Gospodar muha

Objavljene prve fotografije nove jezive TV serije o djeci, radi ju autor "Adolescencije"
Autor
Milena Zajović
11.10.2025.
u 19:59

Četverodijelna miniserija pratit će skupinu dječaka koji nakon zrakoplovne nesreće ostaju nasukani na pustom tropskom otoku bez nadzora odraslih

Objavljene su prve fotografije iz dugoočekivane televizijske adaptacije kultnog romana Willijama Goldinga iz 1954. godine, Gospodar muha (Lord of the Flies). Kako prenosi The Guardian, iza ovog ambicioznog BBC-jevog projekta stoji Jack Thorne, višestruko nagrađivani britanski scenarist poznat po radu na serijama koje s empatijom i psihološkom dubinom istražuju teme odrastanja i identiteta — među njima i Netflixovoj drami „Adolescence”, za koju je osvojio Emmy zajedno sa Stephenom Grahamom.

Thorne je prethodno potpisao scenarije za hvaljene naslove poput „His Dark Materials” (BBC/HBO), „National Treasure”, „The Virtues”, te „Enola Holmes”, a na kazališnim daskama proslavio se kao koautor scenarija za Harry Potter and the Cursed Child. U novom projektu, adaptaciji jednog od najvažnijih romana 20. stoljeća, ponovno spaja mlade protagoniste, moralne dileme i potresne granice između nevinosti i brutalnosti.

Četverodijelna miniserija pratit će skupinu dječaka koji nakon zrakoplovne nesreće ostaju nasukani na pustom tropskom otoku bez nadzora odraslih. Svaka će epizoda nositi ime po jednom od ključnih likova – Ralph, Piggy, Simon i Jack – te će, prema riječima producenata, zadržati izvornu strukturu i duh romana, uz snažniji fokus na emocionalne nijanse i psihološke lomove likova.

U pokušaju da održe red i civilizaciju, dječaci se okupljaju pod vodstvom Ralpha, kojem pomaže inteligentni, ali fizički slabiji Piggy. No Jack, zadužen za održavanje signalne vatre, ubrzo gubi interes za suradnju i preuzima ulogu vođe lovaca, što grupu postupno odvodi od nade prema nasilju i tragediji. BBC ističe kako će serija ostati vjerno smještena u rane 1950-e, ali će suvremenom kamerom i ritmom pripovijedanja dodatno istražiti teme muškosti, kolektivnog ponašanja i gubitka nevinosti. Projekt je razvijen u bliskoj suradnji s obitelji Williama Goldinga, koja je odobrila scenarij i produkcijski pristup.

Prve fotografije, koje je objavio BBC, prikazuju mladu glumačku postavu na lokaciji snimanja u Maleziji, čije tropske vizure evociraju zagušljivu atmosferu izvornog romana. Dječaci su odabrani nakon međunarodnog otvorenog audicijskog poziva koji je vodila legendarna casting direktorica Nina Gold, poznata po impresivnom radu na serijama i filmovima poput „Igra prijestolja” (Game of Thrones), „The Crown”, „Star Wars: The Force Awakens” i „Baby Reindeer”.

Serija "Gospodar muha"
1/3

Glavne uloge tumače Winston Sawyers kao Ralph, Lox Pratt kao Jack, David McKenna kao Piggy i Ike Talbut kao Simon. Zanimljivo je da je Winston Sawyers sin američkog glumca Parkera Sawyersa (poznatog po serijama Succession i A Discovery of Witches), dok je Lox Pratt već odabran za ulogu Draca Malfoya u nadolazećem remakeu filmskog serijala o Harryju Potteru. Uz njih nastupa ansambl od preko 30 dječaka koji glume starije („biguns“) i mlađe („littluns“) članove otočne zajednice.

Roman Gospodar muha, koji je prvi objavio izdavač Faber & Faber, od svog je izlaska 1954. postao jedno od temeljnih djela engleske književnosti i nezaobilazna školska lektira diljem svijeta. Golding je kroz alegoriju o dječacima na otoku stvorio bezvremensku studiju ljudske prirode, a za svoj književni opus 1983. godine primio Nobelovu nagradu za književnost.

Dosadašnje filmske adaptacije – Brookova iz 1963. i Hookova iz 1990. – ostale su upamćene po snažnim vizualima, no ovo je prva televizijska verzija koja ima prostor razviti likove i psihološku napetost u serijskom formatu. Očekuje se da će Gospodar muha na male ekrane stići tijekom 2026. godine, a BBC najavljuje da će serija „osvježiti klasiku novom generacijom glumaca, ali i podsjetiti publiku na mračne dubine koje čuče u svakom ljudskom društvu“.

