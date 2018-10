Najbolja predstava cijele prošle sezone je opera "Falstaff"

U gledalištu riječkog HNK „Ivan pl. Zajc“, 18. put su dodijeljene sada već tradicionalne nagrade za najbolja ostvarenja u programu kazališta u prošloj sezoni. Program dodjele nagrada i tombole za publiku vodile su glumice Hrvatske drame Anastazija Balaž i Aleksandra Stojaković Olenjuk.

Publika je najviše glasova u Hrvatskoj drami dala Jeleni Lopatić za ulogu u predstavi "Down, by law" i za ulogu Vlade u predstavi Voda, te Deanu Krivačiću za ulogu Woyzecka u predstavi Woyzeck. Najboljom dramskom predstavom u cjelini u programu Hrvatske drame u sezoni 2017/2018. proglašena je predstava autorice i redateljice Mile Čuljak "Down, by law".

Također prema odluci publike, u opernom programu najboljima su proglašeni Kristina Kolar za ulogu Lady Macbeth u operi "Macbeth" i ulogu Aide u istoimenoj operi, te Giorgio Surian za uloge Macbetha i Falstaffa u istoimenim Verdijevim operama. Najboljom opernom predstavom prošle sezone proglašen je Verdijev "Macbeth" pod dirigentskim vodstvom Marca Boemija te u dramaturgiji i režiji Marina Blaževića.

Najboljima u baletnom programu prema izboru publike proglašeni su Maria del Mar Hernandez za ulogu Marice u baletu "Ivica i Marica" te Ali Tabbouch za ulogu Macbetha u predstavi "Macbeth". Najboljom baletnom predstavom u cjelini u prošloj sezoni proglašen je balet "Macbeth" prema tragediji Williama Shakespearea u koreografiji Maše Kolar.

U programu Talijanske drame nagrađeni su Leonora Surian Popov za ulogu Komarca u predstavi "Anche le pulci hanno la tosse / I buhe kašlju" te Giuseppe Nicodemo za ulogu Andre Škunce u predstavi "La rappresentazione dell'Amleto nel villaggio di Merdusci di sotto / Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja". Publika je najboljom predstavom Talijanske drame proglasila predstavu "I giganti della Montagna / Gorski divovi" Luigija Pirandella u režiji Paola Magellija.

Najbolji koncert protekle sezone je Pogled prema 2020: EPK i HNK gala koncert kojim su dirigirali Marco Boemi i Ville Matvejeff, a solisti su bili Yusif Eyvazov, Kristina Kolar, Lucio Gallo, Rossana Rinaldi, Maria Guleghina. U cjelokupnoj premijernoj produkciji svih umjetničkih grana HNK Ivana pl. Zajca, za najbolju je predstavu publika svojim glasovim izabrala operu "Falstaff" Giuseppea Verdija pod dirigentskim vodstvom Villea Matvejeffa te u dramaturgiji i režiji Marina Blaževića.