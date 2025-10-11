Vraća se Ellen Ripley? Sigourney Weaver iznenadila planom za novi "Alien"

U svijetu znanstvene fantastike, čini se da nijedna franšiza nikada uistinu ne umire. Iako se trenutno najviše priča o napetom završetku serije *Alien: Earth*, mogućnost da se legendarna Sigourney Weaver vrati ulozi Ellen Ripley uvijek iznova budi nadu obožavatelja. Tijekom panela na New York Comic Conu 2025., posvećenog proslavi kultnog klasika iz 1979. godine, Weaver je iznenadila prisutne publiku informacijama koje je podijelila.

"Walter Hill je moj dobar prijatelj i napisao je 50 stranica o tome gdje bi Ripley bila danas, i moram reći da su izvanredne. Ne znam hoće li se to ostvariti, ali imala sam sastanak s ljudima iz Foxa – to jest, Disneya, tko god da je sada vlasnik", izjavila je glumica.

Mnogi će se vjerojatno prisjetiti propalog projekta *Alien 5* redatelja Neilla Blomkampa, koji je godinama bio u razvoju. Weaver je i sama povukla paralelu s tim primjerom kako bi objasnila zašto je sada toliko optimistična oko povratka franšizi koja je nju i Xenomorpha (posljednji put viđenog u filmu *Alien: Romulus* iz 2024. te ovogodišnjoj seriji *Alien: Earth*) lansirala među ikone znanstvene fantastike.

"Osim u slučaju Neilla Blomkampa, nikada prije nisam osjećala potrebu vratiti se ulozi. Uvijek sam mislila: 'Pustite je da se odmori! Neka se oporavi!' Ali ovo što je Walter napisao djeluje mi... prije svega, toliko istinito. Priča se vrti oko društva koje bi zatvorilo nekoga tko je pokušao spasiti čovječanstvo, ali im predstavlja problem pa su je jednostavno 'sklonili'", pojasnila je Weaver.

Iako je opis prilično neodređen, nameće se jasan zaključak: ako ovaj projekt zaživi, događaji iz filmova *Alien 3* i *Alien: Uskrsnuće* mogli bi biti potpuno izbrisani iz službenog kanona, slično kao što je to planirao i Blomkampov *Alien 5*. Umjesto da desetljećima spava u kriogeničkom snu, u ovoj verziji Ellen Ripley mogla bi biti odvojena od svijeta boravkom u zatvoru!