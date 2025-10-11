Naši Portali
Drugi put su uspjeli

Notorni pedofil i nekadašnja velika glazbena zvijezda ubijen u zatvoru

Autor
Milena Zajović
11.10.2025.
u 20:47

Bivši pjevač velškog rock benda Lostprophets, Ian Watkins, ubijen je u subotu ujutro u napadu nožem u zatvoru Wakefield. Služio je 35-godišnju kaznu zbog monstruoznih seksualnih zločina nad djecom, uključujući i pokušaj silovanja bebe.

Ian Watkins (48), bivši frontmen nekad popularnog benda Lostprophets, proglašen je mrtvim na mjestu događaja nakon što ga je u subotu ujutro u zatvoru HMP Wakefield napao i izbo drugi zatvorenik. Policija Zapadnog Yorkshirea potvrdila je da je poziv zaprimljen u 9:39 te da je njihov odjel za teška kaznena djela i ubojstva pokrenuo istragu koja je još u tijeku.

Ovo nije prvi put da je Watkins bio meta nasilja iza rešetaka. U kolovozu 2023. godine trojica zatvorenika držala su ga kao taoca i više puta izbola, no tada je preživio. Prema tadašnjim medijskim izvješćima, motiv napada bio je dug za drogu od oko 1000 eura. HMP Wakefield, gdje je Watkins služio kaznu, jedan je od najozloglašenijih britanskih zatvora i poznat po smještaju najopasnijih prijestupnika, uključujući serijske ubojice i teroriste.

Watkins je u prosincu 2013. godine osuđen na 29 godina zatvora uz dodatnih šest godina uvjetne kazne, nakon što je priznao krivnju po 13 točaka optužnice za teške seksualne zločine nad djecom. Sudac Royce opisao je slučaj kao “nezapamćeno izopačen”, istaknuvši da Watkins predstavlja “značajan rizik za žene i djecu”. Nazvao ga je “duboko korumpirajućim i visoko manipulativnim predatorom” koji je pokazao “potpuni nedostatak kajanja” za svoja djela.

Popis njegovih zločina bio je šokantan čak i iskusnim istražiteljima. Priznao je pokušaj silovanja i seksualni napad na 11-mjesečnu bebu, poticanje majki da zlostavljaju vlastitu djecu, kao i distribuciju i posjedovanje ekstremne dječje pornografije. Tijekom suđenja otkriveno je da je Watkins svoje obožavateljice koristio za pristup djeci i uključivanje u svoje zločine, te da je njihovu djecu namjerno pokušavao zaraziti HIV-om.

Iako je tijekom procesa djelovao potreseno, samo dan nakon priznanja krivnje u telefonskom razgovoru iz zatvora svoja je djela nazvao “mega lolz” (urnebesno smiješnima). Njegova žalba na duljinu kazne odbijena je 2014. godine.

Watkinsov bend Lostprophets, osnovan 1997., bio je jedan od najuspješnijih britanskih rock sastava ranih 2000-ih, poznat po hitovima poput Last Train Home i Rooftops (A Liberation Broadcast). Nakon njegovog uhićenja 2012. godine, bend se raspao, a preostali članovi formirali su novi sastav No Devotion, javno se distancirajući od bivšeg frontmena i izražavajući gađenje prema njegovim zločinima.

Njegova smrt u zatvoru Wakefield, koji britanski tabloidi nazivaju “Monster Mansion”, označila je kraj jedne od najmračnijih osobnih sudbina u povijesti britanske glazbe.

Ian Watkins

