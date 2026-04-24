u Glass Museumu u Bärnbachu

Najvrjedniji stakleni predmeti iz Muzeja za umjetnost i obrt izloženi u Austriji

Izložba "GLAS Brillant - Schön und zeitlos Elegant" u Austriji
Foto: Srećko Budek
24.04.2026.
u 15:35

Na izložbi je prikazan raspon izložaka koji se proteže od ekstravagantnih  minijaturnih bočica izrađenih od najfinijeg kristala do divovskih bočica za prezentacije i izloge, pa čak i funkcionalno neizostavnih, masovno proizvedenih spremnika za kozmetičku industriju

Jučer je u austrijskom Bärnbachu, u Glass Museumu, otvorena međunarodna izložba stakla GLAS Brillant  - Schön und zeitlos Elegant (Briljantno staklo -  lijepo i bezvremenski elegantno), na kojoj i ove godine sudjeluje Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba u suradnji sa staklarskim centrom Stölzle.

Izložba je priređena u suradnji s renomiranim međunarodnim muzejima, čije su zbirke predstavljene u novom i reinterpretiranom obliku, s dragocjenim i fascinantnim eksponatima, od staklenih perli iz razdoblja Hallstatta do povijesnih modela prof. dr. Wilhelma E. Nassaua iz Kanade.

Na izložbi je prikazan raspon izložaka koji se proteže od ekstravagantnih  minijaturnih bočica izrađenih od najfinijeg kristala do divovskih bočica za prezentacije i izloge, pa čak i funkcionalno neizostavnih, masovno proizvedenih spremnika za kozmetičku industriju.

Izložba "GLAS Brillant - Schön und zeitlos Elegant" u Austriji
Foto: Srećko Budek

Muzej za umjetnost i obrt predstavlja gotovo trideset pomno odabranih eksponata iz svoje Zbirke stakla, prema koncepciji muzejske savjetnice Sandre Kandučar. Među izlošcima su flakoni, uljanice, čaše, zdjelice te posebno zanimljiv stakleni vepar rad Napoleonea Martinuzzija, kao i drugi unikatni predmeti renomiranih europskih staklana.

Izložba "GLAS Brillant - Schön und zeitlos Elegant" u Austriji
Sandra Kandučar, voditeljica Zbirke stakla MUO
Foto: Srećko Budek

"Sudjelovanje na ovoj izložbi za nas je iznimno važno jer omogućuje da hrvatsku staklarsku baštinu predstavimo u međunarodnom kontekstu, uz bok najrelevantnijim europskim zbirkama. Ova izložba rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje s partnerima u Bärnbachu koja nam omogućuje kontinuirano predstavljanje Zbirke stakla našeg Muzeja u međunarodnom kontekstu i pruža priliku da bude vidljiva na međunarodnoj sceni", istaknula je muzejska savjetnica Sandra Kandučar.

Izložba je za javnost otvorena do kraja prosinca 2026. godine.

kultura Glass Museum Austrija Sandra Kandučar Sanjin Mihelić zbirka stakla Muzej za umjetnost i obrt izložba vizualna umjetnost

