Večeras na HRT 1

'Cafe Society' Woodyja Allena vodi nas u glamur starog Hollywooda

26.04.2026.
u 16:35

'Cafe Society', romantična drama Woodyja Allena s Kristen Stewart i Jesseom Eisenbergom u glavnim ulogama, smještena u tridesete godine prošlog stoljeća, danas se prikazuje na Prvom programu HRT-a. Prvi termin je u 17.24, a ako ga propustite, repriza slijedi već u 23:33

U svom prepoznatljivom stilu, Woody Allen nas vodi u nostalgično putovanje kroz zlatno doba Hollywooda i noćni život New Yorka u filmu "Cafe Society" iz 2016. godine. Priča prati Bobbyja Dorfmana, mladića iz Bronxa kojeg tumači Jesse Eisenberg, a koji bježi od skučenosti roditeljskog doma nadajući se da će mu njegov moćni ujak Phil Stern (Steve Carell), utjecajni holivudski agent, pomoći pronaći svoje mjesto pod suncem.

Međutim, Bobby nema posebne umjetničke ambicije, on jednostavno želi živjeti, osjetiti život punim plućima i daleko od uskih okvira svog kvarta doživjeti avanturu. 

U Hollywoodu, Bobby dobiva posao potrčka i upoznaje ujakovu asistenticu Vonnie (Kristen Stewart), obrazovanu djevojku iz Nebraske koja ga dobiva zadatak upoznati s gradom. Njihovo prijateljstvo ubrzo prerasta u ljubav, no Bobbyjevi planovi o zajedničkom životu i povratku u New York nailaze na prepreku.

Vonnie mu priznaje da već ima dečka, novinara po imenu Doug. Ispostavlja se, međutim, da je "Doug" zapravo njegov ujak Phil, s kojim Vonnie ima tajnu aferu. Suočena s izborom između dvojice muškaraca, Vonnie bira starijeg, bogatijeg i moćnijeg Phila. Slomljenog srca, Bobby se vraća u New York, gdje ga čeka potpuno drugačiji put. Njegov brat Ben (Corey Stoll), gangster, uvlači ga u vođenje noćnog kluba. U tom svijetu, Bobby neočekivano procvjeta.

Ovaj šarmantan i vizualno lijep film, slaže se većina kritičara i gledatelja, nije među Allenovim najboljim uratcima. Reciklirao je, kažu, vlastite ideje i motive iz filmova poput "Manhattan", "Zločini i prijestupi" i "Radio Days". Ipak, onima koji rad tog čuvenog autora vole, to neće biti prepreka pri u živanju u "Cafe Societyju". Sve u svemu, ugodan i lagan odabir filma za jednu proljetnu nedjelju. 

*uz pomoć AI-ja

Ključne riječi
hrt 1 TV film Jesse Eisenberg Kristen Stewart Woody Allen cafe society

