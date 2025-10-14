Krešimir Špicer i Lovre Marušić Bečanima priredili pravu “glazbenu poslasticu”

Nakon sjajnog otvorenja 21. Festivala hrvatske glazbe prošli petak u Beču nastupom zagrebačkog gitarističkog Trija “Elogio”, drugi koncert Festivala, bolje rečeno pravu “glazbenu poslasticu” upriličio je u ponedjeljak navečer hrvatski tenor svjetske reputacije Krešimir Špicer uz pratnju vrsnog, višestruko nagrađivanog hrvatskog pijanista Lovre Marušića, u baroknom salonu Bank Austrije, u bečkoj Starogradskoj vijećnici.

Oduševljena bečka publika, fantastičan je “glazbeni dvojac” nagradila učestalim povicima “bravo” i dugim i burnim pljeskom. I na kraju, naravno, višestrukim pozivima na “bis”. Špicer i Marušić Bečanima su se odužili glazbenim dodatkom “Laku noć”, misleći da će publika krenuti na počinak, ali ona je nastavila pljeskati dvojici vrhunskih interpreta. Za program svog zajedničkog nastupa odabrali su presjek klasičnog pjevačkog repertoara, čime su pokazali ne samo prilagodljivost različitim izvođačkim zahtjevima nego i širinu zvukovnih i svojih mogućnosti najviših umjetničkih dometa.

Koncert je započeo arijama starih majstora, “Sonatom u E-duru” K. 380 Domenica Scarlattija. Elegantnom klavirskom skladbom u izvedbi pijaniste Marušića, koji se je pokazao velikim klavirskim znalcem i kasnije u pratnji izvedbi pjesama tenora raskošnog glasa Špicera, izuzetno pažljivim i osjećajnim pratiteljem. Ponekad je glavu spustio gotovo na klavijaturu, kao da je hipnotizira. Nakon toga je uslijedila “Arabeska Op. 18 u C-duru” Roberta Schumanna, kao uvod u solo pjesme Franza Schuberta te Gabriela Faurea. Fuerovim pjesmama prethodilo je poznati “Nokturno u Es-duru op. 9 br. 2” Frederica Chopina. Veličanstvenu koncertnu završnicu obilježila su djela hrvatskih skladatelja: “Nokturno br. 2 u c-Molu, op.32 Božidara Kunca, te pjesme Josipa Hatzea i Vatroslava Lisinskog “Majka” i “Ribar”.

Ono što je posve nedvojbeno, bečka će publika nastup hrvatskog tenora svjetske reputacije Krešimira Špicera, inače Slavonca s pariškom adresom, s vrsnim i jednim od najtalentiranijih hrvatskih pijanista mlađe generacije Lovrom Marušićem, zasigurno još dugo pamtiti. “Prekrasan ugođaj. Ovaj nastup pred hrvatskom publikom u Beču mnogo mi znači. To je drugačije nego pjevati u Parizu, Berlinu, New Yorku i drugim glazbenim centrima. Program sam sastavio tako da Lovro i ja uživo publiku prošetamo kroz stoljeća, tražeći i neke glazbene poslastice hrvatskih skladatelja. I tako naglasili značaj hrvatskog stvaralaštva u svijetu”, rekao je nakon koncerta za Večernji list Krešimir Špicer, naš slavni tenor rođen u Slavonskom Brodu 1976. godine, koji je pjevanje diplomirao na Konzervatoriju Sweelinck u Amsterdamu u razredu Core Canne Meijer.

“Ja sam operni pjevač, ali od početka moje karijere u Amsterdamu izvodio sam popijevke i solo pjesme, taj popularno zvani Lied. To je jako vrijedan i potreban način glazbenog izražavanja nama opernim pjevačima, kako bi pjevali na raznim jezicima i glas držali u dobroj formi. Zato sam i večeras pjevao pjesme na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i francuskom”, naglasio je Špicer, poznat po zapaženim nastupima u Opernim kućama diljem svijeta,. Na naš upit koja mu je nastup i operna destinacija naredna na njegovom pjevačkom programu, nakon Beča, Špicer je odgovorio: “Bizetova “Carmen” u Operi National du Capitole u Toulouseu.

“Velika mi je čast nastupiti s Krešimirom. Zajedno smo već nastupali u Dubrovniku i na Osoru, a sada i u Beču. Nekako smo zajedno stasali. Jako mi je drago da nas je bečka publika ovako dobro prihvatila. Hvala organizatoru na pozivu na ovogodišnji Festival hrvatske glazbe u Beču, na kojem sam već više puta sudjelovao”, rekao je za Večernji list višestruko nagrađivani pijanist Lovre Marušić, rođen u Omišu 1992. godine, koji je studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Marušićevo ime trebaju zapamtiti i Austrijanci, jer je, kako nam je otkrio, dobio je “profesuru” u Klagenfurtu, gdje će podučavati široku lepezu studenata.

“Nadam se da ću polagano otvoriti vrata i prema sjeveru Austrije”, naglasio je Marušić, ustvrdivši kako glazbeno baš “nije lako” doći do Beča. “Ono što nudimo u Beču je Hrvatskoj na ponos. Promoviramo vrhunske hrvatske glazbenike, neke od njih poznate po zapaženim nastupima širom svijeta. Ovaj današnji koncert Špicera i Marušića bio je prava poslastica. Trajao je sat i pol vremena, bez stanke Program je bio šarolik i koncipiran za glas i glasovir, a bili su uključeni i hrvatski skladatelji. Moglo se je čuti malo arija starih majstora, malo Lieda i pjesama, malo romantike, šetnjom kroz stoljeća.

Jako sam sretan reakcijama festivalske publike. Lijep uvod u završni koncert u bečkom Konzerthausu i nastup dvije hrvatske, međunarodno poznate i priznate glazbene zvijezde, violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Martine Filjak”, rekao nam je umjetnički voditelj Festivala hrvatske glazbe u Beču Josip Nalis. “Publika je bila fascinirana. Špicer solo glasom i raznolikim repertoarom, a Marušić pijanistički, proveli su Bečane kroz razna stilska razdoblja, što glazbeno nije lako uskladiti, jer se radi o raznim izričajima. Ali oni su to majstorski odradili, ponudivši publici glazbenu čaroliju”, rekla je za Večernji list referentica za kulturu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču Katarina Dorkin Križ. Na koncertu je, između ostalih, bio i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji Josip Špoljarić.