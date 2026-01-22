Oskarovski trijumf 'Grešnika': Jedan horor probio je rekord nominacija, ali i nominiranih crnih glumaca

Filmski svijet je, kao i svake godine, budno pratio objavu nominacija za 98. dodjelu nagrada Oscar, a u četvrtak se povijest ispisala na više načina. Apsolutni pobjednik nominacija je vampirski blues horor "Sinners" ("Grešnici") redatelja Ryana Cooglera, koji je s nevjerojatnih 16 srušio dosadašnji rekord od 14 nominacija, koji su desetljećima zajednički držali filmski klasici "All About Eve", "Titanic" i "La La Land". Film je prepoznat u gotovo svim ključnim kategorijama, uključujući one za najbolji film, režiju za Cooglera, glavnog glumca Michaela B. Jordana, sporednu glumicu Wunmi Mosaku i sporednog glumca Delroya Linda.

Takav impresivan ishod mnogi nisu očekivali, uključujući i nas koje je, unatoč tome što je film imao savršenu formulu – vampire, blues i Michaela B. Jordana – ostavio ravnodušnima. No ovo je i dalje povijesni trenutak za film jer je doista velika rijetkost da jedan horor, odnosno žanrovski film, postigne ovakav uspjeh kod Akademije. Štoviše, "Grešnici" su došli do još jednog rekorda, i to onog za najviše nominranih crnih glumaca iz jednog filma, njih čak 10, čime su stali uz bok "Judas the Black Messiah" iz 2021. Odmah iza "Grešnika", s impresivnih 13 nominacija, smjestila se politička satirična drama "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona.

To znači da će ovogodišnja utrka za najprestižniju filmsku nagradu biti obilježena sudarom potpuno različitih filmskih svjetova. Rekorder "Sinners" mračna je priča smještena na američki jug u doba rasne segregacije, koja prati braću blizance (obojicu glumi Michael B. Jordan) u borbi protiv vampira. S druge strane "One Battle After Another" moderna je drama s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, koja se bavi (karikaturalno prikazanim) političkim ekstremizmom i gorućim problemima moderne Amerike. Među ostalim filmovima koji su osigurali nominaciju za najbolji film našli su se "Frankenstein" Guillerma del Tora s devet nominacija, sportska biografija "Marty Supreme", o igraču stolnog tenisa, s Timothéejem Chalametom, koja također ima devet nominacija, te norveška drama "Sentimental Value" Joachima Triera s istim brojem nominacija. U borbi za zlatni kipić su i adaptacija romana Maggie O'Farrell "Hamnet", znanstveno-fantastična komedija "Bugonia", sportska drama "F1", brazilski triler "The Secret Agent" i drama "Train Dreams".

Leonardo DiCaprio u 'Jednoj bitci za drugom' Foto: imdb

Kao i obično, objava nominacija donijela je i neka velika razočaranja. Najveći gubitnik bez sumnje je mjuzikl "Wicked: For Good", drugi dio filmske adaptacije popularnog broadwayskog hita, koji je ostao potpuno praznih ruku. Akademija ga je sasvim ignorirala, što je bilo šokantno s obzirom na to da je prvi film prošle godine osvojio deset nominacija i dva Oscara. Doduše, nastavak "Wickeda" ni mnogim kritičarima, a ni publici nije sjeo baš tako dobro kao prvi dio. Među glumcima najveće je iznenađenje što za Oscara šansu neće dobiti Paul Mescal, kojemu su mnogi predviđali sigurnu nominaciju za sporednu ulogu Williama Shakespearea u filmu "Hamnet". Ipak, nominaciju je zaradila Jessie Buckley za svoju maestralnu izvedbu u tom filmu. Izostala je i nominacija za Guillerma del Tora u kategoriji najboljeg redatelja, unatoč tome što je njegov "Frankenstein" prikupio čak devet nominacija u drugim kategorijama.

Jessie Buckley svoju itekako zasluženu nominaciju zaradila je za uloguu “Hamnetu”, ali njen je filmski kolega Paul Mescal ipak nije dobio Foto: imdb

S druge strane, bilo je i neočekivanih, ali ugodnih iznenađenja. Najvećim se smatra nominacija Kate Hudson za najbolju glavnu glumicu u filmu "Song Sung Blue". Veliko oduševljenje izazvala je i prva nominacija u karijeri za glumačkog veterana Delroya Linda, za izvedbu u filmu "Sinners". U kategoriji najboljeg glumca iznenađenje je priredio brazilski glumac Wagner Moura za ulogu u političkom trileru "The Secret Agent", koji se našao u društvu velikana poput Leonarda DiCaprija i Michaela B. Jordana te postao prvi brazilski glumac u povijesti kojem je to pošlo za rukom. Među filmovima neočekivanu nominaciju za najbolji film osigurala je sportska drama "F1", dok je norveški film "Sentimental Value" ostvario nevjerojatan uspjeh s nominacijama u ključnim kategorijama, uključujući najbolji film, režiju i originalni scenarij.

Wagner Moura u brazilskoj uspješnici 'The Secret Agent' Foto: imdb

Dodatnu pozornost privukla je i nova kategorija koja se dodjeljuje prvi put – Oscar za najbolji casting i u koju su ušli “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle after Another”, “The Secret Agent”i “Sinners”. Uvođenje ove nagrade, za koju su se casting direktori borili godinama, predstavlja najveću promjenu u kategorijama još od 2001. godine, kada je uveden Oscar za najbolji animirani dugometražni film. Na našu veliku žalost, iako je u potonjoj kategoriji Dalibor Barić imao čak dva filma u igri, "Svi operateri su trenutno zauzeti" i eksperimentalno AI ostvarenje "Dream on/Dream off", taj hrvatski animator nije zaradio nominaciju. Umjesto njega za zlatni kipić natjecat će se, među ostalim, i Netflixov hit "KPop Demon Hunters", koji je zaludio klince diljem svijeta, a tu su još i "Arco", "Little Amélie or the Character of Rain" i "Zootopia 2".

A još ranije, objavom užeg izbora za najbolji međunarodni film, saznali smo kako kod glasača Akademije nije dobro prošao ni "Fiume o morte!" Igora Bezinovića te su u toj kategoriji nominirani brazilski "The Secret Agent", francuski kandidat "It Was Just an Accident" čuvenog iranskog redatelja Jafara Panahija, španjolski "Sirât", kandidat Tunisa "The Voice of Hind Rajab", potresni film o palestinskoj djevojčici te, naravno, norveški "Sentimental Value".

Još neki su rekordi probijeni ove godine pa je tako Emma Stone s dvije nominacije – jednu za najbolju glumicu u "Bugoniji" i drugu kao producentica istog filma, postala najmlađa žena u povijesti Oscara koja je uspjela nabrati čak sedam nominacija. Od nje je mlađi bio jedino Walt Disney kada je s 34 godine, davne 1936., dosegnuo taj broj. Stone je postala i prva žena koja je dva puta nominirana i za produkciju i glumu u istom filmu, jer to joj se već dogodilo 2023. s filmom "Poor Things".

Svečana, 98. dodjela nagrada Oscar održat će se u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a počet će, po našem vremenu, u ranim jutarnjim satima 16. ožujka. Ceremoniju će, drugu godinu zaredom, voditi popularni komičar i voditelj Conan O'Brien.

Popis svih nominiranih pronaći ćete u članku ispod.

