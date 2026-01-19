Na ovom nagradnom izvlačenju možete osvojiti kolekciju knjiga o Harryju Potteru s potpisima čak 12 zvijezda iz filma

Deset godina nakon prerane smrti voljenog glumca Alana Rickmana, koji je maestralno utjelovio lik Severusa Snapea, njegovo nasljeđe živi kroz plemenitu inicijativu. Organizacija Pancreatic Cancer UK pokrenula je posebno nagradno izvlačenje koje slavi priču koju vole milijuni, a istovremeno prikuplja prijeko potrebna sredstva za borbu protiv opake bolesti.

Obožavatelji diljem svijeta dobili su priliku osvojiti uistinu jedinstvenu nagradu: kompletan set od svih sedam tvrdoukoričenih knjiga o Harryju Potteru, a svaki primjerak nosi autograme čak dvanaest glumaca iz kultnih filmova. Akcija je inspirirana Rickmanovim životom i karijerom, a cilj joj je transformirati budućnost za sve one pogođene rakom gušterače.

Ključnu ulogu u organizaciji ove dirljive kampanje imala je Rickmanova supruga, Rima Horton, koja je i povjerenica u spomenutoj humanitarnoj organizaciji. U emotivnoj izjavi podijelila je sjećanja na teške trenutke, ali i poslala poruku nade. "Alan je bio divan glumac, nevjerojatno drag čovjek, a kroz Harryja Pottera zavoljeli su ga milijuni diljem svijeta. Meni je, naravno, značio i puno više. Vijest da ima rak gušterače bila je iznenadna i potpuni šok za oboje. Deset godina kasnije, druge obitelji i dalje primaju tu razornu dijagnozu, a ta je bolest i danas najsmrtonosnija vrsta raka. No, ne mora biti tako, a Alan ne bi želio da odustanemo", poručila je Horton.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Svoj doprinos ovoj izvanrednoj akciji dala je impresivna glumačka postava. Kolekciju knjiga potpisali su Rupert Grint (Ron Weasley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Emma Thompson (profesorica Trelawney), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Jim Broadbent (profesor Slughorn), Sir Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart), Miranda Richardson (Rita Skeeter), Fiona Shaw (Petunia Dursley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) te Miriam Margolyes (profesorica Sprout), čime je stvoren kolekcionarski predmet neprocjenjive vrijednosti za svakog ljubitelja čarobnjačkog svijeta.

Prikupljena sredstva usmjerit će se u financiranje ključnih istraživanja i pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima putem besplatne i povjerljive linije za pomoć koju vode medicinske sestre specijalizirane za ovu bolest. "S više sredstava, više istraživanja i većom svjesnošću, u budućnosti će mnogo više ljudi imati priliku preživjeti. Zato sam nevjerojatno zahvalna svim glumcima koji su potpisali knjige i svima onima koji će, nadam se, sudjelovati u izvlačenju", dodala je Rima Horton, zaključivši dirljivom porukom: "Zajedno ćemo napisati bolje sljedeće poglavlje za sve pogođene rakom gušterače."

Rak gušterače smatra se najsmrtonosnijim rakom, a statistike su poražavajuće. Polovica oboljelih umire unutar tri mjeseca od dijagnoze, a jedan od razloga za visoku stopu smrtnosti leži u činjenici da se bolest često otkriva prekasno. Simptomi poput bolova u leđima i trbuhu te probavnih smetnji vrlo su nespecifični, zbog čega se u čak četiri od pet slučajeva rak ne otkrije sve dok se ne proširi na druge dijelove tijela. Upravo zato su inicijative poput ove ključne za podizanje svjesnosti i financiranje istraživanja koja mogu dovesti do ranijeg otkrivanja i učinkovitijih metoda liječenja.

Svi koji žele podržati ovu humanitarnu akciju i okušati sreću mogu sudjelovati u nagradnom izvlačenju uplatom minimalne donacije od pet funti (otprilike šest eura). Izvlačenje je otvoreno do nedjelje, 1. ožujka, nakon čega će jedan sretni dobitnik postati vlasnikom ovog posebnog kompleta knjiga. Svaka kupljena ulaznica korak je bliže napretku i pruža nadu obiteljima koje se suočavaju s ovom teškom dijagnozom, nastavljajući borbu u ime velikog Alana Rickmana.