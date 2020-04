Ne možemo prihvatiti podjelu umjetnika na one koji više ili manje zarađuju

Upravni odbor Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika uputio je dopis ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek u kojem ističe svoje neslaganje s mjerama pomoći samostalnim umjetnicima. Pismo objavljujemo u cjelosti.

Poštovana gospođo Ministrice,

Upravni odbor HZSU-a obratio Vam se 16. ožujka 2020. sa osam jasnih zamolbi kako bi ublažili posljedice prouzročene koronavirusom kojima su posebno izloženi samostalni umjetnici u RH. Jako nam je drago da je uvažena naša zamolba za odgodom revizije statusa samostalnih umjetnika tijekom epidemije koronavirusom. Ova odluka dokazuje da razumijete situaciju u kojoj su se u ovim prilikama našli svi samostalni umjetnici, bili oni obuhvaćeni ili neobuhvaćeni spomenutom revizijom.

Nažalost, ostale mjere potpore samostalnim umjetnicima objavljene 01. travnja 2020. ne pokazuju razumijevanje situacije, potreba, ni sam status samostalnog umjetnika u RH. Vašim mjerama došlo je do podjele samostalnih umjetnika na tri kategorije: na one koji će dobiti tri isplate od 1.625,00 kn mjesečno, na one koji će dobiti tri isplate od 3.250,00 kn netto mjesečno, te na one koji neće biti obuhvaćeni ovim mjerama.

Svi članovi Upravnog odbora HZSU-a i svi samostalni umjetnici koji su nam se javili nakon objavljivanja mjera protiv su podjela, pogotovo onih prema financijskim kriterijima jer svi samostalni umjetnici imaju jednak koeficijent (0.8) kao osnovicu za izračun mirovinskih uplata i svi su svoj status samostalnog umjetnika stekli prema istom kriteriju – zamjetnom doprinosu hrvatskoj kulturi.

Ne možemo prihvatiti podjelu na one manje ili više značajne, ili vrijedne umjetnike, kao ni na one koji više ili manje zarađuju. Uz to članak 69. kao i drugi članci Ustava jamče nam zaštitu u ovom teškom razdoblju za Republiku Hrvatsku.

Iznimno cijenimo Vaš napor da se pomogne ugroženim umjetnicima, Vašu spremnost na dijalog koju ste pokazali, razumijemo i činjenicu da ste Vi dio Vlade RH te stoga načelno podržavamo ovu mjeru pomoći, ali Vas pozivamo da uvažite naš stav koji proizlazi iz pozicije umjetnika te mjeru korigirate u skladu s Ustavom RH kao i s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture koje su sigurno ograničene novonastalim prilikama.

Pozivamo Vas da nadopunite otvoreni natječaj kriterijem solidarnosti i omogućite svim umjetnicima jednaka (egalite) prava kao i mogućnosti ostvarivanja istih tako da osim onih umjetnika koji koriste e-građanin, omogućite i mogućnost direktne prijave umjetnika na isti poziv u skladu s vremenom i ovom ugrozom.

Pismo su potpisali članovi Upravnog odbora HZSU-a i to Rea Boschi Razić, Lana Gojak, Hrvoje Kovačević, Silvije Petranović i Zdravko Šljivac.