam prvo uzbuđena nastupom u Konzerthausu u Beču, a nakon toga oduševljena Schubertovom dvoranom, koja mi je bila dodatna motivacija i inspiracija", rekla je za Večernji list violončelistica Monika Leskovar.

"Sve u svemu, ovaj je koncert bio kruna, kojom smo zaokružili 21. Festival hrvatske glazbe u Beču. Ovacije, napunjena dvorana, prekrasan program. Obje su glazbenice ovdje nastupile po prvi put. Schubertova dvorana sjajan je prostor za ovakvo komorno muziciranje. Ponosni smo na uspjeh Martine i Monike koje, iako su mlade, već su glazbeno zrele i etablirane i poznate i izvan granica Hrvatske", rekao nam je umjetnički ravnatelj Festivala hrvatske glazbe u Beču Josip Nalis. Osvrnuvši se na koncerte ovogodišnjeg Festivala, u organizaciji Platforme za kulturu i Kulturne udruge Cristoforium, Nalis je rekao kako su sva tri koncerta bila "klasična, vrhunska, i svaki je nudio neku svoju poslasticu - prvi tri gitare, drugi glas i glasovir, a treći čelo i glasovir. I to u prestižnim bečkim koncertnim prostorima".