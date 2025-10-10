Naši Portali
JEDINSTVENI KONCERT

Marija Vidović i Dubrovački simfonijski orkestar predstavljaju međimursku popevku u prestižnom Musikvereinu u Beču

flyer - Organizatori koncerta
Autor
Snježana Herek
10.10.2025.
u 15:00

Uz međunarodnu popevku bit će izvedena i djela Johanna Straussa mlađeg te skladbe dubrovačkog skladatelja Luke Sorkočevića.

Međimurska popevka, 2018. godine uvrštena u nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a dobiva novu dimenziju i još jedno svjetsko priznanje. Stiže u jedan od najprestižnijih glazbenih hramova na svijetu, u Musikverein u Beču, gdje će 8. studenoga, s početkom u 15,30 sati, na poseban način biti predstavljena pod naslovom “Homage - Posveta međimurskoj popevki”. U čuvenoj Zlatnoj dvorani, u koju baš ne može svatko, nastupit će sopranistica Marija Vidović, Međimurka dugi niz godina s bečkom adresom, uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Pod ravnanjem maestra Ivana Huta, bečka će publika, u kojoj uvijek sjedi veliki broj stranih turista, imati priliku uživati u bogatoj hrvatskoj glazbenoj baštini.

Uz međunarodnu popevku bit će izvedena i djela Johanna Straussa mlađeg te skladbe dubrovačkog skladatelja Luke Sorkočevića. Riječ je o jedinstvenom koncertu. Susretu glazbene tradicije hrvatskog sjevera i juga, i to u glavnom gradu prijateljske nam Austrije, s kojom nas vežu neraskidive povijesne i kulturne veze. Bečki koncert inicirali su sopranistica Marija Vidović i donedavni ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Slobodan Begić, uz 100. godišnjicu postojanja orkestra, koju Dubrovački simfoničari ove godine obilježavaju. Posebno mjesto u programu imat će pjesme iz Marijinog albuma “Međimurje moj dragi je dom”. Riječ je o odabranim tradicionalnim međimurskim popevkama i nekoliko autorskih skladbi u vrhunskim aranžmanima Alexa Pashkova. I završetak koncertnog programa biti će vrhunski.

Publika će imati priliku uživati u Straussovom “Jelačić maršu” i čardašu (Rosalinde) iz popularne operete “Šišmiš”. U realizaciju ovog svake hvale vrijednog i važnog Projekta, ne samo za Međimurje nego i za cijelu Hrvatsku, posvećenog promociji i očuvanju međimurske popevke i hrvatske glazbene baštine, bili su uključeni i Turistička zajednica Međimurske županije i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji. Uz podršku Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata u Beču i iseljenih Hrvata. Za Mariju Vidović, rođenu Međimurku, koja već godinama nastupa na prestižnim svjetskim pozornicama, koncert u diljem svijeta poznatoj Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina, gdje se svake godine održava Novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara, sigurno je jedan od vrhunaca u njenoj glazbenoj karijeri.

Kao i za Dubrovačke simfoničare koji će se predstaviti ne samo bečkoj i austrijskoj publici, već i široj svjetskoj. A kada smo kod Marije Vidović, možda treba spomenuti i njene dojmljive glazbene početke u Beču, kada je prepoznata kao najuspješnija glazbenica iseljene Hrvatske i nagrađena prestižnom izvandomovinskom nagradom “Večernjakova domovnica”. I sada se kao mlada operna diva i sopranistica, impozantnog glasa i stasa, vraća upravo u taj isti Beč, koji joj je bio odskočna daska u međunarodni glazbeni svijet. Razlog više da dođete bečki Musikverein i uživate u vrhunskim dometima Marije i Dubrovačkih simfoničara! Kako bi ljubitelji glazbe iz Hrvatske mogli doći u Beč i sudjelovati u što većem broju u ovom iznimnom povijesno-kulturnom glazbenom događaju, organizatori su najavili da će u suradnji s turističkim agencijama pripremiti posebne turističke pakete, koji uključuju prijevoz, ulaznice i noćenje u Beču, za one iz udaljenijih krajeva.

Ključne riječi
Međimurska popevka Beč koncert

