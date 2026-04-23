Hvatala Neptuna za genitalije i oštetila monumentalno djelo. Ovo nije prvi ovakav incident...

Bizarna scena odigrala se na jednom od najpoznatijih trgova u Firenci, na Piazzi della Signoria, kada se 28-godišnja žena, čija nacionalnost nije objavljena, odlučila na nesvakidašnji pothvat. Naime, zbog oklade s prijateljima, popela se na monumentalnu Neptunovu fontanu kako bi dodirnula genitalije kipa rimskog boga mora.

Nakon što su je službenici priveli, turistkinja je izjavila da je sve bio dio izazova, međutim, šala je prerasla u ozbiljan prekršaj nakon što su stručnjaci pregledali fontanu. Inspekcija je utvrdila "manju, ali značajnu štetu" i na nogama konja po kojima je žena hodala i na ukrasnom frizu za koji se pridržavala kako se ne bi poskliznula. Gradski su dužnosnici procijenili trošak popravka na 5000 eura, a protiv žene je podnesena prijava za oštećenje umjetničke i arhitektonske baštine.

Ovaj incident ponovno je skrenuo pozornost na ranjivost firentinske kulturne baštine. Veličanstvena Neptunova fontana, koju Firentinci od milja zovu "Il Biancone", jedno je od najistaknutijih djela manirističkog kiparstva. Naručio ju je Cosimo I. de' Medici davne 1559. godine kako bi proslavio vjenčanje svog sina Francesca I. s velikom vojvotkinjom Ivanom Austrijskom, a izradio ju je kipar Bartolomeo Ammannati. Smještena na ulazu u Palazzo Vecchio, fontana je desetljećima simbol grada, ali nažalost i česta meta nepromišljenih posjetitelja.

Gradski dužnosnici upozoravaju da su ovakvi incidenti sve češći, a Giorgio Caselli, voditelj gradskog ureda za likovnu umjetnost, izjavio je kako posjetiteljima često nedostaje poštovanja. "Fizički kontakt koji traže sa spomenikom daleko je od objektivne, emocionalne i intelektualne svijesti koju očekujemo prema našoj monumentalnoj baštini. Ne smijemo popuštati neznanju i površnosti koji karakteriziraju takve postupke", rekao je Caselli, dodavši kako Firentinci sumnjičavo gledaju na turiste koji grad "doživljavaju kao igru".

Ovaj incident, međutim, nije prvi "napad" na Naptunovu fontanu. Još 2005. godine jedan se posjetitelj popeo na kip i odlomio mu ruku, zbog čega su postavljene nadzorne kamere, no ni to nije spriječilo daljnje incidente. Naime, u rujnu 2023. godine 22-godišnji njemački turist također je prouzročio štetu od oko 5000 eura pokušavajući snimiti selfie. On se tada popeo se na kočiju, odlomio komad mramora i oštetio kopito jednog od konja prije nego što je identificiran pomoću snimki.

S otprilike 16 milijuna posjetitelja godišnje, Firenca se bori s pritiskom masovnog turizma, a unatoč strožim kontrolama, rijetko koje ljeto prođe bez sličnih incidenata - od mladih parova koji se pokušavaju popeti na repliku Michelangelova Davida do ispisivanja grafita po povijesnim zidovima Vasarijevog hodnika. Svaki takav čin vandalizma iznova potiče pozive na strože mjere i, prije svega, na buđenje svijesti i poštovanja prema neprocjenjivom nasljeđu koje pripada cijelom svijetu.