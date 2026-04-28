"Maršal", "Svećenikova djeca", "Svadba"... Evo koji se hitovi ponovno vraćaju u kina!

Četvrto izdanje manifestacije Mjesec našeg filma održat će se tijekom svibnja u više od 70 kina u pedesetak gradova diljem Hrvatske, gdje će publika imati priliku pogledati 25 dugometražnih hrvatskih filmova. Ovogodišnji program posvećen je naslovima koji su u posljednja tri desetljeća punili kinodvorane i osvajali gledatelje, potaknut iznimnim rezultatima gledanosti domaćeg filma u prvim mjesecima 2026. godine.

Naime, hrvatski filmovi ostvarili su povijesni uspjeh – u prvom kvartalu ove godine činili su više od polovice ukupne kino publike. Do 1. travnja zabilježeno je više od 800 tisuća gledatelja domaćih naslova, što predstavlja najbolji rezultat u hrvatskoj kinematografiji.

Upravo inspirirani tim uspjehom, organizatori su ovogodišnji program osmislili kao pregled najgledanijih domaćih filmova od 1993. do danas. U selekciju su uvršteni igrani i animirani filmovi s više od 50.000 gledatelja te dokumentarni filmovi koje je pogledalo više od 20.000 ljudi.

Projekcije će se održavati u kinima diljem zemlje – od nezavisnih dvorana i članica Kino mreže do multipleksa i alternativnih filmskih prostora, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Pulu, Varaždin i druge gradove.

Selektor programa Boško Picula ističe kako je riječ o jedinstvenoj prilici za ponovno susretanje publike s filmovima koji su obilježili domaću kinematografiju, ali i za upoznavanje novih generacija s tim naslovima.

„U godini kada hrvatski film ruši rekorde gledanosti, vrijedi se prisjetiti djela koja su tijekom proteklih desetljeća također bila veliki kinohitovi. Kroz različite žanrove i teme, domaći film kontinuirano pronalazi put do publike. Ovaj program donosi upravo takve naslove i potvrđuje da je kino i dalje mjesto gdje filmska čarolija nastaje“, poručio je Picula.

Program obuhvaća žanrovski raznolike filmove – od komedija i dječjih avantura do biografskih drama, romantike i dokumentaraca. Među prikazivanim naslovima nalaze se i recentni hitovi, kao i klasici koji su obilježili hrvatsku filmsku produkciju posljednjih desetljeća.

Na programu su "Svadba" (2026., Igor Šeregi); "Drugi dnevnik Pauline P." (Neven Hitrec, 2025.), "Fiume o morte!" (2025., Igor Bezinović), "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina" (2025., Eduard Galić), "Dražen" (2024., Danilo Šerbedžija, Ljubo Zdjelarević); "Cvrčak i mravica" (2023., Luka Rukavina), "Dnevnik Pauline P." (2023., Neven Hitrec), "Marginalci" (2022., Ljubomir Kerekeš), "Ljubav oko svijeta" (2021., Anđela Rostuhar, Davor Rostuhar), "Koja je ovo država" (2018., Vinko Brešan), "Uzbuna na Zelenom Vrhu" (2017., Čejen Černić), "ZG80" (2016., Igor Šeregi), "Narodni heroj Ljiljan Vidić" (2015., Ivan-Goran Vitez), "Šegrt Hlapić" (2013., Silvije Petranović), "Zagonetni dječak" (2013., Dražen Žarković), "Svećenikova djeca" (2013.), "Larin izbor: Izgubljeni princ" (2012., Tomislav Rukavina), "Sonja i bik" (2012., Vlatka Vorkapić), "Koko i duhovi" (2011., Daniel Kušan), "Duh u močvari" (2006., Branko Ištvančić), "Što je muškarac bez brkova" (2005., Hrvoje Hribar), "Sretno dijete" (2003., Igor Mirković), "Novo, novo vrijeme" (2001., Rajko Grlić, Igor Mirković), "Maršal" (1999., Vinko Brešan), "Vrijeme je za..." (1993., Oja Kodar).