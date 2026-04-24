Steve Canyon, avijatičarski kapetan koji se kao vješt borac sviđa muškarcima, a zbog šarmantnog izgleda ženama

U Drugom svjetskom ratu mnogi autori stripa sudjelovali su osobno ili su dali doprinos ratnim naporima kroz svoja djela u kojima su u ratnu promidžbu uključili svoje stripovske junake. Mnogi predratni strip-junaci tako su se našli u ratnom vihoru i svoje pustolovine nastavili sudjelujući u raznim ratnim događajima. Jedan od najpoznatijih autora koji se uključio bio je proslavljeni Milton Caniff sa svojim megapopularnim stripom "Terry i pirati", koji je u to vrijeme bio najtraženiji u brojnim vojnim listovima.

Caniff je tijekom rata iscrtao brojne poticajne ilustracije kojima je promicao američku borbu protiv neprijatelja i poticao javnu podršku ratnim naporima svoje zemlje. U tu svrhu stvorit će i poseban strip, prikladno erotiziran "Male Call" s naslovnim "pin-up" likom Miss Lace, koja doživljava kratke šaljive ili sentimentalne avanture u vojnim logorima, što ne traje dulje od jedne stranice, usmjereno ratnicima kao moralna podrška u teškim uvjetima. Mnogo zabave, poneko piće, mnogo zagrljaja, no sve zaustavljeno na razini koketiranja koje odnose među spolovima ne odvodi dalje od dozvoljenoga.

Rat je završio 1945. godine. Vrativši se normalnom civilnom mirnodopskom životu, Milton Caniff je s Terryjem bio na vrhuncu popularnosti, ali nije bio zadovoljan, jer unatoč kultnom statusu svog djela nije imao nikakva autorska prava sukladno davno definiranom ugovoru sa svojim distributerom "News Tribune Syndicate". Poslije svršetka rata Caniff je obznanio da neće produljiti ugovor s distributerom za kojeg je crtao Terryja i najavio prijelaz u "Field Enterprises", za koji će kreirati novi strip. Veliki autor pokazao se i sjajnim majstorom promidžbe – 125 dnevnika "na slijepo" kupuje njegov novi strip, za koji si je osigurao potpunu umjetničku neovisnost.

Novi strip Miltona Caniffa "Steve Canyon" pojavljuje se 13. siječnja 1947. (nedjeljna stranica slijedi 19. siječnja). Odmah ga objavljuje 168 tiskovina diljem Amerike.

U početnoj epizodi Canyon kao demobilizirani avijatičarski kapetan pokreće mirnodopski biznis, transportnu kompaniju "Horizons Unlimited". Budući da je kompanija stalno u opasnosti od stečaja, Canyon prihvaća najrazličitije poslove koji ga odvode u razne dijelove svijeta i izvrgavaju raznovrsnim opasnostima.

Dramaturgijski sklop Stevea Canyona bitno je drukčiji od nametnutog odnosa likova u Terryju. Glavni junak potpuno je neovisan i dominantan lik, okružen vjernim i sposobnim suradnicima i komičnim pratiteljem Happy Easterom (jako podsjeća na Starog Mačka) i neizostavno – privlačnim ženama.

Likovi u novom stripu podsjećaju na prethodni strip Terry i pirati, tako Canyon jako podsjeća na Pata Rayana, Terry je personificiran Reedom Kimberlyjem, Happie Easter, koji unosi dozu humora u pustolovni strip, podsjeća na oštroumnog Connija, Steveova vječna tiha patnja Summer Olsen zamjena je za Normandie Drake, a niz lijepih, egzotičnih tajanstvenih žena prodefilirat će stripom po uzoru na Dragon Lady. Prvi posao odmah na početku Canyonova tvrtka dobiva baš od jedne takve glamurozne bogate nemilosrdne poduzetnice Copper Calhoon.

Caniffova ortodoksnost u koncipiranju stripa jasno je izražena u profiliranju Stevea Canyona: "Uvijek je riječ o čovjeku koji upoznaje ženu u pozadini važnih događaja." Privlačnost Canyona objasnio je jednostavnim postavkama, kao vješt borac sviđa se muškarcima, a zbog šarmantnog izgleda ženama.

Prema vlastitim riječima, Caniff je težio ekstremnom realizmu na egzotičnoj pozadini te je postupno realistički pristup nadvladao političke predrasude autora. Steve Canyon možda je konvencionalan strip-junak, ali nije uobičajen lik, barem ne u Caniffovoj reinvenciji.

U pedesetima će Steve Canyon postati skrbnik mlade Poteet Canyon. Za dugi niz godina neće biti objašnjeno koji je razlog njezine pojave u stripu i povezanosti s glavnim likom. Postat će novinarka i zbližiti se s pilotkinjom Bitsy Beekman. Godine 1970. Steve će se oženiti Summer Olson, a njezin sin iz prethodnog braka Leighton Olson pridružit će se nizu likova koji su prodefilirali stripom u sedamdesetim godinama.

No Caniff ne zaboravlja svoj patriotizam. Upravo križarskom dosljednošću Steve Canyon se mobilizira u "hladnom ratu", nemiri na Bliskom istoku, manevri u Meksičkom zaljevu, ispitivanje raketa i mlaznih aviona, kontrašpijunaža u Latinskoj Americi i druge pustolovine. Rat u Koreji označava novo Canyonovo javljanje na dužnost, uskoro napreduje do čina pukovnika i uključuje se u vijetnamski sukob, razumljivo na strani "establišmenta". U posljednjim godinama često su u stripu evocirani događaji iz američke povijesti u Steveovim snovima.

Caniff je smatrao da je idealno kad se crtač i scenarist nađu u istoj osobi, a njegov opus može poslužiti kao uvjerljiv argument za tu tezu. Atmosferu svojih stripova Caniff postiže crtežom koji je virtuoznom preciznošću sveden na najbitnije detalje i nadahnuto ritmiziranom naracijom kojom postiže sjajan tajnovit ugođaj. U ovom stripu Caniffov je stil evoluirao do energične, nervozne linearnosti, kompromis i znalačka sinteza karikature i ilustracije kojoj ništa nije suvišno i ništa ne nedostaje. Stil je idealno prilagođen prirodi medija stripa. U svojoj ekonomičnosti i narativnoj efikasnosti crteža autor još nije nadiđen. Caniff je jedan od najznačajnijih inovatora u upotrebi tiskarskih inovacija s raznovrsnim šrafurama i tonovima sivila i crnog, što omogućuje upotrebu raznolikih svjetlosnih efekata i snažnih crno-bijelih kontrasta. Ne libi se upotrebe silueta u prizorima i ima izuzetan smisao za montažu prizora u pasicama i nedjeljnim stranicama.

Strip je prestao izlaziti 4. lipnja 1988. godine nedugo nakon Caniffove smrti. Tijekom godina Caniff je koristio usluge više asistenata, od 1952. pomagao mu je Dick Rockwell, koji je postavljao prizore u olovci i radio pozadine, dok je scenarije i glavne likove radio sam Caniff.

Njegovo profinjeno zanatstvo, inovativnost, naglašeni sentimentalizam, puritanizam i patriotski naboj lako se mogu povezati s onima koji dijele nepokolebljivu vjeru u "američki san" i notorni konzervativizam. Doista, Milton Caniff zadrt je konzervativac, antikomunist i patriot, ali i vrhunski strip-umjetnik koji je uspio nadvisiti ideologijsku ograničenost i uvrstiti se u antologiju svjetskog stripa. Nije slučajno da su o Steveu Canyonu napisani neki od najboljih eseja o stripu iz pera autoriteta kao što su Umberto Eco, Claudio Bertieri i Pierre Couprie.

Kod nas je Steve Canyon doživio premijeru 1971. godine u "Strip artu" Ervina Rustemagića, u poslije će izlaziti u "Stripoteci" Marketprinta iz Novog Sada i izdanjima Dečjih novina iz Gornjeg Milanovca.



Današnjim ljubiteljima klasika ovog žanra stripa dostupni su cjeloviti ili djelomični reprinti brojnih svjetskih izdavača diljem svijeta.