FOTO Prvi smo pogledali najbolje od aktualne hrvatske likovne scene!

Ovogodišnja specifičnost prvenstveno je sama lokacija jer zbog obnove njegova matičnog mjesta održavanja, a to je HDLU ili Meštrovićev paviljon koji je u procesu cjelovite obnove, ono je organizirano s nizom partnerskih institucija
Još jedan kuriozitet je da je ove godine na javni natječaj za sudjelovanje došao rekordan broj prijava, oko njih 260, a izabrano je i u Klovićevim dvorima izloženo 56 izabranih i pet pozvanih umjetnika
Kao i svake dvije godine Bijenale pokriva široki raspon generacija umjetnika, ovaj put od najmlađeg Bartola Galovića koji je izložio svoj diplomski rad na ALU do akademika Zlatka Kesera. Postav obuhvaća cijeli drugi kat Galerije, nema kronologije u generacijskom smislu ili vremenu nastanka slika, više u smjeru estetskog podudaranja radova ili njihovog međusobnog izazivanja i suprotstavljanja tematikama.
Na licu mjesta zatekli smo i Maju Rožman koja je izložila ciklus radova kojima propituje ideju odmora i konzumerističkog pristupa odmoru.
- Vidimo fragmente mora i neba, nečega što povezujemo s relaksacijom, međutim lišeno personaliziranog momenta tako da kroz radove pokušavam ironički prikazati kako je danas puno važnije prikazati sliku odmora nego se odmoriti. Kroz spori proces slikanja radim kontrapunkt tim brzim fotografijama koje ljudi lijepe po Instagramu. I sam postav izgleda kaotično i referira se na taj kaos slika koji se pojavljuje u privatnom prostoru koji putem društvenih mreža postaje javan i gdje jedni drugima pokazujemo kako živimo dok istovremeno nitko ne živi - pojasnila je svoj rad i o Bijenalu napomenula kako je njima slikarima jako zanimljivo je na okupu vidjeti što se kroz dvije godine realiziralo ili otvorilo novoga na sceni
Izložen je čitav niz poznatih i nagrađivanih imena, pa i nekih posve novih, neki od njih su Grgur Akrap, Gordana Bakić, Sebastijan Dračić, Lora Elezović, Martina Grlić, Paulina Jazvić, Teo Kiš, Anita Kos, Slaven Kosanović, Gordana Kovačić Macolić, Radovan Kunić, Mirna Kutleša, Marina Mesar OKO, John Miličić, Tara Stanić, Miran Šabić, Gorana Težak, Josip Tirić, Zoran Šimunović....
- Programski osim centralne izložbe Bijenala slikarstva i izložbe desetero gostujućih umjetnika iz Graza, Bijenale se pretvorio u manifestaciju kooja prati razne aspekte slikarstva. Imat ćemo tako i izložbu studenata ALU "Aluzija" u galeriji ART CeRZe, izdvojila bih i nagradnu izložbu s prošlog Bijenala - onu Šimuna Tolića i Mije Akrap koja će biti predstavljena u Galeriji Canvas. Puno pažnje posvetili smo i edukativnom programu u sklopu kojeg smo otisnuli dvije kreativne knjižice za djecu od šest do 11 godina te za mlade od 12 do 16 godina, a tu su i stručna vodstva za njih i likovne radionice - kazala je Martina miholić, izvršna producentica manifestacije
Program je širok pa se posjetitelji i dodatno o događanjima mogu informirati na stranici Bijenala slikarstva. Izložba u Klovićevim dvorima traje do 21. lipnja, a potom se postav seli u Vukovar, Zadar i Poreč
Tradicionalno, u okviru Bijenala slikarstva predstavlja se i međunarodna izložba kojom se, prema konceptu gostujućeg kustosa, donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. Do sada su predstavljeni Berlin (2011.), Beč (2013.), Gdansk (2015.), Prag (2017.), Leipzig (2019.), Dublin (2021.) i Vilnius (2023.). Na ovogodišnjem Bijenalu hrvatsku slikarsku scenu sučelit ćemo s austrijskom kroz izložbu: Beyond Boundaries: Perspectives on Contemporary Painting from Graz, prema koncepciji Luise Kloos
Zbog cjelovite obnove Meštovićevog paviljona, Bijenale slikarstva provodi se u suradnji s pet partnerskih institucija od kojih je program već održan u Gradskom muzeju Varaždin, a nastavlja se na sljedećim lokacijama: Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu (28. 4. 2026. – 21. 6. 2026.), Muzej Grada Vukovara (8. 7. 2026. – 24. 8. 2026.), Pučko otvoreno učilište Poreč (29.10.2026. – 28.11.2026.) te Providurova palača u Zadru (15. 10. 2026. – 29. 1. 2027.), čime se dodatno naglašava nacionalni karakter manifestacije i omogućuje široj publici izravan susret sa suvremenom hrvatskom slikarskom produkcijom