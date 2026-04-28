Šejla Kamerić

FOTO Umjetnica usred Beča organizirala bdijenje: U crvene lampione stavila je rotirke
Autor
Milena Zajović
28.04.2026.
u 14:04

Autorica Iskra Geshoska opisala je instalaciju kao prostor koji „titra između odsutnosti i prisutnosti“, gdje žalovanje postaje kolektivni čin, a budnost oblik otpora otupljenosti

Jednovečernja javna svjetlosna instalacija umjetnice Šejla Kamerić pod nazivom AWAKE u subotu, 25. travnja 2026., transformirala je dvorište MuseumsQuartier u Beču u prostor nalik bdjenju – privremeno mjesto zajedničke refleksije koje odolijeva sigurnosti i fiksnim narativima. Tijekom večeri, od 17 do 24 sata, brojni su se posjetitelji okupili kako bi, kao pažljiva zajednica, zapalili svijeću i promišljali o zajedničkoj ranjivosti, dok je instalacija djelovala kao snažan poziv na sjećanje i aktivnu budnost.

Kroz rad AWAKE umjetnica je uspostavila otvoreni prostor okupljanja, ispunjen stotinama crvenih lampiona isprepletenih s malim rotirajućim signalnim svjetlima koja su se aktivirala u intervalima. Posjetitelji su se kretali među svjetlima, postajući dio promjenjive konstelacije, dok su povremeni svjetlosni impulsi prekidali tišinu i mijenjali ritam susreta. Ono što se isprva činilo ceremonijalnim postupno je zadobivalo elemente neizvjesnosti, a intimno iskustvo prerastalo u zajednički čin izložen pogledu drugih. U toj krhkoj koreografiji iščekivanja i prekida otvarao se prostor za promišljanje o suživotu sjećanja, emocije i političke hitnosti.

Kako ističe Kamerić, instalacija u MuseumsQuartieru funkcionira kao „privremeni, živi spomenik“, istodobno poziv na buđenje i podsjetnik na empatiju kao čin odgovornosti. U radu spaja poznate elemente – svijeće i rotacijska svjetla – čija se značenja u susretu mijenjaju: intimnost i tiha memorija sudaraju se s opomenom i stanjem uzbune, stvarajući napetost između privatnog i javnog, nježnog i alarmantnog.

Glavna kustosica MuseumsQuartiera, Astrid Peterle, naglasila je kako AWAKE odgovara na suvremeni trenutak obilježen ubrzanjem i rastućim izvorima tjeskobe – od ratova i katastrofa do opće neizvjesnosti. Prema njezinim riječima, rad otvara prostor zajedničke empatije i solidarnosti, bez jedinstvenog narativa ili objašnjenja, omogućujući posjetiteljima da budu prisutni u zajedničkoj ranjivosti.

Autorica Iskra Geshoska opisala je instalaciju kao prostor koji „titra između odsutnosti i prisutnosti“, gdje žalovanje postaje kolektivni čin, a budnost oblik otpora otupljenosti. Prema njezinu tumačenju, Kamerić u ovom radu gradi most između privatnog i zajedničkog, oblikovan svjetlom, sjenom i sjećanjem.

spomenik nesigurnost Beč instalacija performans bdijenje Šejla Kamerić

izložba '60 sekundi Dalmatinke'

Dalmacija je metafora modne piste na kojoj svi imaju pravo ocjenjivati izgled i intelekt žene

Mia Petričević u Galeriji Kranjčar otvorila je izložbu "60 sekundi Dalmatinke". Osmišljena je kao interaktivno iskustvo koje istražuje težinu svakodnevnih uvreda, predrasuda i komentara s kojima se žene susreću. Iz prizme identiteta, ljepote i ponašanja, ističe kako stalna izloženost verbalnim komentarima i društvenim pritiscima oblikuje, iskrivljuje i na određeni način narušava ženski identitet, dok društvo takve obrasce često prihvaća kao nešto "normalno", pa čak i "dobro" za žene

