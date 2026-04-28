'Akcija Stadion' u Kinoteci: Danas nemamo logore, ali vratilo se brojenje krvnih zrnaca i druge naznake modernog fašizma

Prije 85 godina – točnije, 26. svibnja 1941. – u Zagrebu se zbilo nešto važno. Tada se oko četiri tisuće učenika viših razreda zagrebačkih srednjih škola na stadionu u Maksimiru suprotstaviti ustaškom režimu odbijajući grozomornu zapovijed da se podijele po nacionalnoj osnovi. A prije točno 50 godina (1976./1977.) o tom veličanstvenom otporu mladih ljudi koji na početku Drugog svjetskog rata nisu pristali da ih se na bilo koji način dijeli od njihovih školskih kolega i prijatelja, naš znameniti redatelj, oscarovac Dušan Vukotić snimio je igrani film "Akcija Stadion", u produkciji Zagreb filma. I upravo u godini kada se prožimaju te dvije obljetnice, ona stvarna i ona filmska, Zagreb film je sinoć u zagrebačkoj Kinoteci upriličio premijerno prikazivanje netom restaurirane verzije spomenutog Vukotićeva igranog filma.

Tako je publika ponovno mogla vidjeti filmski priču nastalu prema stvarnom događaju kojeg su za ekranizaciju scenaristički osmislili i prispodobili Slavko Goldstein i sam Vukotić. A kako su to ustaše u jednoj srednjoj školi zabranile rad dvojici profesora i jednoj profesorici jer su bili Srbi i Židovi, što dovodi do podjele među profesorima uz tek pokoji pokušaj protesta, ali i kako su ustaše pokušale na isti način, tijekom organiziranog zborovanja, vježbanja i propagandnog preodgoja na stadionu u Maksimiru, podijeliti i same učenike koji spontanom i junačkom solidarnošću i ljudskošću odbijaju da ih se na bilo kojoj osnovi razdvaja od njihovih kolega i prijatelja, što na kraju rezultira i akcijom paljenja drvenog stadiona u Maksimiru 22. srpnja 1941., koju su uz pomoć "malo cukra i kurtona" organizirali skojevci, a sve to uz dva mladenačka romantična odnosa koji dodatno naglašavaju monstruozne razmjere ustaških rasnih zakona, glumački su utjelovili: Igor Galo, Franjo Majetić, Božidar Alić, Natalia Vorobjova-Hržić, Zvonimir Črnko, Zvonimir Lepetić, Jadranka Stilin, Slobodan Dimitrijević, Darko Srića, Božidar Košćak, Hermina Pipinić, Dušan Janićijević, Semka Sokolović Bertok, Zlatko Madunić, Ratko Buljan, Branko Špoljar, Zvonimir Torjanac, Božidar Smiljanić, Ivica Zadro, Mirko Boman, Marija Sekelez, Mia Oremović, Izet Hajdarhodžić, Edo Peročević, Ljubo Zečević...

Nažalost, mnogi od njih su pokojni, no sinoćnjem prikazivanju restaurirane verzije filma prisustvovali su neki od još uvijek živućih sudionika snimanja: ondašnji pomoćnik režije Milivoj Puhlovski, glavni glumac Igor Galo te glumci Božidar Košćak i Ljubo Zečević.

Prije same projekcije filma gledateljima se uvodno obratio ravnatelj Zagreb filma Vinko Brešan kojem su se na pozornici pridružili i navedeni prisutni akteri filmskog djela snimljenog prije pola stoljeća.

– Nažalost, danas imam priliku najaviti premijerno prikazivanje restauriranog izdanja filma "Akcija Stadion". A ovo "nažalost" kažem zato jer bi se ovakve premijere restauriranih starih filmova trebale događati barem šest puta godišnje. Zagreb film je od 2007. digitalno restaurirao 287 filmskih naslova, no kako je Zagreb film proizveo 1100 filmskih naslova, to znači da smo s njihovom restauracijom stigli tek do jedne četvrtine. Svi stari filmovi govore o društvu i vremenu kada su snimani pa sam predlažući da se restaurira Vukotićev film "Akcija Stadion" bio u strahu koliko taj film korespondira s današnjim vremenom. No kada sam ga pogledao prije restauracije ostao sam šokiran koliko je taj film zapravo aktualan – kazao je Vinko Brešan netom prije projekcije.

Potom se gledateljima u Kinoteci obratio i glavni glumac Igor Galo koji u filmu igra gimnazijalca i ilegalca, mladog skojevca, koji, uz sudjelovanje u pripremanju akcije paljenja stadiona, odlučno odbija uporna nagovaranja svog najboljeg školskog prijatelja i mladog ustaše (igra ga Božidar Alić) da se i on pridruži ustaškoj mladeži, što dovodi do pucanja prijateljstva i kobnog, smrtnog završetka.

– Drago mi je vidjeti ostatke jedne divne, velike ekipe koja je ovaj film snimila prije točno 50 godina. Žao mi je da mnogi više nisu s nama, ali svi smo mi budući pokojnici – kazao je najprije Galo da bi onda nastavio kako i Zagreb i Hrvatska zaslužuju imati taj film.

– Za Zagreb se s pravom kaže "Zagreb, grad heroj" jer je u to vrijeme ratnih 40-ih godina prošlog stoljeća najjači ilegalni pokret protiv fašizma i nacizma bio upravo u Zagrebu. O tome je Ivan Šibl napisao i knjigu. I divno je da Zagreb film restauracijom starih filmova, kao što je i film "Akcija Stadion", brižno čuva takvu našu baštinu – naglasio je Igor Galo, da bi se Brešan, prije same projekcije, nadovezao još samo jednom rečenicom, a zapravo više porukom:



– Ovaj je film za one koji znaju što je bilo i, što je još važnije, za one koji to ne znaju.

No, na druženju upriličenom prije same projekcije filma porazgovarali smo s još nekima koji su sinoć došli u Kinoteku. Tako nam je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić kazao da je film "Akcija Stadion" zbog svoje teme, nažalost, aktualan i u današnje vrijeme.

– Iz obiteljskih priča znam za taj događaj koji se zbio u Zagrebu, a Igor Galo je usto i moj jako dobar prijatelj. Vukotić je u filmu uspio prikazati glavnu karakteristiku fašizma, a to je nestanak suosjećanja prema drugim ljudima, to da cijelu jednu klasu koju proglasite manje vrijednom počnete tretirati tako da joj oduzmete ljudska svojstva i onda kroz propagandnu uspijete da je i većinski dio stanovništva počne tretirati kao neljude. To vidimo i danas. Ako ima država koja se poziva na antifašizam, onda je to Izrael, a upravo su Izraelci to isto napravili Palestincima. Oni Palestince više ne gledaju kao ljude, već naprosto kao brojeve. To se može pojaviti u svakom društvu. To je vrlo prepoznatljivo i opasno. U ovom Vukotićevu filmu pak, snimljenom prema istinitom događaju, grupa mladih ljudi koja nije bila direktno ugrožena pokazala je suosjećanje i solidarnost s grupom koju je netko htio ugroziti. Osjetili su da trebaju stati u njihovu obranu. I pored mnogi ljudskih strana, to je možda jedna od najsvjetlijih i najboljih strana čovječanstva, da postoje ljudi koji to mogu. Film je upravo o tome i o takvim ljudima – kazao nam je Pusić.

Povjesničar Hrvoje Klasić reče pak kako se u vrijeme snimanja filma, 1976. i 1977., mislilo da su nekadašnja vremena diskriminacije i podjela po rasi, naciji i vjeri ostala daleko u prošlosti i da se gradi neko puno bolje, pravednije i ravnopravnije društvo.

– No posljednjih 35 godina mi konstantno živimo "Akciju Stadion" gotovo svakodnevno. Možda danas to nije na ondašnji način, nemamo koncentracijske logore ni masovna ubijanja, ali opet imamo diskriminaciju koja je nacionalno, vjerski, rasno pa i ideološki uvjetovana, a ta diskriminacija potiče agresiju u društvu. Tome smo, nažalost, svakodnevno svjedoci. I to nije prisutno samo u Hrvatskoj već to isto vidimo u Europi i svugdje u svijetu. I zato je ovaj film važan ne samo kao opomena kuda takve diskriminacije vode. Ali unatoč svemu, svojim studentima i svima ostalima volim pokazati i naglasiti da uvijek ipak postoji i alternativa, da postoji protest. Tada kada su se svi u Europi bojali, mladi Zagrepčani i Zagrepčanke pobunili su se i pokazali da ma koliko god bila jaka sila, otpor se može i treba pružiti. I to današnjim mladim generacijama treba biti poticaj i putokaz da se uvijek može i treba buniti – poručio je Klasić podsjetivši i na tužnu činjenicu da je naš oskarovac Dušan Vukotić 90-ih godina prošlog stoljeća, zbog svoje nacionalnosti, bio izložen diskriminaciji. Upravo onome o čemu je, apsurda li, snimio film.

– Ovaj bi film, kao i niz drugih filmova te tematike i toga karaktera, trebalo prikazivati na HTV-u, televiziji države i društva koji se deklarativno ponose na svoj antifašizam i antifašistički pokret otpora. Dakle, treba pokazati da pokret otpora nisu bili samo Sutjeska i Neretva, i da otpor nisu činili samo borci s puškama, koji su dali neizmjeran doprinos, nego da je otpor u svakome od nas ako mi to želimo – kazao je Klasić.

Na kraju nam je i Igor Galo otkrio da je glavnu ulogu u filmu "Akcija Stadion" dobio zahvaljujući Samu Peckinpahu.



– Vukotić me za ulogu odabrao zato što me prije njega za svoj film izabrao Sem Peckinpah. Vukotić je čuo da me Peckinpah uzeo pa je rekao: "Ako ga je uzeo Peckinpah, onda ga mogu uzeti i ja." Možda se ne bih ni bavio filmom da me Peckinpah tada nije uzeo da glumim u njegovu filmu koji je ovdje snimao – rekao je Galo dodajući da, prema njegovu mišljenju, film "Akcija Stadion" neće pomoći da se shvati što se događalo 40-ih godina prošlog stoljeća.

– Zabluda je da film ili bilo koji kulturni događaj pomažu tome. To je više pitanje obrazovanja i odgoja u obitelji. Film nema tu funkciju. No cijenim i ponosan sam što je upriličena ova projekcija jer je Zagreb grad heroj i tu titulu nije dobio bez razloga. Zagreb je bio jedini grad organiziranog otpora fašizmu i nacizmu u Europi, i to bez ikakve računice. Taj otpor išao je iz srca, a to su esencijalne stvari. I zato sam ponosan da je Zagreb film uspio obnoviti jedan takav film i konzervirati ga za budućnost – naglasio je Galo.